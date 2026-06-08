Ученые нашли на дне Охотского моря новый вид бактерий

На дне Охотского моря обнаружили необычную подвижную бактерию

Tекст: Мария Иванова

Открытие сделали специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН, передает РИА «Новости».

В сообщении института говорится: «Ученые из ТИБОХ ДВО РАН выделили из донных осадков две новые бактерии. В сотрудничестве с учеными из ННЦМБ ДВО РАН они описали их как новый вид Marinovum sedimenti, пополнив род Marinovum вторым, помимо Marinovum algicola, видом. Штаммы нового вида показали неожиданное отличие».

В институте пояснили, что штамм KMM 9879 оказался подвижным, у него наблюдались один или два жгутика, расположенные сбоку или на полюсах клетки. Типовой штамм KMM 9989T таких структур не имел и оставался неподвижным. Секрет различий ученые увидели в генетике: у подвижного штамма на внехромосомном элементе нашли полноценный генный кластер сборки жгутиков, тогда как у неподвижного он отсутствовал.

Исследователи подчеркнули, что это редкий пример, когда небольшая генетическая конструкция радикально меняет образ жизни бактерии, делая ее способной к активному перемещению. Новый вид отличается и по экологическим предпочтениям: бактерии растут при температуре от 5 до 35 градусов, при разной солености и на разных веществах. В институте отметили, что открытие расширило представления о микробном разнообразии океана и роли горизонтального переноса генов в адаптации морских бактерий.

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