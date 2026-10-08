В Черном и Азовском морях обнаружили чужеродный вид краба

Tекст: Дарья Григоренко

«В ходе сентябрьского этапа экспедиции «Черное море-2026» Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН участниками совместного с ФИЦ ИнБЮМ бентосного отряда были зарегистрированы новые места обитания недавнего вселенца – грязевого краба Eurypanopeus depressus в Таманском заливе и Азовском море», – заявили в институте, передает РИА «Новости».

Ранее этот вид встречался на Крымском побережье Керченского пролива, в Азовском море, а также в Севастополе и на западе Черного моря.

Ученые напомнили, что в 2024 году в прилегающем к проливу районе Таманского залива был найден лишь один экземпляр. Исследования, проведенные в сентябре 2026 года, показали, что краб освоил весь залив и заходит в юго-восточную часть Азовского моря вплоть до мыса Каменный.

Находка половозрелых особей с икрой может свидетельствовать об акклиматизации вида и образовании самовоспроизводящейся популяции, отметили специалисты.

В институте не исключили возможную конкуренцию нового вида с местными крабами и другим вселенцем – крабом Харриса, который широко распространен в Таманском заливе и Азовском море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рекордная соленость Азовского моря привлекла экзотических рыб и акул.

Летом ученые нашли на дне Охотского моря новый вид бактерий.