Противостояние с Россией ведет транспорт Прибалтики к «голодной смерти»

Tекст: Станислав Лещенко

За девять месяцев этого года через латвийские порты было перевалено 26,032 млн тонн грузов – на 11,2% меньше, чем за тот же период 2023 года. В лидерах по объемам перевалки еще числится порт Риги, но и он претерпел за девять месяцев 2024 года сокращение транзита на 6,8% – до 13,141 млн тонн.

Управление порта ожидает дальнейшего снижения грузооборота и в связи с этим проводит ревизию активов, чтобы оптимизировать административные расходы. Последняя новость из этой серии – решение Рижского порта выставить свой офис на аукцион. Предприятие попросту не может больше его содержать.

Однако порт Риги пребывает еще пока не в столь экстремальной ситуации, как «Латвийская железная дорога» (ЛЖД). За девять месяцев этого года грузооборот ЛЖД уменьшился на 25,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) и составил 8,63 млн тонн. Латвийскую «железку» еще кое-как поддерживает транзит зерна, осуществляющийся из России в другие страны ЕС.

Серьезные финансовые проблемы начались у ЛЖД еще в 2019 году. Россия переориентировала свои грузоперевозки на собственные порты, поэтому объем перевозимых «Латвийской железной дорогой» грузов существенно уменьшился уже тогда. С 2022-го же существенное негативное влияние на ЛЖД оказывают санкции, вводимые против России. С 2020 года государство вложило в «Латвийскую железную дорогу» в качестве чрезвычайной помощи 95,6 млн евро. Но этих средств все равно не хватает для финансового равновесия.

Латвийские железнодорожники отчаянно пытаются найти альтернативу потерянным российским грузам. «Поэтому мы смотрим в направлении Евросоюза, Центральной Азии, где имеются грузы, с которыми мы можем работать... Мы, конечно, будем смотреть, не удастся ли что-то перевалить и с Украины в этом сезоне», – рассказал член правления Латвийской ассоциации стивидоров Янис Касалис.

Также в качестве альтернативы власти навязывают проект дороги «европейской колеи» Rail Baltica, которая должна пройти из Польши через Литву и Латвию в Эстонию. Но уже само упоминание этой «дороги в никуда», в которую прибалты за десять лет зарыли гигантские средства из европейских фондов, у многих вызывает лишь кривую ухмылку.

За минувшие четыре года огромное количество сотрудников «Латвийской железной дороги» было уволено. А оставшиеся обнаружили, что за них в последнее время не платили вовремя обязательных взносов социального страхования. Еще в 2020-м, во время первой волны сокращений с предприятия, обнаружилось, что работники, которые решили уйти на пенсию, не могут получить ее в полном объеме. И эта ситуация продолжается – сейчас не заплаченная государству сумма взносов составляет около 9 млн евро.

В рядах латвийской правящей элиты укореняется мнение, что ведущую в Россию железную дорогу стоит и вовсе демонтировать – все равно от нее сейчас одни лишь проблемы. Одним из первых на это намекнул прежний премьер-министр Кришьянис Кариньш (гражданин США), который в 2021 году заявил, что транзит из России, дескать, обогащает не всю Латвию, а лишь отдельных людей. В качестве альтернативы Кариньш предложил устроить в Латвии «реиндустриализацию» и создавать наукоемкие предприятия, выпускающие дорогостоящую продукцию.

А в начале этого года депутат горсобрания Риги Марис Мичеревскис (партия «Код для Риги») заявил: «Любой, кто следит за происходящим на Украине, знает, что Россия получает свои грузы по железной дороге. Если бы мы демонтировали железную дорогу, ведущую в Россию, мы бы сократили объем военных поставок в случае нападения».

Мичеревскис предлагает: «На протяжении веков из России приходили одни только несчастья, так, может быть, мы наконец-то уничтожим дорогу, ведущую к несчастью?». В любом случае, как он уверен, Латвия много не потеряет. «Из России поступают только зерно, уголь, нефть. Это экономика собирательства, каменный век».

А на днях известный в Латвии бизнесмен Гирт Рунгайнис также заявил, что единственный смысл существования железнодорожного сообщения с Россией сейчас – это содействие возможному «вторжению армии страны-агрессора», а также контрабандистам. Бизнесмена решительно не устраивает тот факт, что даже сейчас Россия – при всей антироссийской истерии и санкциях – один из крупнейших торговых партнеров Латвии. По мнению Рунгайниса, «экономика Латвии только выиграет, если рельсы в восточном направлении будут демонтированы».

Эту точку зрения не стоит рассматривать, как ничего не значащий возглас маргинала. Рунгайнис – личность влиятельная. Основанная им инвесткомпания Prudentia предоставляет высокооплачиваемые консультации латвийским предприятиям. Рунгайниса и раньше власти использовали в качестве глашатая заведомо непопулярных решений. Например, в свое время Рунгайнис заявлял, что государство не может позволить себе содержания пенсионной системы, будет двигаться к ее демонтажу, а латвийцам надо рассчитывать на личные накопления. И вскоре после этого власти серьезно повысили пенсионный возраст.

Когда сейчас Рунгайнис заявляет, что соединяющая с Россией железная дорога Латвии не нужна, к этому заявлению следует отнестись со всей серьезностью. Это вполне может оказаться началом подготовки общественного мнения к демонтажу путей.

Иногда, впрочем, в Латвии раздаются и голоса трезвомыслия. Недавно бывший глава порта Риги (управлял этим предприятием с 1998 по 2017 год) Леонид Логинов сообщил, что каждая тонна, которая переваливается через этот порт, приносит госбюджету 15 евро. Логинов вспоминает, что когда он руководил портом, через него проходили ежегодно 40 млн тонн, а от их перевалки госбюджет получал 600 млн евро. Предложение разобрать ведущие в Россию рельсы Логинов называет «преступлением против государства».

Специалист сообщает азбучные истины, которые не хотят принимать во внимание Кариньш, Рунгайнис и Мичеревскис: «В каждом порту зарабатывают деньги. В портах работают латвийские предприниматели. Они платят налоги, содержат свои и не только свои семьи. Благодаря порту работают железные дороги, автоперевозчики, таможенники, пограничники, фито-, ветеринарные и санитарные службы, министерства и самые разные учреждения, участвующие в надзоре за работой порта. При мне в порту было трудоустроено около 20 тысяч человек. При сокращении грузооборота число трудоустроенных тоже сократилось. Заявлять теперь, что все это нам не нужно – это глупость политиков».

Антироссийские санкции, из-за которых умирает «Латвийская железная дорога», Логинов назвал неэффективными. «Российская экономика не потеряла что-то, а приобрела. Потеряли мы.

И по объективным обстоятельствам, и из-за этих санкций мы не можем грузить ни уголь, ни минеральные удобрения, ни нефтепродукты, которые были нашими традиционными видами грузов. Все грузы перешли в российские порты – и теперь зарабатывают именно они и приумножают доходы российской казны... Огромную прибыль имели и имеют Усть-Луга, Петербург, Приморск на Балтике, Тамань на юге РФ. 40 евро за переваленную тонну! Представляете, какую прибыль эти порты имеют и какие налоги платят в российский госбюджет! А у нас, наоборот, ничего тут нет! Пустое место – и точка! Поэтому говорить, что Латвии транзит не нужен и порты не нужны – это вредительство!» – негодует Логинов.

В качестве примера вредительства Логинов называет недавний отказ Евросоюза от ввоза в Россию марганцевой руды – пролоббированный Ригой, что местные чиновники выдавали за большую победу. Однако, по его словам, марганцевая руда как шла в Россию, так и продолжает идти, только теперь другими путями. «И снова еще больше заработают российские порты. А мы тем временем будем сидеть в крапиве с голой задницей и орать, что мы бедны и мир несправедлив», – негодует бывший портовик.

По мнению Логинова, исправить уже ничего нельзя. «Все уже потеряно. Обратного пути нет. Русские в своих портах построили самые большие терминалы, какие только в мире могут быть. Потерянные грузы к нам больше не вернутся», – сказал специалист. Он с издевкой посоветовал латвийским властям искать на собственной территории уголь и нефть для загрузки транспортных артерий.

Эксперт предрекает латвийской транспортной отрасли «медленную и мучительную голодную смерть», поскольку «грузы нельзя родить из ниоткуда». Еще не так давно железная дорога и порты были самыми прибыльными предприятиями Латвии. «Увы, все объективные и субъективные причины привели к тому, что грузов нет. Соответственно, и доходов у государства нет. Так что народ уезжает. Постепенно наступает кризис – и точка», – заключает специалист.