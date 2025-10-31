  • Новость часаМинобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Британского принца Эндрю лишили всех титулов
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    Центробанк аннулировал лицензию «Драйв клик банка»
    Bloomberg сообщил о доминировании России над НАТО в Арктике
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 11:04 • Политика

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»
    @ Robin Utrecht/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат.

    В России и странах ЕС часто ругают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен – и, разумеется, за дело. Наряду с генсеком НАТО Марком Рютте она – самый эффективный лоббист и близкий конфидент Владимира Зеленского в Европе. Другие, типа президента Франции Эммануэля Макрона, много говорят, а эти делают. Не будь их, Украина сидела бы на более скромном пайке.

    Поэтому политические поражения фон дер Ляйен, когда очередная страна Евросоюза в связи со сменой правительства переходит во фронду к Брюсселю, воспринимаются как шаги в сторону от Зеленского, а значит – к миру. Чем раньше станет критичным количество государств, которые отказались платить по счетам Киева, тем раньше положение головнокомандувача станет безвыходным, и военный конфликт завершится.

    Сейчас в числе фрондирующих Бельгия, Венгрия, Словакия и Чехия, в перспективе – Австрия и Франция, где власть стремительно теряет поддержку, а евроскептики набирают популярность. Также в нем должна была быть Румыния, однако евробюрократы ее отбили, ради чего им пришлось ломать местное народовластие через колено и отменять результаты выборов. Но в Нидерландах, где своя гордость и свои демократические традиции, такой уровень вмешательства не прошел бы, поэтому итогов завершившейся в среду избирательной кампании недоброжелатели Урсулы ждали с предвкушением.

    Дело шло к триумфу «Партии свободы» Герта Вилдерса, что стало бы значимым вкладом в атмосферу отчаяния в Киеве, благо Нидерланды – страна богатая, технологически продвинутая, влиятельная в ЕС и активная в деле поддержки Украины.

    К сожалению, поперек тенденций на ослабление «ястребов» в Европе, на сей раз на улице Урсулы перевернулся грузовичок с подарками из Голландии.

    Подсчет голосов показал, что победу будет праздновать совсем другая партия – «Демократы 66», а премьер-министром Нидерландов, скорее всего, станет Роб Йеттен. С этими людьми у Брюсселя дружба и почти полное взаимопонимание.

    Формально у Йеттена и Вилдерса ничья – они провели в 150-местный парламент по 26 депутатов. Но в прошлом созыве у демократов было девять кресел, а у «свободовцев» – 37. Предыдущие выборы прошли всего два года назад, а нынешние, досрочные, были инициированы именно Вилдерсом, чья партия вышла из правящей коалиции в расчете на то, что евроскептики улучшат свой результат. Они и улучшили, но совсем на чуть-чуть, а голоса в их пользу распределились иначе.

    В Нидерландах не одна, а несколько крупных партий, которые относят к ультраправым за критику евробюрократии, мультикультурности и принципа открытых границ. Хотя эта страна ассоциируется у многих с евротолерантностью, возведенной в абсолют, в реальности все сложнее со времен Пима Фортейна, чья политическая звезда быстро взошла и погасла в 2001-2002 годах.

    Он был социологом, писателем, профессором и типично левым политиком до тех пор, пока не начал яростно критиковать проникновение ислама в Нидерланды и принятую в ЕС миграционную политику. Его исключили из партии, чей список он возглавлял на муниципальных выборах в Роттердаме, и он создал собственную, именную – «Список Пима Фортейна», которая эти выборы сенсационно выиграла, набрав больше трети голосов. Успех мог быть повторен в общенациональном масштабе, однако Фортейн стал жертвой первого со времен Второй мировой войны политического убийства в Голландии.

    Его застрелил экоактивист и защитник животных, который потом неоднократно менял показания о своих мотивах.

    Фортейну поставили памятники и признали величайшим нидерландцем в новейшей истории. Сразу несколько партий борются за его мантию, а Вилдерс и его «Партия свободы» – это самые известные, но далеко не единственные претенденты. На прошедших выборах с похожей программой выступили «Форум за демократию» и отколовшийся от него кусок – «Консервативные либералы» (JA21).

    Таким образом, электорат Вилдерса никуда не делся, но выбрал другие бренды: у JA21 будет девять кресел вместо одного, а у «Форума» – семь вместо трех, за что можно порадоваться даже в России. Партия «Форум за демократию», в отличие от своих конкурентов из правого лагеря, – не просто укроскептики. Это русофилы, обвиняющие в начале конфликта на Украине НАТО и выступающие за снятие с России санкций.

    Из этого трио вышла бы прекрасная коалиция для того, чтобы усложнить жизнь Урсуле, но в сумме у них всего 42 голоса из 150, поэтому коалицию из лояльных Брюсселю партий центра будет собирать Роб Йеттен. В отличие от Вилдерса, у него это получится легко и быстро: приходу «Партии свободы» во власть сопротивлялись все системные силы, поэтому ей нужно было не просто побеждать, а с хорошим запасом.

    Успех «Демократов 66» как будто ломает тренд на падение популярности системных, либеральных и украинофильских партий Европы. Правда, традиционным политсилам на прошедших выборах по-прежнему не везло: почти все они сократили свое представительство за счет ухода избирателей к мелким партиям, выражающим интересы узких групп, например, в новом созыве по несколько кресел будет у партий, которые представляют пенсионеров, мигрантов-мусульман и зоозащитников. В Нидерландах это возможно благодаря тому, что нет избирательного порога, если не считать таковым 0,66% голосов – столько нужно набрать, чтобы провести одного депутата.    

    И все же «Демократы 66» – не новые игроки, а старые: число в названии – год основания партии. Ее многолетним лидером был Ханс ван Мирло. После выборов 1994 года, когда демократы провели в парламент 24 депутата (до этой среды – рекорд), он возглавил МИД, а в политике произошел тот самый либеральный поворот, с которым теперь ассоциируется Голландия: эвтаназия, проституция, гей-браки и т. д.

    По сей день «Демократы 66» – эталонная либеральная партия, которые в современной Европе переживают кризис: избирателям больше не интересна программа типа «все можно» и «просто рынок», большинство хочет что-нибудь перераспределить и запретить, просто расходится во мнениях, что именно. А Йеттен – традиционный еврооптимист и защитник мигрантов с нетрадиционной ориентацией (что в Нидерландах, впрочем, на политический маркер не тянет: Фортейн тоже был открытым геем) и нездоровым желанием поддерживать Украину в конфликте против России.

    Другое дело, что поддержка Украины и поддержка военной машины Зеленского – это теперь расходящиеся понятия.

    Всесторонняя истрепанность ВСУ ставит вопрос о том, что киевскому режиму нужнее для выживания: оружие и деньги или солдаты. Йеттен, в отличие от Вилдерса, охотно поможет с первым и вторым. Но Вилдерс, как ни парадоксально, был бы более перспективным премьером для поставок пушечного мяса. Он выступает против миграции не только из исламских стран, но и из Украины. И считает, что мужчин призывного возраста нужно выслать назад.

    Это лишний раз напоминает, что партии-евроскептики Западной Европы, будь то сторонники Марин Ле Пен во Франции, полусепаратистская «Лига Севера» в Италии или «Альтернатива для Германии» понятно где, оставаясь недоброжелателями Урсулы и Зеленского, не являются при этом союзниками России, если не считать особые случаи вроде «Форума за демократию».

    Почти все «ультраправые» Евросоюза постепенно начинают дуть в дуду о том, что украинские мужчины не должны уклоняться от службы за счет ЕС. В этом есть несомненная логика и собственная мораль. Но на практике означает то, что смена еврооптимистов на евроскептиков – это не полный отказ от поддержки военной машины Киева, а окормление ее с другой стороны – не деньгами, а людьми.

    Главное
    Украинский беспилотник атаковал ТЭЦ Орла
    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары
    Business Insider рассказал о хаосе в тылу ВСУ из-за российских разведгрупп
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    Латвия вышла из конвенции по защите женщин от домашнего насилия
    НАСА заверило Ким Кардашьян в высадке американцев на Луну
    Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Перейти в раздел

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    Перейти в раздел

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    В США ревнуют к мощи нового китайского авианосца

    Даже самый современный китайский авианосец по одному из ключевых показателей проигрывает старым американским. По крайней мере, такие выводы делают американские военные аналитики, опровергая китайских специалистов. Так ли это на самом деле, о каких показателях идет речь – и значит ли это, что попытки ВМС КНР превзойти американские авианосцы обречены на провал? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации