Ученые превратили клетки кожи человека в функциональные яйцеклетки

Ученые из Орегона вырастили функциональные яйцеклетки из клеток кожи человека

Tекст: Мария Иванова

Ученые впервые превратили ДНК человеческих кожных клеток в «функциональные» яйцеклетки, способные дать начало эмбрионам, сообщает Axios со ссылкой на публикацию в Nature Communications.

Работа выполнена исследователями из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU), которые подчеркивают, что технология пока не готова к практическому применению. Все полученные эмбрионы имели хромосомные аномалии, и только 9% из 82 созданных яйцеклеток развились через шесть дней после оплодотворения, когда обычно выполняется перенос эмбриона при ЭКО.

Методика основана на перемещении ядра кожной клетки в донорскую яйцеклетку, лишённую собственного ядра – техника, впервые применённая при клонировании овечки Долли в 1997 году. Однако в отличие от клонирования, здесь удалось получить эмбрионы с генетическим материалом от двух родителей. Доцент OHSU Паула Амато отмечает, что «метод может помочь миллионам людей с бесплодием и даже позволить однополым парам иметь генетически родственного ребёнка».

В процессе работы ученые добились, чтобы ядро кожной клетки, оказавшись в донорской яйцеклетке, сбрасывало половину своих хромосом, имитируя естественное деление клеток при образовании яйцеклетки. Затем «новую» яйцеклетку оплодотворяли с помощью стандартной процедуры ЭКО, формируя диплоидный эмбрион.

По словам профессора репродуктивной медицины Университета Саутгемптона Ин Чеонга, «впервые показано, что ДНК обычных клеток можно внедрить в яйцеклетку и заставить её имитировать процессы, ведущие к образованию половых клеток». Независимые эксперты подчеркивают, что предстоит решить важные вопросы безопасности до перехода к возможному клиническому применению.

Авторы исследования оценивают, что для дальнейшего развития технологии потребуется как минимум десять лет дополнительных исследований. Только после этого метод потенциально может быть испытан на людях, если соответствующие испытания будут разрешены в США.

Напомним, летом первый в мире ребенок появился на свет, будучи зачатым с помощью автоматического оплодотворения.

В 2023 году в Британии родились первые дети «от трех родителей».