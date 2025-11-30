Из-за страха перед Россией Латвия готова лишить себя самого ценного

Tекст: Никита Демьянов

Земли, на которых ныне располагается современная Латвийская Республика, были соединены с центральной Россией железными дорогами еще в середине XIX века. Собственно, одно время железная дорога, упиравшаяся в местные порты Рига, Лиепая и Вентспилс, была кормилицей Латвии, ежедневно пропуская по себе огромные объемы грузов между востоком и западом. Таким образом, железная дорога и сама возможность транзита – едва ли не самое ценное, что вообще есть в экономике Латвии.

В не столь уж далеком 2013 году госпредприятие «Латвийская железная дорога» (ЛЖД) перевезло 55,8 млн тонн грузов. Но потом пошел плавный спад, еще позже сменившийся обвалом. Россия начала выводить свой транзит из государства, с каждым годом становившегося все более недружественным. Если в 2019 году объем перевозок грузов по железной дороге Латвии превысил 40 млн тонн, то в 2024 году – 11,5 млн тонн.

ЛЖД боролась с кризисом, массово сокращая персонал, распродавая недвижимость, локомотивы, вагоны и даже рельсы. Предприятие, прежде являвшееся самым доходным в стране, превратилось в дотационное. Латвийское Минсообщения пытается договориться со странами Средней Азии об организации альтернативного грузопотока. Тем не менее, дела предприятия трудно назвать блестящими. На данный момент численность работников ЛЖД едва превышает 3000 человек: в несколько раз меньше, чем в начале 2020 года.

Более того, в течение двух последних лет представители латвийской правящей элиты ведут разговоры о том, что железнодорожные пути, ведущие в Россию и Белоруссию «в целях безопасности» стоит и вовсе разобрать. Сторонники такого шага доказывают, что это будет логично сочетаться с другими подобными мерами: строительством на восточной границе «Балтийской линии обороны» и заболачиванием приграничных территорий. Все же до недавнего времени на сторонников разборки железных дорог посматривали с усмешкой – даже по сегодняшним латвийским меркам этот шаг казался слишком диким. Но недавно они получили мощную поддержку.

На днях латвийские СМИ растиражировали интервью с сотрудником американского НКО RAND Corporation (признана в России нежелательной организацией) Колином Смитом, который, по его словам, руководит проектом по «изучению опыта войны России и Украины для информирования армии США». Смит, почти тридцать лет занимавшийся военной инженерией в миссиях США по всему миру, заявил, что, если Латвия хочет предотвратить вторжение России, ей нужно ликвидировать свои железнодорожные пути российской ширины колеи.

«Единственная причина, по которой сегодня они способны снабжать своих солдат – это использование железной дороги. Именно так Россия ведет войну: используя железнодорожное сообщение. Если страны Балтии хотят предотвратить вторжение, ликвидируйте свои железные дороги российской ширины колеи. Избавьтесь от них», – призвал американец. По его мнению, все железнодорожные пути, что находятся к востоку от города Даугавпилс и вплоть до российской границы, необходимо как можно быстрее ликвидировать.

У многих жителей страны – в первую очередь русских – этот совет вызвал негодование. «Вот такие советчики и доводят страны до ручки. Пример – Украина», – рассуждают люди в соцсетях, называя подобные рекомендации «дурдомом».

Однако вскоре правящие латыши взяли под козырек и начали исполнять волю «белого господина». Правительство страны действительно приступило к обсуждению возможности разборки рельсов. В качестве угрозы расценивается тот факт, что в Латвии используются железнодорожные рельсы шириной 1520 мм – такие же, как и в России. Кроме того, как выяснилось, «Латвийская железная дорога» по-прежнему использует коммуникационные устройства и программное обеспечение, созданные в России и в Белоруссии.

Тема стала предметом обсуждений в парламенте. Там прозвучала тревожная для латвийских депутатов информация о том, что у российской армии есть специальные железнодорожные части, способные быстро восстанавливать рельсы. Поэтому, дескать, недостаточно просто их демонтировать. Нужно сделать непригодными также насыпи, на которых они расположены – то есть, предстоит их срыть до основания.

Но для выполнения такого масштабного труда не хватит часов или даже одного-двух дней. Поэтому предлагается приступить к этим работам уже сейчас. Правда, в Минсообщения робко указывают, что в этом случае их напряженная работа по привлечению железнодорожного транзита из Средней Азии окажется бесполезной.

Разборка путей на востоке окончательно сделала бы ЛЖД убыточной структурой без надежды на восстановление и нанесла бы значительные убытки портам, предпринимателям и экономике Латвии в целом.

Однако латвийские военные настаивают, что, «если приходится выбирать между экономической выгодой для одних за счет сохранения путей и безопасностью для всей страны путем уничтожения рельсов, следует выбирать второе». В программе латвийского телевидения Neka personiga, специализирующейся на инсайдах из высших эшелонов власти, сообщили, что, если Национальные вооруженные силы со всей решительностью потребуют сноса путей, политикам придется принять такое решение.

Сами военные недвусмысленно высказали именно такое желание: они дали понять, что железнодорожные пути и насыпи вдоль российской границы должны быть ликвидированы. В свою очередь, министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что «при решении вопроса о будущем железнодорожных путей на восточной границе первостепенными будут интересы безопасности».

Тема обсуждалась на закрытой части заседания Кабмина Латвии. По его окончании премьер-министр Эвика Силиня заявила, что по вопросу о демонтаже рельсов у границы с Россией необходимо посоветоваться с соседями – не только с другими странами Прибалтики, но также с Польшей и Финляндией. Также армии совместно с другими ведомствами необходимо будет определить точные сроки выполнения этих работ, если соответствующее решение окажется принято. Принять же его предполагается уже до конца нынешнего года. «Поедет Путин на бронепоезде, а рельсов то и нету», – шутит оппозиционный блогер из Даугавпилса Игорь Чернявский.

Надо сказать, что такие известия ошеломили не только латвийских русских, но и некоторых латышей.

«Польше и Финляндии будет супер, если транзит, который шел через латвийские порты, повернется к ним! Наверняка поддержат идею Силини уничтожить латвийскую железную дорогу – а значит порты!», –

иронически отмечает журналист Сандрис Точс. Некоторые отмечают, что если все же усилия по заключению мирного договора между Россией и Украиной увенчаются успехом, то последует снятие санкций и оживление экономического взаимообмена между Россией и Западом. Но Латвия этим воспользоваться уже не сможет, ибо не останется рельсов для перевозки транзитных грузов.

Депутат Сейма от оппозиционной партии «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш, экс-глава дорожной полиции страны, сказал, что государство не должно уничтожать собственную экономику из-за страха.

«Дискуссия о демонтаже железнодорожных путей на границе с Россией и Белоруссией стала абсурдной. Говорят только об «угрозе безопасности», но умалчивают главное: если Латвия перережет железную дорогу на восточном направлении, мы уничтожим целую отрасль – транзит, порты и логистику.

Железная дорога – это не только рельсы. Это система, где работают тысячи людей, обеспечивающих движение грузов в латвийские порты из Азии. Не будет рельсов – не будет и грузов. В результате: падение загрузки портов, банкротство предприятий и волна безработицы», – объясняет Зивтиньш элементарные вещи.

По его словам, если следовать этой панической логике, то надо закрыть и порты, потому что в них могут приплыть российские военные корабли. Следует взорвать мосты, ведь по ним может проехать российская бронетехника и перекопать по тем же причинам дороги. Впрочем, по последнему пункту ирония Зивтиньша запоздала, так как перекопка дорог в приграничной зоне уже осуществляется – в рамках утвержденной властями программы «контрмобильности».

В свою очередь, депутат горсобрания Риги Инна Дьери («Суверенная власть») отмечает, что латвийские военные не отличаются дальновидностью. «Все войны рано или поздно заканчиваются, а торговать с соседями все равно придется», – предупреждает Дьери. Однако пока что выглядит так, что власти Латвии готовы принести надежду на экономическое возрождение государства в жертву пустым страхам перед «нападением России».