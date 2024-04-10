Что значит отправка немецких солдат прямо к границе России

Tекст: Евгений Крутиков

Министр обороны ФРГ Писториус отправил в Литву первых военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день «великим и важным для бундесвера». Об этом он заявил 8 апреля, провожая воинский контингент Германии в аэропорту Берлина.



Писториус отметил, что скоро в Литве будет дислоцирована целая бригада немецкой армии. Первые двадцать солдат вылетели в Литву добровольно.

«Через девять месяцев после принятия решения, через три месяца после подписания соглашения между Литвой и Германией (двустороннее соглашение было подписано в декабре 2023 года – газета ВЗГЛЯД) они отправляются в путь, готовят дорогу для передового командования, для штаба, чтобы в следующем году начать формирование бригады», – добавил он. Со своей стороны министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что первая группа «вместе с нашими представителями будет работать над дальнейшими практическими шагами передислокации».

42-летний Кащюнас – министр обороны Литвы меньше месяца. Он вступил в должность 25 марта 2024 года, сменив Арвидаса Анушаускаса, который изначально и подписывал соглашение с Германией. Но Анушаускас оказался недостаточно радикален и был отправлен в отставку с формулировкой «из-за недостаточной активности в важнейших вопросах национальной обороны». Кащюнас же еще больший русофоб и знаменит тем, что в начале своей политической карьеры состоял в Литовской национал-демократической партии – местной неонацистской организации.

До 80% личного состава бригады собираются разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай в Шальчининкском районе на юге Литвы, остальную часть – в Рукле Йонавского района в центре республики недалеко от Каунаса. По данным Минобороны ФРГ, бригада создается из действующих и новых подразделений. В Литву будут переброшены 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн – Вестфалия и 122-й мотопехотный батальон из Баварии. Находящийся сейчас в Литве сводный батальон НАТО передового базирования под командованием Германии будет переформирован в многонациональный батальон и войдет в состав бригады.

Суммарно немецкая бригада в Литве должна насчитывать 5 тыс. человек, считая женщин и детей. Предполагается, что гражданских (членов семей военнослужащих) будет около 200 человек, и для них отдельно строят дома, школы и детские сады. Чтоб с местными не пересекались.

На пиковую численность и боеготовность бригада должна выйти к 2027 году. А до этого момента это будет лишь символическое присутствие. Например, до конца текущего года бригада должна пополниться всего лишь на 160 человек, среди которых идут споры о том, по сколько человек они в комнате будут жить. Комфорта немецким военнослужащим сильно недостает. Собственно говоря, именно поэтому сейчас в Литву едут только добровольцы.

Дело в том, что немцев передислоцируют буквально в чистое поле. Вернее, в лес. Руднинкай и Рукле – заброшенные территории, где десятилетиями не было ничего.

В советское время полигон у села Руднинкай к югу от Вильнюса в польсконаселенной части Литвы использовался как учебный для бомбометания. До заключения соглашения с Германией полигон принадлежал спецназу МВД Литвы, но по сути не использовался, поскольку требовал дополнительного разминирования. Там много старых советских учебных и неразорвавшихся авиабомб. Литовцы получили около 30 млн евро на разминирование и возведение в Руднинкае специального комплекса для немцев. На бывший полигон нет даже приличных дорог, и значительная часть немецких денег пойдет на их постройку. Можно даже сказать, что Литва приводит в порядок свою провинцию за немецкий счет.

При этом, как только несколько лет назад начались первые разговоры о создании на старом полигоне военной базы для немцев, литовским властям пришлось пройти через нелегкие переговоры с местным самоуправлением польских сел вокруг. Шальчининкский район – польская автономия внутри Литвы, там подозрительно относятся к инициативам Вильнюса. А тут еще к тому же немцы.

Полигон Рукле возле Йонавы в центре Литвы – это бывший военный аэродром, построенный еще в буржуазной Литве в 1938 году. В советское время его модернизировали, уложили бетонную ВПП и он использовался знаменитой каунасской десантной дивизией, передислоцированной в перестройку в Майкоп, а затем в Новороссийск. В независимой Литве там не было ничего. Это тоже глухая провинция.

Боеспособность всего этого немецкого кластера, включая «интербригаду» НАТО, сомнительна. В бригаде НАТО доминируют американцы, но теперь командование по идее должно перейти к немецким офицерам. В той же Рукле организован пункт ремонта танков «Абрамс» из-за присутствия там железной дороги. Немецкие «Леопарды» предположительно будут включены в состав литовской бригады «Железный волк».

Однако у данных частей и подразделений полностью отсутствует воздушное прикрытие, техника разбросана отдельными единицами по нескольким пунктам дислокации. Какого-то единого плана если уж не «обороны Литвы», то и вообще стратегических действий, не существует.

База в Руднинкай расположена недалеко и от российской (Калининградская область), и от белорусской границ. Но строится и комплектуется все это на какое-то далекое и неопределенное будущее. Даже после 2027 года все это не будет серьезной угрозой для России.

Пафос министра обороны ФРГ Писториуса про «великий день» связан в первую очередь с тем, что впервые после 1945 года такая большая по численности немецкая группировка передислоцируется за пределы Германии на постоянной основе, а не одноразово на период учений.

Например, верхняя граница численности немецкого контингента в Боснии и Герцеговине в составе совместных миротворческих сил (EUFOR) составляет 50 человек. В 1990-х участие бундесвера в войне в Боснии было также символическим, но само присутствие на югославской земле бронетехники с белыми крестами вызывало, мягко говоря, неоднозначную реакцию. В населенные сербами районы они старались не заезжать. В Афганистане и в Африке численность немецких контингентов с учетом постоянной ротации также не превышала полсотни человек.

И сейчас в Литве миссия бундесвера пока носит символический характер.

Во всей этой истории с реанимацией бывших советских полигонов, с сооружением детских садиков для немецких детей и объявлением «великих дней» по поводу отправки двух десятков солдат – кругом сплошной символизм, а не реально военная составляющая. Но символы для того и нужны, чтобы создавать почву для будущего.

Вряд ли бундесвер в его нынешнем состоянии способен перебросить в Литву действительно боеспособный и серьезный сухопутный контингент. Однако в самой идее перемещения частей бундесвера на территорию бывшего СССР просматривается не только символизм, а новый этап восточной экспансии ФРГ. Drang nach Osten, как оказалось, никуда не делся, и министру Писториусу все-таки следовало бы следить за словами, говоря о «великом дне» для немецких солдат.