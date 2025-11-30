  • Новость часаВ аэропорту Самары и Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт об атаках на танкеры Virat и Kairos в Черном море: Заваривается интересная каша
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной
    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной
    Сийярто резко ответил Мерцу на слова о визите Орбана в Москву
    Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше
    На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ
    Лыжник Коростелев о поступке Большунова: И это гордость страны?
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    18 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    36 комментариев
    30 ноября 2025, 10:07 • В мире

    Из-за страха перед Россией Латвия готова лишить себя самого ценного

    Из-за страха перед Россией Латвия готова лишить себя самого ценного
    @ Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    Целая отрасль экономики Латвии попала под угрозу тотального уничтожения – а все из-за борьбы правительства страны с надуманной «российской угрозой». Результатом будет «падение загрузки портов, банкротство предприятий и волна безработицы», предрекают эксперты. О чем идет речь и кто посоветовал Латвии готовиться к таким мерам?

    Земли, на которых ныне располагается современная Латвийская Республика, были соединены с центральной Россией железными дорогами еще в середине XIX века. Собственно, одно время железная дорога, упиравшаяся в местные порты Рига, Лиепая и Вентспилс, была кормилицей Латвии, ежедневно пропуская по себе огромные объемы грузов между востоком и западом. Таким образом, железная дорога и сама возможность транзита – едва ли не самое ценное, что вообще есть в экономике Латвии.

    В не столь уж далеком 2013 году госпредприятие «Латвийская железная дорога» (ЛЖД) перевезло 55,8 млн тонн грузов. Но потом пошел плавный спад, еще позже сменившийся обвалом. Россия начала выводить свой транзит из государства, с каждым годом становившегося все более недружественным. Если в 2019 году объем перевозок грузов по железной дороге Латвии превысил 40 млн тонн, то в 2024 году – 11,5 млн тонн.

    ЛЖД боролась с кризисом, массово сокращая персонал, распродавая недвижимость, локомотивы, вагоны и даже рельсы. Предприятие, прежде являвшееся самым доходным в стране, превратилось в дотационное. Латвийское Минсообщения пытается договориться со странами Средней Азии об организации альтернативного грузопотока. Тем не менее, дела предприятия трудно назвать блестящими. На данный момент численность работников ЛЖД едва превышает 3000 человек: в несколько раз меньше, чем в начале 2020 года.

    Более того, в течение двух последних лет представители латвийской правящей элиты ведут разговоры о том, что железнодорожные пути, ведущие в Россию и Белоруссию «в целях безопасности» стоит и вовсе разобрать. Сторонники такого шага доказывают, что это будет логично сочетаться с другими подобными мерами: строительством на восточной границе «Балтийской линии обороны» и заболачиванием приграничных территорий. Все же до недавнего времени на сторонников разборки железных дорог посматривали с усмешкой – даже по сегодняшним латвийским меркам этот шаг казался слишком диким. Но недавно они получили мощную поддержку.

    На днях латвийские СМИ растиражировали интервью с сотрудником американского НКО RAND Corporation (признана в России нежелательной организацией) Колином Смитом, который, по его словам, руководит проектом по «изучению опыта войны России и Украины для информирования армии США». Смит, почти тридцать лет занимавшийся военной инженерией в миссиях США по всему миру, заявил, что, если Латвия хочет предотвратить вторжение России, ей нужно ликвидировать свои железнодорожные пути российской ширины колеи.

    «Единственная причина, по которой сегодня они способны снабжать своих солдат – это использование железной дороги. Именно так Россия ведет войну: используя железнодорожное сообщение. Если страны Балтии хотят предотвратить вторжение, ликвидируйте свои железные дороги российской ширины колеи. Избавьтесь от них», – призвал американец. По его мнению, все железнодорожные пути, что находятся к востоку от города Даугавпилс и вплоть до российской границы, необходимо как можно быстрее ликвидировать.

    У многих жителей страны – в первую очередь русских – этот совет вызвал негодование. «Вот такие советчики и доводят страны до ручки. Пример – Украина», – рассуждают люди в соцсетях, называя подобные рекомендации «дурдомом».

    Однако вскоре правящие латыши взяли под козырек и начали исполнять волю «белого господина». Правительство страны действительно приступило к обсуждению возможности разборки рельсов. В качестве угрозы расценивается тот факт, что в Латвии используются железнодорожные рельсы шириной 1520 мм – такие же, как и в России. Кроме того, как выяснилось, «Латвийская железная дорога» по-прежнему использует коммуникационные устройства и программное обеспечение, созданные в России и в Белоруссии.

    Тема стала предметом обсуждений в парламенте. Там прозвучала тревожная для латвийских депутатов информация о том, что у российской армии есть специальные железнодорожные части, способные быстро восстанавливать рельсы. Поэтому, дескать, недостаточно просто их демонтировать. Нужно сделать непригодными также насыпи, на которых они расположены – то есть, предстоит их срыть до основания.

    Но для выполнения такого масштабного труда не хватит часов или даже одного-двух дней. Поэтому предлагается приступить к этим работам уже сейчас. Правда, в Минсообщения робко указывают, что в этом случае их напряженная работа по привлечению железнодорожного транзита из Средней Азии окажется бесполезной.

    Разборка путей на востоке окончательно сделала бы ЛЖД убыточной структурой без надежды на восстановление и нанесла бы значительные убытки портам, предпринимателям и экономике Латвии в целом.

    Однако латвийские военные настаивают, что, «если приходится выбирать между экономической выгодой для одних за счет сохранения путей и безопасностью для всей страны путем уничтожения рельсов, следует выбирать второе». В программе латвийского телевидения Neka personiga, специализирующейся на инсайдах из высших эшелонов власти, сообщили, что, если Национальные вооруженные силы со всей решительностью потребуют сноса путей, политикам придется принять такое решение.

    Сами военные недвусмысленно высказали именно такое желание: они дали понять, что железнодорожные пути и насыпи вдоль российской границы должны быть ликвидированы. В свою очередь, министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что «при решении вопроса о будущем железнодорожных путей на восточной границе первостепенными будут интересы безопасности».

    Тема обсуждалась на закрытой части заседания Кабмина Латвии. По его окончании премьер-министр Эвика Силиня заявила, что по вопросу о демонтаже рельсов у границы с Россией необходимо посоветоваться с соседями – не только с другими странами Прибалтики, но также с Польшей и Финляндией. Также армии совместно с другими ведомствами необходимо будет определить точные сроки выполнения этих работ, если соответствующее решение окажется принято. Принять же его предполагается уже до конца нынешнего года. «Поедет Путин на бронепоезде, а рельсов то и нету», – шутит оппозиционный блогер из Даугавпилса Игорь Чернявский.

    Надо сказать, что такие известия ошеломили не только латвийских русских, но и некоторых латышей.

    «Польше и Финляндии будет супер, если транзит, который шел через латвийские порты, повернется к ним! Наверняка поддержат идею Силини уничтожить латвийскую железную дорогу – а значит порты!», –

    иронически отмечает журналист Сандрис Точс. Некоторые отмечают, что если все же усилия по заключению мирного договора между Россией и Украиной увенчаются успехом, то последует снятие санкций и оживление экономического взаимообмена между Россией и Западом. Но Латвия этим воспользоваться уже не сможет, ибо не останется рельсов для перевозки транзитных грузов.

    Депутат Сейма от оппозиционной партии «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш, экс-глава дорожной полиции страны, сказал, что государство не должно уничтожать собственную экономику из-за страха.

    «Дискуссия о демонтаже железнодорожных путей на границе с Россией и Белоруссией стала абсурдной. Говорят только об «угрозе безопасности», но умалчивают главное: если Латвия перережет железную дорогу на восточном направлении, мы уничтожим целую отрасль – транзит, порты и логистику.

    Железная дорога – это не только рельсы. Это система, где работают тысячи людей, обеспечивающих движение грузов в латвийские порты из Азии. Не будет рельсов – не будет и грузов. В результате: падение загрузки портов, банкротство предприятий и волна безработицы», – объясняет Зивтиньш элементарные вещи.

    По его словам, если следовать этой панической логике, то надо закрыть и порты, потому что в них могут приплыть российские военные корабли. Следует взорвать мосты, ведь по ним может проехать российская бронетехника и перекопать по тем же причинам дороги. Впрочем, по последнему пункту ирония Зивтиньша запоздала, так как перекопка дорог в приграничной зоне уже осуществляется – в рамках утвержденной властями программы «контрмобильности».

    В свою очередь, депутат горсобрания Риги Инна Дьери («Суверенная власть») отмечает, что латвийские военные не отличаются дальновидностью. «Все войны рано или поздно заканчиваются, а торговать с соседями все равно придется», – предупреждает Дьери. Однако пока что выглядит так, что власти Латвии готовы принести надежду на экономическое возрождение государства в жертву пустым страхам перед «нападением России».

    Главное
    Дрисколл считает неизбежными новые потери территорий Киевом
    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине
    Провалившийся род штурмовых войск ВСУ оказался под угрозой ликвидации
    Популярная в TikTok 104-летняя блокадница Нина Сахарнова умерла в Петербурге
    Депутат предложил механизм для защиты сделок с недвижимостью от «схемы Долиной»
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т.д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации