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    15 декабря 2023, 09:10

    Евросоюз подавил антиукраинский бунт и Виктора Орбана

    Евросоюз подавил антиукраинский бунт и Виктора Орбана
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    На саммите ЕС сенсация: его лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать. Премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает махать кулаками после драки, но шанс сказать Киеву «нет» им упущен. Как Урсуле фон дер Ляйен удалось сломить сопротивление в самый последний момент?

    Декабрь обещал стать для президента Украины Владимира Зеленского проклятым месяцем, когда все последствия разгрома так называемого контрнаступления ВСУ просыпались на него разом. Они и сыпались – все отказы, предательства и «приходите завтра», но вдруг сразу в двух местах забрезжил луч надежды, а с неба упал большой подарок – только не от Деда Мороза (он, очевидно, за Россию), а от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля. 

    Во-первых, Конгресс США, уже было ушедший на рождественские каникулы без того, чтобы выделить Киеву денег на дальнейшую жизнь, внезапно вернулся еще на неделю и попробует все-таки найти компромисс по этому вопросу с Белым домом.

    Во-вторых, по итогам первого дня саммита ЕС на высшем уровне Шарль Мишель заявил, что тоже рассчитывает достичь компромисса по финансированию Украины «в ближайшие часы». Да, «в небольших объемах» (сперва обещали дать 50 млрд евро), но это лучше, чем совсем ничего, тем более что еще накануне в решении этого вопроса в пользу Зеленского уже разуверились.

    Впрочем, обещать – не значит жениться. И вступления Украины в ЕС это тоже касается: оно неизбежно затянется на годы, при этом непонятно даже, о каком куске Украины будет идти речь. Однако официальные переговоры об этом все-таки стартуют – и это тот самый подарок с ленточкой от Урсулы.

    А ведь на успех предприятия не особо рассчитывал даже упрямый Зеленский, который свою внешнюю политику строит на вере в чудеса. В день саммита он заявил, что украинцев ждет историческое решение, но оговорился, что отказ ЕС с переносом переговоров на весну или лето тоже можно будет считать историческим решением. По сути это даже правда, но ждали все-таки второго варианта – с историческим пинком.

    Евросоюз подошел к встрече своих лидеров с тем, что как минимум три страны собирались высказаться против перехода Киева на следующий этап евроинтеграции. Это Австрия, Словакия и Венгрия, причем премьер последней Виктор Орбан подтвердил свою позицию за несколько часов до начала встречи.

    Чтобы заблокировать процесс, достаточно было одного голоса против от любой из стран ЕС. Но в итоге Мишель объявил, что положительное для Киева (а также для Кишинева) решение было принято единогласно.

    Орбан тут же назвал это «плохим решением», в котором «Венгрия не участвовала». И действительно, как выяснилось, не участвовала. Ее лидер просто встал и вышел из зала заседаний в знак протеста, а вето свое не применил.

    Глава правительства Бельгии Александр де Кроо объяснил это так: на Орбана подействовал «решительный настрой» других членов Евросоюза.

    Венгерский премьер не хотел брать на себя ответственность за начало переговоров с Украиной, но ответственность за то, что эти переговоры только по его вине не начнутся, тоже брать не захотел. Избежав же всякой ответственности, стал ломать комедию. Но не дешевую.

    Накануне стало известно, что Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш на 10 млрд евро, который «зажала» ранее якобы из-за грехов Будапешта перед демократией. Орбан дал понять, что эта взятка на него не подействует (и вообще, за свое «добро» на финансирование Киева из бюджета ЕС он просил 30 «зажатых» миллиардов), но что-то же на него все-таки подействовало.  

    Как заявил по следам событий советник премьера Венгрии Балаж Орбан (однофамилец, а не родственник), понадобится еще около 70 единогласных голосований Евросовета, прежде чем Украина вступит в ЕС. То есть Будапешт еще 70 раз успеет заблокировать то, что его шеф называет «безумием».

    Или же будет получать по десяточке за каждое свое «да». Теперь уже нельзя исключать того, что в голове Орбана (обоих) засела именно эта бизнес-стратегия.

    Словаков с австрийцами сломали или купили еще раньше. Правда, Вена все-таки пыталась показать характер и поначалу заблокировала принятие 12-го пакета санкций против России, требуя сперва исключить свой Raiffeisen Bank из украинского списка «спонсоров войны». Но то ли украинцы, перепугавшись серии отказов от Запада за последний месяц, резко стали сговорчивее, то ли у фон дер Ляйен и Мишеля нашелся другой лом против этого приема, но через несколько часов все возражения Австрии были вроде как сняты.

    Скорее, лом нашелся именно у Урсулы, хотя Евросовет – территория ее коллеги, с которым у главы Еврокомиссии (что-то вроде главы правительства, если проводить аналогии с суверенным государством) старый конфликт с дележом полномочий. Мишель (президент по этой же аналогии) никогда не выглядел успешным бойцом, тогда как жесткая и напористая фон дер Ляйен уже неоднократно доказывала, что ее опасно недооценивать.

    По вопросу антироссийских санкций она скручивала того же Орбана в бараний рог как минимум 12 раз: венгерский премьер активно возражал против принятия и самого первого пакета.

    В любом случае это поражение антиукраинской фронды внутри ЕС, которая как будто набиралась силы и смелости, глядя на успехи Орбана, провалы Зеленского и результаты последних выборов в Словакии и Нидерландах.

    Однако единственное практическое последствие от победы еврочиновников – улучшение имиджа Зеленского для украинской аудитории, которая уже успела заподозрить в нем опасного фантазера и неудачника (кем он и является на самом деле). Настоящее вступление в ЕС остается туманной перспективой на отдаленное будущее – настолько отдаленное, что Зеленский вряд ли застанет его на посту главы государства.

    Просто морковку, которой положено висеть перед носом у украинского осла, подняли с земли, помыли и водрузили на место. Пусть топает дальше, пока лидеры Запада приходят в себя от обрушения планов по «военному поражению России» и решают, как поступить с Украиной и ее президентом в дальнейшем.

    Чем раньше украинцы поймут, что это не «политическая победа Зеленского», не «исполненное президентом обещание» и не шанс стать европейцами, а очередная разводка с целью выиграть время, тем больше их останется на свете.   

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