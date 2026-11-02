Ученые обнаружили 25 новых видов организмов в Черном и Азовском морях

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам ученого, ранее эти виды не регистрировались в Азово-Черноморском бассейне либо встречались лишь в отдельных акваториях. Новые организмы делятся на два типа: занесенные человеком и случайно попавшие из Мирового океана, передает РИА «Новости».

Среди искусственно заселенных видов биолог выделил пеленгаса из семейства кефалевых. Условия бассейна оказались для этой рыбы более благоприятными, чем на ее исторической родине на Дальнем Востоке. Аборигенная популяция уступает по биологическим характеристикам представителям из Азово-Черноморского бассейна.

Кроме того, в Черное море самостоятельно заплыли круглые сардинеллы из Атлантического и Тихого океанов, а также дорадо из Средиземного моря. Ученые также заметили золотистого спара, малоголовую рыбу-присоску, несколько видов бычков, хромогобиусов, зеленую морскую собачку и обыкновенную иглу-рыбу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН сообщили о распространении чужеродного вида грязевого краба в Черном и Азовском морях.

Также Южный научный центр РАН отметил появление новых видов рыб и организмов из Черного моря, Атлантики и Тихого океана из-за рекордной солености Азовского моря.

Кроме того, ученые рассказали об освоении акватории Азовского моря плоскоспинным грязевым крабом с атлантического побережья Америки.