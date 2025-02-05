Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Мы ведем переговоры и заключим выгодную сделку с новыми властями США. А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в одной из социальных сетей. Восклицательный знак в конце можно озвучить вылетом пробки из бутылки с шампанским.

Орбану есть что праздновать. С одной стороны, он как будто тенят руку за выигрышем: венгр однозначно ставил на победу Дональда Трампа и во всем его поддерживал, а теперь резонно рассчитывает на политические бенефиты.

Венгерский премьер – единственный кореш президента США в Евросоюзе. С главой правительства Италии Джорджей Мелони у Трампа тоже хорошие отношения, но истинный консерватор женщину корешем никогда не назовет.

А вот враги Трампа и Орбана в ЕС – это зачастую одни и те же люди. И теперь венгерский премьер злорадствует, что эти неприятные люди (в первую очередь председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен) попали под горячую руку нового президента США, а Евросоюз «ждут тяжелые месяцы».

Речь о пошлинах в 10% на товары из ЕС, которые пообещал ввести Трамп. Венгрия рассчитывает, что ей удастся избежать этой кары «через голову» Брюсселя, заключив с Вашингтоном специальное торговое соглашение. А этот шаг сам по себе – удар по Евросоюзу даже более разрушительный, чем трамповские тарифы. Потому что это удар по самой основе ЕС, по его фундаменту и по концу кощеевой иглы.

Единая торговая и тарифная политика – это то, ради чего появились Евросоюз и Еврокомиссия как контролирующий орган. Обрастание безумными полномочиями произошло уже потом, а Орбан из тех, кого это усиление категорически не устраивало. Поскольку евробюрократия не пожелала подвинуться, он теперь с удовольствием смотрит на то, как Трамп превращает ее в помеху для нормальной торговой деятельности стран Европы.

А самое худшее для Брюсселя, что другие страны ЕС тоже захотят последовать примеру Будапешта, что поставит Евросоюз на грань полураспада.

В идеальной для Венгрии ситуации она станет посредником между Вашингтоном и национальными правительствами, а в переходный период еще и заработает на отправке в США евросоюзовской продукции по своему коридору.

В наличии будут венгерский коньяк, будапештский хамон, балатонский пармезан и другие деликатесы эпохи торговых войн.

Но это на самом деле вряд ли. В Еврокомиссии должны понимать, чем чреваты такие центробежные процессы, поэтому она будет бороться за свою зону ответственности всеми возможными средствами.

Урсула не может запретить Орбану заключить соглашение с США, поскольку это суверенное дело Венгрии, а для препятствования внешней политике Вашингтона у Евросоюза «запрещалка» не выросла. А вот отравить венгерскую жизнь она вполне способна. Как минимум Будапешт обложат огромными штрафами за создание преференции своим товарам в рамках ЕС. Поскольку это то, что легло в основу союза, схема действий в данном случае прописана довольно хорошо.

Кроме того, Брюссель наверняка попытается лишить Венгрию права голоса в ЕС за нарушение фундаментальных правил. Трамп Орбану в этом случае ничем не поможет, скорее, венгр рассчитывает на своего словацкого коллегу Роберта Фицо, а также на вероятных будущих лидеров Австрии и Чехии в лице Герберта Кикля (если ему удастся сформировать правительство, переговоры о котором сейчас идут) и Андрея Бабиша (его партии сулят победу на следующих выборах).

Орбан теперь даже в ЕС не один в поле воин, как в былые времена, а потому храбрится.

Слишком сильное наказание Венгрии в сочетании с неспособностью добиться прогресса на обоих фронтах торговой войны – и с США, и с Россией – грозит в конечном итоге спровоцировать развал Евросоюза. Потому что вместо преференций во внешнеполитической деятельности он теперь обеспечивает его членам убытки и понукание со стороны иногда просто неприятных, как Урсула, а и иногда и вызывающе непрофессиональных личностей вроде главного евродипломата Каи Каллас.

Если в этих дамах осталось зерно рационального, они поспешат договориться с Трампом, сняв главную угрозу для единства ЕС на данном этапе. А договориться с Трампом, скорее всего, возможно. Его тарифная война с Канадой и Мексикой продлилась менее двух суток, после чего Вашингтон согласился на месячную паузу для консультаций. При этом было объявлено, что Трампа интересует не торговый паритет, как он утверждал ранее, а помощь в борьбе с фентанилом.

Когда эту помощь обещали предоставить (Мексика даст 10 тысяч пограничников, Канада даст неизвестно что), новый президент как будто бы успокоился насчет соседей (но это не точно).

Фентанил в США – осознанная угроза национальной безопасности, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее, так что интерес Трампа к проблеме понятен. А то, что у Мексики и Канады несопоставимо разный вклад в эту проблему, тогда как действия Трампа в их соотношении идентичны, подсвечивает его тактику.

Трамп импровизирует, не имея четкого плана. Сначала мощный накат, потом возвращение к точке А за отступные, который новый президент сочтет приемлемыми. Раньше такое называли словом «рэкет».

Китай не стал играть в эту игру из принципа, пообещал встречно поднять тарифы. Канаде и Мексике деться особо некуда, так что там тактике Трампа сопутствовал успех. В случае с Брюсселем стоит ждать того же: Евросоюз против США не боец.

Про Урсулу и Каллас можно сказать много плохого, но сопротивление воли Вашингтона – это не про них. Например, при президенте Джо Байдене они по воле США на колоссальные убытки подписались, ведь Евросоюзу от конфликта на Украине предстояло только терять, тогда как США на нем вполне успешно зарабатывают.

Ничуть не похоже, что они решат противостоять Трампу в его миссии по «деланию Америки снова великой» и пожадничают на символические жесты. Фентаниловый вариант Мексики и Канады ЕС не подходит, зато для европейцев путь к перемирию был обозначен Трампом ранее – больше покупать у Америки нефти и газа. Это соответствует нынешним намерением Урсулы и Каллас, просто в их офисах акцент ставится иначе – «не покупать нефть и газ у России».

В общем, они найдут друг друга, а Европа будет платить, дело привычное. С ее реальными долгосрочными интересами это, разумеется, никак не связано, но брюссельским дамам привычно работать против национальных интересов.

А интерес России, кажется, в том, чтобы дело все-таки дошло до противостояния Брюсселя с Венгрией ради ослабления ЕС и появления в нем новых трещин.

Болеть в этой борьбе приятно за Орбана. Но справедливости ради, в противостояниях с Урсулой фон дер Ляйен он не выигрывал еще ни разу, и нынешнее его торжество по случаю ссоры Брюсселя с Трампом тоже может оказаться поспешным.