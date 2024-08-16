Разрыв с Россией превратил Латвию в транзитное захолустье

Tекст: Никита Демьянов

Подоспели свежие данные: за первые семь месяцев этого года объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го) на 22,4% и составил 6,9 млн тонн. По данным латвийского Минсообщения, объем международных перевозок ЛЖД составил 6,006 млн тонн, что на 25,9% меньше по сравнению с семью месяцами прошлого года. В целом объем транзитных грузов, пересекших Латвию с начала января по конец июля 2024-го, составил 5 млн тонн, что на 29,4% меньше, чем за семь месяцев прошлого года.

Уменьшение транзита продолжается на протяжении многих лет. Например, если за первые шесть месяцев 2024 года ЛЖД перевезла 6,1 млн тонн грузов, то 10 лет назад, за первую половину 2014-го было перевезено 30,8 млн тонн. Если в 2023 году латвийские порты перевалили 38,6 млн тонн, то в самом для себя успешном 2012 году – более 75 млн тонн.

Латвийское государство само прикладывает руку к тому, чтобы загубить некогда самую прибыльную отрасль экономики. Страна пилит сук, на котором сидит – например, запрет на ввоз марганцевой руды в Россию больно ударил по «Латвийской железной дороге». По данным ЛЖД, его дочернее предприятие LDZ Cargo в прошлом году перевезло 1,4 млн тонн марганцевой руды. Как раз после введения запрета на ее перевозку железная дорога начала готовить запрос к государству на получение дотации в 44 млн евро.

Местные бизнесмены напоминают, что латвийский транзитный коридор рассчитан на более чем 80 млн тонн грузов в год. Сейчас этот коридор используется лишь на небольшой процент от своих возможностей.

«Это падение будет продолжаться... Война на Украине все это, конечно, ускорила, но уже в 2004 году наш большой сосед принял решение, что латвийские порты ему не нужны» – пожаловался советник министра сообщения, председатель правления Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш. По его мнению, поисками новых грузопотоков следовало бы озаботиться еще до 2019 года.

Член совета Латвийской ассоциации стивидоров Янис Касалис рассказал, что спад грузоперевалки в портах в основном связан с сокращением транзита угля. Он полагает, что нужно развивать транспортные связи с Центральной Азией – поступающие из этого региона зерно, уголь и металлы способны в какой-то мере заменить российские.

А министр сообщения Карлис Бришкенс всерьез рассказывает, что спасение – в переориентации латвийской транспортно-логистической отрасли на Запад. Ну а пока ЛЖД, с начала 2020 года избавившаяся уже от двух тысяч работников, переживает очередную волну увольнений, которая на этот раз коснется около трехсот человек. А ведь не далее как год назад председатель правления компании Ринальд Плявниекс заявлял, что новых крупных сокращений штата «Латвийская железная дорога» не планирует. Получается, что солгал.

Периодически раздаются предложения и вовсе разом избавиться от всех остатков экономических отношений с Россией. Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш указал, что бояться, мол, не надо – сотрудничество с Россией и так снижается.

«Сейчас внутренний валовой продукт Латвии будет выше 40 млрд евро. Бюджет у нас 15-16 млрд, и вклад сотрудничества с Россией в экономику – порядка 400-600 млн, менее 2% ВВП... не так уж много», – рассуждает специалист. Аболиньш добавляет, что от полного разрыва с Россией пострадает не больше 20 тыс. человек. В общем, ничего особо страшного.

В реальности все и так, и не так. «Если мы рвем с РФ, то Латвия не сможет получать грузы ни из Китая, ни из Казахстана, ни из других стран Центральной Азии…

Все грузопотоки через рижские порты идут с востока на запад... Таким образом, придется увольнять тысячи человек, работающих в портах и вокруг них. Одновременно надо будет прикрывать и так на ладан дышащую железную дорогу, уже уволившую не одну сотню работников», – предупреждает рижский журналист Григорий Антонов.

В этом случае, по его словам, встанет вопрос: что делать с простаивающей железнодорожной и портовой инфраструктурой? «Если консервировать до лучших времен, то это тоже потребует средств, и немалых. Кто это будет делать, за чьи деньги? Железная дорога уже сейчас получает от государства многомиллионные дотации, чтобы содержать простаивающие рельсы и прочее. Если все встанет полностью, о каких суммах может идти речь?» – спрашивает журналист.

Отметим, что на латвийской экономике вскоре может повиснуть инфраструктура заведомо убыточного проекта Rail Baltica, в рамках которой уже почти десять лет строится железная дорога от Польши до Финляндии. Евросоюз выделил на этот проект огромные суммы, и он на долгие годы стал кормушкой для чиновников Литвы, Латвии и Эстонии.

Но недавно выяснилось, что прибалты не готовы гарантировать окончание этой стройки и к 2030 году – за что в Евросоюзе пригрозили им потребовать выделенные деньги назад. Кроме того, непонятно, откуда взять в вымирающем регионе достаточно людей и грузов, чтобы обеспечить рентабельность Rail Baltica.

В конечном итоге, даже некоторые прибалтийские чиновники начали понимать, что поднять их экономику из ямы может только полноценное восстановление экономических отношений с Россией.

Об этом говорит эстонский министр юстиции Лийза Пакоста: «В эстонской экономике дела шли хорошо, когда транзит был открыт и на запад, и на восток, но сейчас один конец закрыт. Мы все ждем, когда Россия станет спокойным демократическим государством, мы сможем снова открыть границы и запустить торговлю, тогда и в нашей экономике дела будут идти хорошо».

Впрочем, другие чиновники упрямо продолжают ломать транзитную систему. «Министерство путей сообщения Латвии по политическим причинам постановило не получать новых разрешений на проведение автомобильных транспортных перевозок между Латвией и Россией... В результате, по расчетам экономистов, у нас останутся без работы от тысячи до двух тысяч человек.

Кому от этого будет лучше? Как и где будут зарабатывать эти люди? Скорее всего, они уедут из Латвии с семьями – а их дети сюда не вернутся», – сообщает экс-депутат латвийского Сейма, сопредседатель оппозиционной партии «Суверенная власть» Любовь Швецова.

Латвийских госчиновников это, однако, не волнует – ведь по официальным данным ВВП государства растет. Как так, если транзит падает, а промышленное производство тоже ушло в минус? А очень просто: за год почти на 10% раздулся госсектор, став самой быстрорастущей отраслью в Латвии. Увеличивается численность армии и органов госбезопасности, растут и зарплаты чиновников. И пока Латвию дотируют из фондов ЕС, лично им, чиновникам, переживать не за что.