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    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    2 комментария
    14 декабря 2023, 12:59

    Орбан: Венгрия не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

    Премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия не поддерживает начало переговоров Евросоюза с Украиной о ее вступлении в сообщество, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед открытием саммита ЕС в Брюсселе.

    «Сейчас нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной... Было семь предварительных условий, Украина не выполнила три из них», – сказал глава венгерского правительства, передает ТАСС.

    По его словам, Евросоюз должен обсудить вопрос «только тогда, когда будут выполнены все необходимые для этого условия».

    Кроме того, Орбан предложил не использовать бюджет ЕС для долгосрочной помощи Украине, а задействовать для этого внебюджетные источники.

    Ранее Орбан заявил о полном непонимании лидерами Запада международной политики, когда думают, что президент России Владимир Путин мучается от бессонницы из-за отсутствия встреч с ними.


    13 декабря 2023, 17:46
    Вылеты F-16 ВСУ из Польши и Румынии Россия сочтет участием этих стран в конфликте

    Гаврилов: Россия будет считать вылеты украинских F-16 из Польши и Румынии участием этих стран в конфликте

    Вылеты F-16 ВСУ из Польши и Румынии Россия сочтет участием этих стран в конфликте
    @ IPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием этих стран в конфликте, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    По его словам, из-за значительного разрушения аэродромов на Украине уже появляются предложения о том, чтобы самолеты делали вылеты с авиабаз Польши, Румынии и Словакии, передает RT.

    Если это произойдет, подчеркнул Гаврилов, Россия будет считать эти страны участниками конфликта.

    Напомним, Украина хотела бы получить от Запада 150 боевых самолетов для замены техники советского производства в вооруженных силах страны, сообщил представитель вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. По его словам, основным боевым самолетом, который должны предоставить Украине, станет американский F-16.

    Коментарии (121)
    13 декабря 2023, 19:59
    Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома

    MWM: Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за нехватки снарядов

    Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения.

    «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – приводит РИА Новости выдержку из публикации Military Watch Magazine.

    Издание подчеркивает, что отсутствие поставок западного оружия подрывает боеспособность украинских войск и может привести к развалу фронта на ключевых направлениях.

    Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, пожаловались на вооружения, поставляемые из стран Евросоюза, пишет издание. Один из украинских военных заявил, что итальянское оборудование обладает низким качеством.

    Ранее сообщалось, что российские военные продвигаются на Южно-Донецком направлении, ВСУ постепенно «выдыхаются».

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    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 21:24
    Туск отказал Зеленскому в экстренной встрече
    Туск отказал Зеленскому в экстренной встрече
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский уже захотел встретиться с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском, об этом сообщил сам Туск по прибытии в Брюссель на саммит Евросоюза.

    Туск сообщил, что Киев запросил встречу уже завтра утром, передает РИА «Новости». Польский премьер добавил, что готов встретиться с украинским лидером, однако пока неясно, когда это произойдет.

    «У нас заседание Европейского совета, и, если я правильно понимаю, еще нет решения, каким образом должно выглядеть присутствие президента Зеленского здесь, на Европейском совете», – пояснил он.

    Напомним, новый премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе торжественной церемонии в среду приведен к присяге. Ранее депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Польско-украинские отношения заметно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

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    13 декабря 2023, 18:46
    Западные СМИ назвали поражение Украины стратегической катастрофой для США
    Западные СМИ назвали поражение Украины стратегической катастрофой для США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Вероятное поражение Украины в конфликте будет катастрофичным для Запада и нанесет «ошеломляющий удар» по его престижу и авторитету, написал в авторской колонке колумнист газеты The Washington Post (WP) Ли Хокстейдер.

    «Этот мрачный сценарий стал бы ошеломляющим ударом по престижу и репутации Запада, стратегической катастрофой для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО», – приводит ТАСС слова Ли Хокстейдера.

    По его словам, «провал такого масштаба» «будет иметь гораздо более долгосрочные последствия, чем неспособность Киева прорваться через российскую линию фронта».

    Эксперт считает, что риски поражения Украины в последнее время значительно возросли в связи с тем, что США и Европа могут не направить помощь Киеву. При этом «главным преимуществом» российских властей в конфликте Хокстейдер назвал «стратегическое терпение».

    Ранее американский генерал-лейтенант Антонио Агуто заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.

    Коментарии (31)
    13 декабря 2023, 21:33
    Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16
    Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16
    @ Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попытался убедить возглавлявшего Объединенный комитет начальников штабов США Марка Милли, что утечка секретных данных Пентагона может быть полезной для Киева, также он попросил поставить Украине самолеты F-16, но Милли на это лишь рассмеялся, сообщает газета Washington Post.

    Просьбу передать Киеву F-16 Залужный мотивировал тем, что в утекших документах о них не говорилось, и истребители могли бы стать неожиданностью для российских сил. Однако Милли в ответ лишь рассмеялся, передает РИА «Новости».

    Издание при этом отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский считал, что утечка секретных материалов не может быть полезной для Киева.

    Напомним, в середине апреля в США арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона.

    Коментарии (11)
    13 декабря 2023, 14:25
    Американский генерал рассказал о новой проблеме ВСУ
    Американский генерал рассказал о новой проблеме ВСУ
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ, заявил американский генерал-лейтенант Антонио Агуто.

    Агуто, с декабря прошлого года возглавляющий Группу содействия безопасности Украины – основную организацию, координирующую поставки военной помощи киевскому режиму, заявил, что подавление американских высокоточных вооружений «представляет проблему», пишет портал Defense One, передает ТАСС.

    Генерал добавил, что Пентагону нужно продолжить модернизацию своих вооружений, чтобы они могли «противостоять действиям противника». Он отметил, что российским войскам достаточно «нескольких недель» для того, чтобы найти способы противодействия американским системам после их первого применения на фронте.

    Портал также указывает, что у России имеются передовые средства РЭБ, в том числе установки, способные заглушать сигналы GPS на расстоянии до 24 км. Отмечается, что украинские военнослужащие уже жаловались на высокую эффективность российских систем.

    Ранее в США предсказали ВСУ большие проблемы с наступлением зимы.

    Коментарии (14)
    13 декабря 2023, 16:03
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные продвигаются на Южно-Донецком направлении, ВСУ постепенно «выдыхаются», заявили в Минобороны России.

    Сообщается, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику, огневые средства и живую силу ВСУ на опорных пунктах, передает ТАСС.

    По словам танкистов-дальневосточников, противник выдыхается, что позволяет штурмовым подразделениям ВС России продвигаться вперед. Также артиллерия ВС России на Южно-Донецком направлении продолжает наращивать интенсивность ударов.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных.

    Коментарии (26)
    13 декабря 2023, 23:18
    Песков про СВО: Путин знает, что делает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.

    Коментарии (69)
    13 декабря 2023, 23:53
    В Словакии предупредили о последствиях вылетов украинских F-16 с баз НАТО

    Парламент Словакии: Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

    Tекст: Вера Басилая

    Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для Россией являются красной линией и приведут к Третьей мировой войне, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

    Блага заявил, что, по мнению российской стороны, западные страны собираются предоставить ВСУ аэродромы для истребителей, что для для Москвы является красной линией. Он предупредил, что эскалация может привести к Третьей мировой войне и призвал Словакию придерживаться мира, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

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    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 05:00
    Российские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Работино

    Минобороны: Российские десантники захватили позиции ВСУ у Работино

    Российские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Работино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, а двоих взяли в плен, сообщили в Министерстве обороны России.

    Штурмовики-десантники зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, завладели их позициями у населенного пункта Работино. В Минобороны добавили, что сопротивление противника было подавлено плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, передает РИА «Новости».

    Десантники овладели позициями ВСУ и закрепились на них, а после провели зачистку: было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен.

    Ранее ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (5)
    13 декабря 2023, 14:27
    На Украине военком с угрозами напал на католического священника на похоронах сына

    Во Львовской области сотрудник военкомата угрожал католическому священнику за слова «раб Божий» на похоронах сына

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудник военкомата во Львовской области Украины напал на местного священника из-за слов «раб Божий», сказанных в адрес его погибшего сына на похоронах.

    «Работники территориального центра комплектования (ТЦК) с угрозами выписали повестку священнику Украинской грекокатолической церкви», – приводит РИА Новости выдержку из публикации украинских СМИ.

    На видео, снятом в ходе инцидента, мужчина в камуфляжной форме с опознавательными знаками ВСУ оскорбляет священнослужителя в рясе, хватает его за горло и угрожает расправой за то, что во время похорон прошлым летом священник назвал его погибшего сына «раб Божий», хотя, по мнению военного, должен был назвать воинское звание.

    Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий призвал местный военкомат провести проверку и дать оценку действиям сотрудников ТЦК, заявив о недопустимости сведения личных счетов через принудительную мобилизацию и унижение чести и достоинства человека.

    Ранее генпрокурор Украины возбудил дело против двух депутатов Рады, избивших прохожего.

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    13 декабря 2023, 17:23
    Шведский наемник ВСУ погиб на Украине

    На Украине погиб гражданин Швеции, воевавший за ВСУ

    Шведский наемник ВСУ погиб на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    30-летний уроженец центрального района Швеции Свеланд погиб в боях на Украине, сообщило министерство иностранных дел королевства.

    «Швед погиб в боях на Украине. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило... что мужчине около 30 лет, он уроженец Свеланда», – передает РИА Новости сообщение МИД Швеции.

    Отмечается, что о смерти мужчины его родственники уже проинформированы, однако имя наемника не раскрывается.

    Ранее сообщалось, что воевавший на стороне Киева ирландский наемник Грэм Дейл погиб на Украине, став третьим ирландцем, убитым в ходе конфликта.


    Коментарии (23)
    14 декабря 2023, 09:41
    Украинский пленный сдался россиянам по совету служащего в ВС брата

    Минобороны: Украинский военный сдался в плен по совету служащего в ВС России брата с целью вступить в ряды Российской армии

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский военнопленный Станислав Гринченко сдался в плен при помощи специальной частоты 149.200 «Волга» по совету брата – российского военнослужащего и участника спецоперации, следует из сообщения Минобороны.

    По информации ведомства, боец ВСУ узнал у командования, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен, после чего мужчина и его сослуживцы вышли на частоту 149.200 «Волга», чтобы сообщить о намерении сдаться, затем покинули позиции и сдались в плен, передает ТАСС.

    Как указали в российском оборонном ведомстве, все родственники украинца являются гражданами России.

    Гринченко рассказал, что решение сдаться в плен возникло сразу после мобилизации, когда 22 августа он получил повестку в Краматорске, а затем проходил обучение в учебном центре в Днепропетровской области, после чего его отправили в Запорожскую область.

    В Минобороны сообщили, что сдавшийся в плен украинский военнослужащий откажется от обмена – он не хочет возвращаться на Украину.

    «Его родственникам уже сообщили, что Станислав погиб при исполнении обязанностей. Сейчас он хочет приехать в Россию, получить российское гражданство и вместе с братом проходить службу в рядах Российской армии», – отметили в ведомстве.

    Ранее пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что командиры ВСУ управляют своими подразделениями дистанционно.

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