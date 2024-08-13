  • Новость часаРоссийские войска освободили Лисичное в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию
    Захарова призвала бить в набат из-за решения Берлина чтить память офицеров Вермахта
    Волонтеры проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел Курской области
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область
    ФСБ задержала сотрудницу войсковой части ЮВО за шпионаж на Украину
    Транзит газа через ГИС «Суджа» вернулся к максимальным уровням
    Начались поставки нефти из Казахстана в Германию по «Дружбе»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    14 комментариев
    13 августа 2024, 13:38 • В мире

    Ради «войны с Россией» в Прибалтике грабят пенсионеров

    Ради «войны с Россией» в Прибалтике грабят пенсионеров
    @ Vadim Pacajev/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Станислав Лещенко

    В странах Прибалтики продолжают увеличивать налоги для «подготовки отражения возможной российской агрессии». Ради подготовки к «войне с Россией» «государство грабит самых бедных», возмущается даже местная оппозиция. Впрочем, среди пострадавших слоев населения и бизнеса будут не только они одни.

    Эстонская Республика четвертый год подряд страдает от экономического спада, который правительство «лечит» повышением налогов. В этом году была повышена ставка налога с оборота, произошел рост налога на землю, увеличение ежемесячной ставки, являющейся основанием для уплаты социального налога, повышение акцизов на алкоголь, табак, топливо, природный газ и электроэнергию. А на будущее уже запланирован новый налог на прибыль, которым станут обкладывать предприятия.

    «Налоговая политика нынешнего правительства – настоящее безумие. Государство грабит самых бедных, уровень жизни снижается, у людей нет денег даже на оплату коммунальных счетов. Обороты торговли падают, предприятия сокращают производство, потому что эстонский народ стал нищим и некому покупать производимые товары. Экономика не может восстановиться уже третий год подряд», – возмущается депутат парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

    Однако вскоре в Эстонии будет введен еще один налог, обсуждение которого велось в течение всего года. Речь идет о чрезвычайном сборе, платить который придется в том числе и всем людям с низкими доходами, включая пенсионеров. Правящая в Эстонии коалиция договорилась, что этот, как его назвали, «налог на безопасность» будет состоять из трех частей: 2% с оборота с июля 2025 года, 2% с доходов физических лиц – с 2026 года и 2% с прибыли предприятий – с 2026 года.

    Собранные деньги будут передаваться в распоряжение министерства обороны для «подготовки отражения возможной российской агрессии». Например, в ближайшие годы Эстонии потребуется 1,6 млрд евро на закупку боеприпасов – на это и пойдут деньги эстонских пенсионеров.

    Пока что эстонцам обещают, что этот налог окажется временным и будет действовать лишь до 2028 года. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Тем более что министр финансов Юрген Лиги говорит, что «налог на безопасность не покроет всех необходимых расходов на оборону». Из этого можно сделать вывод, что правительство не исключает возможности повышения данного побора и закрепления его на постоянной основе.

    Эстонцам сразу называют, кого именно они должны винить за данное вторжение в свои кошельки – разумеется, Москву. Лиги подчеркивает, что повышение налогов – это вовсе не выбор нынешнего правительства, а следствие «военной агрессии России».

    Депутат Таллинского горсобрания от Центристской партии Мануэла Пихлап отмечает, что при существующей в стране атмосфере инициатива о военном налоге не может встретить организованного сопротивления: люди «не будут задавать неудобных вопросов об этом налоге во избежание обвинений в непатриотизме». По ее словам,

    «поражает безразличие, с которым была заключена эта договоренность и принесены в жертву средства к существованию людей с низкими доходами».

    Депутат напоминает, что в Эстонии насчитывается 65 тыс. домохозяйств с низкими доходами, и по мере продолжающегося спада экономики это число будет лишь увеличиваться. Другими словами, государство, обкладывая бедняков налогами, вынуждает их экономить на еде, одежде и на образовании своих детей.

    В Литве тоже решили стрясти с народа дополнительные деньги на милитаризацию, но там пошли несколько иным путем. В июне Сейм и президент Литовской Республики утвердили план создания Государственного фонда обороны, который позволит в ближайшие годы увеличить финансирование военных расходов страны до 3% от ВВП.

    Планируется, что фонд будет формироваться за счет средств временного «взноса солидарности», которым обложат действующие в стране банки (в 2025 году это принесет 60 млн евро), а также за счет добровольных взносов граждан, из дохода, полученного от собранного налога на прибыль, а также из процентов с поступлений от акцизов и средств, полученных с подоходного налога.

    Ради пополнения фонда решено увеличить налог на прибыль для предприятий с прежних 15% до 16%, а также отказаться от налоговых льгот для секторов страхования и здравоохранения. Также авторы плана создания оборонного фонда предусмотрели, что литр бензина в следующем году подорожает в Литве примерно на 6-7 евроцентов, а литр дизеля – почти на 16 евроцентов.

    Кроме того, предполагается, что благодаря повышению налогов на алкоголь, табак и топливо получится дополнительно собрать на «финансирование обороны» в 2025 году почти 87 млн евро, в 2026 году – более 168 млн и в 2027 году – 186 млн. Всего же, как ожидается, в 2025 году в Государственный фонд обороны поступит 259 млн евро.

    Эти деньги будут потрачены на создание новых подразделений литовской армии, на развертывание в Литве бригады бундесвера и закупку оружия и боеприпасов, на совершенствование системы гражданской обороны, на строительство на границах с Россией и Белоруссией препятствий и т. д. Далее же власти рассчитывают, что в 2026-м в фонд поступит 425 млн, а в 2027 году – 444 млн евро.

    Однако этого литовским властям показалось мало.

    Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас анонсировал разработку интернет-платформы, посредством которой любой «патриот» сможет отправить свои донаты на то, чтобы купить пушку, ракеты или танки для литовской армии. Запуск этой платформы запланирован на октябрь, как раз перед очередными парламентскими выборами. Впрочем, как оказалось, планы министра разделяют далеко не все жители Литвы. Свыше 60% из них (это выяснилось в ходе опроса) вовсе не намерены пользоваться новейшей разработкой Минобороны. Более того, перечислять деньги через такое приложение однозначно готовы лишь 19,2% опрошенных.

    В свою очередь, министр финансов страны Гинтаре Скайсте сообщила, что с начала октября в Литве начнут распространяться государственные оборонные облигации. Ранее та же самая Скайсте призвала жителей Литвы «выйти из зоны комфорта» и готовиться к росту военных расходов – чтобы, по ее словам, «оборона получила необходимое финансирование».

    Отметим, что официально признанное количество литовцев, живущих за чертой бедности, в прошлом году увеличилось на 2,7% и достигло 6,5% населения страны – это около 187 тыс. человек (всего в Литве проживает около 2,8 млн человек).

    При этом вплотную к черте бедности подошли более 580 тыс. литовцев. То есть примерно треть населения страны или уже за чертой бедности – в нищете, или балансирует на грани этой пропасти.

    И этим людям внушают, что для Литвы сейчас нет более первоочередной задачи, чем скупка разнообразного оружия. Кто в этом осмелится усомниться – кандидат в «агенты Москвы».

    На этом фоне Латвия выглядит аутсайдером – там пока дополнительных поборов на армию не ввели, хотя идея и обсуждается. «Если нам надо будет существенно увеличить расходы на оборону, то у нас есть еще один небольшой резерв – повысить налог на добавленную стоимость на один процентный пункт», – предложил в июне латвийский министр финансов Арвил Ашераденс. Впрочем, его раскритиковали даже собственные коллеги, понимающие, что введение нового налога на содержание армии будет встречено обществом с крайним раздражением.

    Главное
    Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область
    Британия не разрешила Украине атаковать Курскую область ракетами Storm Shadow
    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой
    Интервью Маска с Трампом собрало 1 млрд просмотров
    Убийцу Владлена Татарского поместили в тюремную больницу с депрессией
    На Урале учителю музыки вынесли приговор за изнасилования мальчиков
    Дагестанскую шахматистку пожизненно дисквалифицировали за отравление соперницы

    Что ждет российские нефть, газ и уголь на годы вперед

    Все три российских углеводорода – нефть, газ и уголь – будут востребованы на мировых рынках на десятки лет вперед. Такой вывод напрашивается исходя из энергетической стратегии России, которая сейчас разрабатывается вплоть до 2050 года. Особенно удивляет рост в разы экспорта газа – как трубопроводного, так и СПГ. Насколько прогнозы Минэнерго обоснованы и какие риски увидели эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев выбрал военное поражение вместо переговоров

    Владимир Путин в понедельник потребовал от силовых органов выбить ВСУ из Курской области. Президент отметил, что противник и дальше будет пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне, а вторжение Украины на территорию РФ лишило смысла возможные ранее мирные переговоры. Почему в действиях Зеленского война победила шанс на диалог и к каким последствиям для Украины это приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев лишает Запорожскую АЭС последнего охлаждения

    В результате атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС выведена из строя одна из градирен станции. Этот объект играет важнейшую роль в сохранении теплового баланса станции. Однако, по словам представителей ЗАЭС, сейчас риски ЧП на станции сведены к минимуму. Какие цели преследовал Киев, атакуя атомную станцию, и к чему могут привести повторные обстрелы? Подробности

    Перейти в раздел

    Ради «войны с Россией» в Прибалтике грабят пенсионеров

    В странах Прибалтики продолжают увеличивать налоги для «подготовки отражения возможной российской агрессии». Ради подготовки к «войне с Россией» «государство грабит самых бедных», возмущается даже местная оппозиция. Впрочем, среди пострадавших слоев населения и бизнеса будут не только они одни. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............