Голландцы нанесли Урсуле фон дер Ляйен удар в спину

Tекст: Дмитрий Бавырин

Подавший в отставку с поста премьер-министра Нидерландов Дик Схоф никогда не был политиком, хотя 11 месяцев возглавлял правительство заметной европейской страны. Но в последнее время политиком все-таки стал: начал часто появляться в компании Урсулы фон дер Ляйен и делать заявления о необходимости поддерживать Украину.

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс наоборот: всегда был только политиком и никогда не занимал никаких государственных должностей. И именно он обвалил нидерландское правительство в тот момент, когда Схоф начал становиться «своим человеком» для Урсулы и других глобалистов. После победы над евроскептиками в Румынии у Брюсселя вдруг поплыл голландский тыл.

Как политик Вилдерс ненавидит мигрантов, еврочиновников и идею об интеграции Украины в ЕС. Внеочередные выборы в Нидерландах сулят победу его партии, после чего Вилдерс получит шанс возглавить правительство и стать для Урсулы такой же головной болью, какой является, например, венгерский премьер Виктор Орбан.

Строго говоря, Вилдерс должен был стать премьером после выборов 2023 года, которые Партия свободы выиграла с результатом в 23,49%, улучшив прежний показатель более чем вдвое. Принято считать, что европейская бюрократия и трансатлантические либералы тогда перехитрили евроскептика Вилдерса, сделав премьером Схофа. Теперь же Вилдерс решился на реванш, так как Схоф «вышел за красные флажки» в вопросах отношений с ЕС и Украиной.

Все это так и не так одновременно: геополитики в происходящем меньше, чем чистой политики, то есть борьбы за власть. Вилдерс вывел свою партию из правящей коалиции не для того, чтобы насолить Урсуле, Схофу и Зеленскому, а в удачный момент: один из его ключевых врагов ушел на самоизоляцию из-за хронической депрессии. Его зовут Питер Омциг, он был лидером партии Новый общественный договор (NSC) и тем человеком, который не позволил Вилдерсу стать премьером.

В апреле Омциг объявил о своем «выгорании», а смена вех в его партии может разблокировать Вилдерсу доступ в правительство.

У NSC сумбурная идеология и множественные «крылья», а с Брюсселем сложились довольно сложные отношения: партия как бы за ЕС, но против «отдельных практик» Еврокомиссии. Теперь, когда Омциг – политик упрямый, фрондирующий и скандальный – отошел от дел, силы правящей коалиции могут передоговориться на более выгодных для Вилдерса условиях, но для этого ему нужно перезапустить процесс и выиграть выборы. Первое сделано, теперь дело за избирателями.

Помимо Партии свободы и NSC, в правящую коалицию входило одно из фермерских политических движений, в целом настроенное против Евросоюза, а также многолетняя партия власти – Народная партия за свободу и демократию (VVD), самым известным представителем которой является ее бывший лидер и нынешний генсек НАТО Марк Рютте. Из этого факта явственно следует, что для европейской либеральной элиты VVD это «свои люди», однако дорогу к премьерству Вилдерсу год назад перекрыл не Рютте, а истеричный Омциг.

У всех этих партий довольно разные походы к экономике и отношениям с Брюсселем. Тем не менее, они принадлежат к правой части политического спектра и критикуют миграцию – все, даже Рютте. Это не кажется очевидным, но правящие силы традиционно толерантных Нидерландов уже довольно долгое время относятся к антимиграционным. А самая радикальная из них – это, конечно, Партия свободы.

После того, как Омциг лег костьми, лишь бы не пустить Вилдерса в премьеры, был предложен компромиссный вариант: никто из партийных лидеров не пойдет в правительство, а премьером станет беспартийный Схоф. Его профиль как чиновника – борьба с терроризмом и противодействие нелегальной миграции, то есть то немногое, что объединяло партии правящей коалиции.

В ситуации, когда Омцига нет, а хитрый и опытный Рютте занимается делами НАТО, Вилдерс увидел свой второй шанс – и предложил голландцам пересдать карты, надеясь, что пересдадут в его пользу. Надежда обоснованная: Нидерланды – одна из стран, где евроскептицизм сейчас на взлете.

Еще там есть собственная гордость и собственная политическая культура: как бы ни был опасен для евробюрократов Вилдерс, с Нидерландами нельзя обойтись так же грубо, как с Румынией, где нелояльных политиков ломали через колено или не допускали до выборов.

Собственно, поэтому и понадобились ухищрения с техническим премьером Схофом: невозможно было сделать вид, будто Партии свободы не существует и что она не выиграла выборы. Особенность голландской практики – это по-цыгански пестрый парламент из-за низкого входного порога и ничем не ограниченное время на переговоры о формировании правящей коалиции. Но хоть так, хоть эдак народные избранники должны договориться, а мнение победителя выборов должно быть учтено.

Однако идиллическая картина голландской политической жизни не ценна для Урсулы, президента Франции Эммануэля Макрона или брюссельского «серого кардинала» Манфреда Вебера. Им нужно противостоять центробежные тенденциям в ЕС и удерживать антироссийский фронт, который грозит обвалиться.

С такими врагами маловато голландских демократических традиций и удачи на выборах, чтобы евроскептик Вилдерс занял пост премьер-министра Нидерландов. Нужна сила.

Пусть пребудет с ним сила!