Ради «войны с Россией» в Прибалтике грабят пенсионеров

Tекст: Станислав Лещенко

Эстонская Республика четвертый год подряд страдает от экономического спада, который правительство «лечит» повышением налогов. В этом году была повышена ставка налога с оборота, произошел рост налога на землю, увеличение ежемесячной ставки, являющейся основанием для уплаты социального налога, повышение акцизов на алкоголь, табак, топливо, природный газ и электроэнергию. А на будущее уже запланирован новый налог на прибыль, которым станут обкладывать предприятия.

«Налоговая политика нынешнего правительства – настоящее безумие. Государство грабит самых бедных, уровень жизни снижается, у людей нет денег даже на оплату коммунальных счетов. Обороты торговли падают, предприятия сокращают производство, потому что эстонский народ стал нищим и некому покупать производимые товары. Экономика не может восстановиться уже третий год подряд», – возмущается депутат парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

Однако вскоре в Эстонии будет введен еще один налог, обсуждение которого велось в течение всего года. Речь идет о чрезвычайном сборе, платить который придется в том числе и всем людям с низкими доходами, включая пенсионеров. Правящая в Эстонии коалиция договорилась, что этот, как его назвали, «налог на безопасность» будет состоять из трех частей: 2% с оборота с июля 2025 года, 2% с доходов физических лиц – с 2026 года и 2% с прибыли предприятий – с 2026 года.

Собранные деньги будут передаваться в распоряжение министерства обороны для «подготовки отражения возможной российской агрессии». Например, в ближайшие годы Эстонии потребуется 1,6 млрд евро на закупку боеприпасов – на это и пойдут деньги эстонских пенсионеров.

Пока что эстонцам обещают, что этот налог окажется временным и будет действовать лишь до 2028 года. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Тем более что министр финансов Юрген Лиги говорит, что «налог на безопасность не покроет всех необходимых расходов на оборону». Из этого можно сделать вывод, что правительство не исключает возможности повышения данного побора и закрепления его на постоянной основе.

Эстонцам сразу называют, кого именно они должны винить за данное вторжение в свои кошельки – разумеется, Москву. Лиги подчеркивает, что повышение налогов – это вовсе не выбор нынешнего правительства, а следствие «военной агрессии России».

Депутат Таллинского горсобрания от Центристской партии Мануэла Пихлап отмечает, что при существующей в стране атмосфере инициатива о военном налоге не может встретить организованного сопротивления: люди «не будут задавать неудобных вопросов об этом налоге во избежание обвинений в непатриотизме». По ее словам,

«поражает безразличие, с которым была заключена эта договоренность и принесены в жертву средства к существованию людей с низкими доходами».

Депутат напоминает, что в Эстонии насчитывается 65 тыс. домохозяйств с низкими доходами, и по мере продолжающегося спада экономики это число будет лишь увеличиваться. Другими словами, государство, обкладывая бедняков налогами, вынуждает их экономить на еде, одежде и на образовании своих детей.

В Литве тоже решили стрясти с народа дополнительные деньги на милитаризацию, но там пошли несколько иным путем. В июне Сейм и президент Литовской Республики утвердили план создания Государственного фонда обороны, который позволит в ближайшие годы увеличить финансирование военных расходов страны до 3% от ВВП.

Планируется, что фонд будет формироваться за счет средств временного «взноса солидарности», которым обложат действующие в стране банки (в 2025 году это принесет 60 млн евро), а также за счет добровольных взносов граждан, из дохода, полученного от собранного налога на прибыль, а также из процентов с поступлений от акцизов и средств, полученных с подоходного налога.

Ради пополнения фонда решено увеличить налог на прибыль для предприятий с прежних 15% до 16%, а также отказаться от налоговых льгот для секторов страхования и здравоохранения. Также авторы плана создания оборонного фонда предусмотрели, что литр бензина в следующем году подорожает в Литве примерно на 6-7 евроцентов, а литр дизеля – почти на 16 евроцентов.

Кроме того, предполагается, что благодаря повышению налогов на алкоголь, табак и топливо получится дополнительно собрать на «финансирование обороны» в 2025 году почти 87 млн евро, в 2026 году – более 168 млн и в 2027 году – 186 млн. Всего же, как ожидается, в 2025 году в Государственный фонд обороны поступит 259 млн евро.

Эти деньги будут потрачены на создание новых подразделений литовской армии, на развертывание в Литве бригады бундесвера и закупку оружия и боеприпасов, на совершенствование системы гражданской обороны, на строительство на границах с Россией и Белоруссией препятствий и т. д. Далее же власти рассчитывают, что в 2026-м в фонд поступит 425 млн, а в 2027 году – 444 млн евро.

Однако этого литовским властям показалось мало.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас анонсировал разработку интернет-платформы, посредством которой любой «патриот» сможет отправить свои донаты на то, чтобы купить пушку, ракеты или танки для литовской армии. Запуск этой платформы запланирован на октябрь, как раз перед очередными парламентскими выборами. Впрочем, как оказалось, планы министра разделяют далеко не все жители Литвы. Свыше 60% из них (это выяснилось в ходе опроса) вовсе не намерены пользоваться новейшей разработкой Минобороны. Более того, перечислять деньги через такое приложение однозначно готовы лишь 19,2% опрошенных.

В свою очередь, министр финансов страны Гинтаре Скайсте сообщила, что с начала октября в Литве начнут распространяться государственные оборонные облигации. Ранее та же самая Скайсте призвала жителей Литвы «выйти из зоны комфорта» и готовиться к росту военных расходов – чтобы, по ее словам, «оборона получила необходимое финансирование».

Отметим, что официально признанное количество литовцев, живущих за чертой бедности, в прошлом году увеличилось на 2,7% и достигло 6,5% населения страны – это около 187 тыс. человек (всего в Литве проживает около 2,8 млн человек).

При этом вплотную к черте бедности подошли более 580 тыс. литовцев. То есть примерно треть населения страны или уже за чертой бедности – в нищете, или балансирует на грани этой пропасти.

И этим людям внушают, что для Литвы сейчас нет более первоочередной задачи, чем скупка разнообразного оружия. Кто в этом осмелится усомниться – кандидат в «агенты Москвы».

На этом фоне Латвия выглядит аутсайдером – там пока дополнительных поборов на армию не ввели, хотя идея и обсуждается. «Если нам надо будет существенно увеличить расходы на оборону, то у нас есть еще один небольшой резерв – повысить налог на добавленную стоимость на один процентный пункт», – предложил в июне латвийский министр финансов Арвил Ашераденс. Впрочем, его раскритиковали даже собственные коллеги, понимающие, что введение нового налога на содержание армии будет встречено обществом с крайним раздражением.