Tекст: Дмитрий Бавырин

В России и странах ЕС часто ругают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен – и, разумеется, за дело. Наряду с генсеком НАТО Марком Рютте она – самый эффективный лоббист и близкий конфидент Владимира Зеленского в Европе. Другие, типа президента Франции Эммануэля Макрона, много говорят, а эти делают. Не будь их, Украина сидела бы на более скромном пайке.

Поэтому политические поражения фон дер Ляйен, когда очередная страна Евросоюза в связи со сменой правительства переходит во фронду к Брюсселю, воспринимаются как шаги в сторону от Зеленского, а значит – к миру. Чем раньше станет критичным количество государств, которые отказались платить по счетам Киева, тем раньше положение головнокомандувача станет безвыходным, и военный конфликт завершится.

Сейчас в числе фрондирующих Бельгия, Венгрия, Словакия и Чехия, в перспективе – Австрия и Франция, где власть стремительно теряет поддержку, а евроскептики набирают популярность. Также в нем должна была быть Румыния, однако евробюрократы ее отбили, ради чего им пришлось ломать местное народовластие через колено и отменять результаты выборов. Но в Нидерландах, где своя гордость и свои демократические традиции, такой уровень вмешательства не прошел бы, поэтому итогов завершившейся в среду избирательной кампании недоброжелатели Урсулы ждали с предвкушением.

Дело шло к триумфу «Партии свободы» Герта Вилдерса, что стало бы значимым вкладом в атмосферу отчаяния в Киеве, благо Нидерланды – страна богатая, технологически продвинутая, влиятельная в ЕС и активная в деле поддержки Украины.

К сожалению, поперек тенденций на ослабление «ястребов» в Европе, на сей раз на улице Урсулы перевернулся грузовичок с подарками из Голландии.

Подсчет голосов показал, что победу будет праздновать совсем другая партия – «Демократы 66», а премьер-министром Нидерландов, скорее всего, станет Роб Йеттен. С этими людьми у Брюсселя дружба и почти полное взаимопонимание.

Формально у Йеттена и Вилдерса ничья – они провели в 150-местный парламент по 26 депутатов. Но в прошлом созыве у демократов было девять кресел, а у «свободовцев» – 37. Предыдущие выборы прошли всего два года назад, а нынешние, досрочные, были инициированы именно Вилдерсом, чья партия вышла из правящей коалиции в расчете на то, что евроскептики улучшат свой результат. Они и улучшили, но совсем на чуть-чуть, а голоса в их пользу распределились иначе.

В Нидерландах не одна, а несколько крупных партий, которые относят к ультраправым за критику евробюрократии, мультикультурности и принципа открытых границ. Хотя эта страна ассоциируется у многих с евротолерантностью, возведенной в абсолют, в реальности все сложнее со времен Пима Фортейна, чья политическая звезда быстро взошла и погасла в 2001-2002 годах.

Он был социологом, писателем, профессором и типично левым политиком до тех пор, пока не начал яростно критиковать проникновение ислама в Нидерланды и принятую в ЕС миграционную политику. Его исключили из партии, чей список он возглавлял на муниципальных выборах в Роттердаме, и он создал собственную, именную – «Список Пима Фортейна», которая эти выборы сенсационно выиграла, набрав больше трети голосов. Успех мог быть повторен в общенациональном масштабе, однако Фортейн стал жертвой первого со времен Второй мировой войны политического убийства в Голландии.

Его застрелил экоактивист и защитник животных, который потом неоднократно менял показания о своих мотивах.

Фортейну поставили памятники и признали величайшим нидерландцем в новейшей истории. Сразу несколько партий борются за его мантию, а Вилдерс и его «Партия свободы» – это самые известные, но далеко не единственные претенденты. На прошедших выборах с похожей программой выступили «Форум за демократию» и отколовшийся от него кусок – «Консервативные либералы» (JA21).

Таким образом, электорат Вилдерса никуда не делся, но выбрал другие бренды: у JA21 будет девять кресел вместо одного, а у «Форума» – семь вместо трех, за что можно порадоваться даже в России. Партия «Форум за демократию», в отличие от своих конкурентов из правого лагеря, – не просто укроскептики. Это русофилы, обвиняющие в начале конфликта на Украине НАТО и выступающие за снятие с России санкций.

Из этого трио вышла бы прекрасная коалиция для того, чтобы усложнить жизнь Урсуле, но в сумме у них всего 42 голоса из 150, поэтому коалицию из лояльных Брюсселю партий центра будет собирать Роб Йеттен. В отличие от Вилдерса, у него это получится легко и быстро: приходу «Партии свободы» во власть сопротивлялись все системные силы, поэтому ей нужно было не просто побеждать, а с хорошим запасом.

Успех «Демократов 66» как будто ломает тренд на падение популярности системных, либеральных и украинофильских партий Европы. Правда, традиционным политсилам на прошедших выборах по-прежнему не везло: почти все они сократили свое представительство за счет ухода избирателей к мелким партиям, выражающим интересы узких групп, например, в новом созыве по несколько кресел будет у партий, которые представляют пенсионеров, мигрантов-мусульман и зоозащитников. В Нидерландах это возможно благодаря тому, что нет избирательного порога, если не считать таковым 0,66% голосов – столько нужно набрать, чтобы провести одного депутата.

И все же «Демократы 66» – не новые игроки, а старые: число в названии – год основания партии. Ее многолетним лидером был Ханс ван Мирло. После выборов 1994 года, когда демократы провели в парламент 24 депутата (до этой среды – рекорд), он возглавил МИД, а в политике произошел тот самый либеральный поворот, с которым теперь ассоциируется Голландия: эвтаназия, проституция, гей-браки и т. д.

По сей день «Демократы 66» – эталонная либеральная партия, которые в современной Европе переживают кризис: избирателям больше не интересна программа типа «все можно» и «просто рынок», большинство хочет что-нибудь перераспределить и запретить, просто расходится во мнениях, что именно. А Йеттен – традиционный еврооптимист и защитник мигрантов с нетрадиционной ориентацией (что в Нидерландах, впрочем, на политический маркер не тянет: Фортейн тоже был открытым геем) и нездоровым желанием поддерживать Украину в конфликте против России.

Другое дело, что поддержка Украины и поддержка военной машины Зеленского – это теперь расходящиеся понятия.

Всесторонняя истрепанность ВСУ ставит вопрос о том, что киевскому режиму нужнее для выживания: оружие и деньги или солдаты. Йеттен, в отличие от Вилдерса, охотно поможет с первым и вторым. Но Вилдерс, как ни парадоксально, был бы более перспективным премьером для поставок пушечного мяса. Он выступает против миграции не только из исламских стран, но и из Украины. И считает, что мужчин призывного возраста нужно выслать назад.

Это лишний раз напоминает, что партии-евроскептики Западной Европы, будь то сторонники Марин Ле Пен во Франции, полусепаратистская «Лига Севера» в Италии или «Альтернатива для Германии» понятно где, оставаясь недоброжелателями Урсулы и Зеленского, не являются при этом союзниками России, если не считать особые случаи вроде «Форума за демократию».

Почти все «ультраправые» Евросоюза постепенно начинают дуть в дуду о том, что украинские мужчины не должны уклоняться от службы за счет ЕС. В этом есть несомненная логика и собственная мораль. Но на практике означает то, что смена еврооптимистов на евроскептиков – это не полный отказ от поддержки военной машины Киева, а окормление ее с другой стороны – не деньгами, а людьми.