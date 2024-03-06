Германия возвращает воинский призыв по двум причинам

Эксперты оценили намерения ФРГ вернуть практику военного призыва

Tекст: Евгений Поздняков

В Германии задумались о возвращении всеобщей воинской обязанности к 2025 году, пишет издание Spiegel. По информации газеты, министр обороны ФРГ Борис Писториус приказал подчиненным «уже к 1 апреля предоставить варианты немецкой модели военной службы, которые внесут масштабный вклад в совершенствование системы национальной устойчивости».

Отмечается, что итоговое предложение планируется представить общественности перед федеральными выборами. Издание указывает, что во вторник Писториус планирует посетить Швецию, где намерен изучить местную модель призыва. Сейчас Стокгольм привлекает к службе около 10% обучающихся. Для ФРГ это означало бы ежегодное привлечение 40 тыс. новобранцев.

По мнению Spiegel, для немецких реалий такая цифра является нереалистичной. Подчеркивается, что сам Писториус в «кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности» говорил о необходимости призыва 3-4 тыс. граждан. Вместе с тем Карл Лаутербах, глава немецкого Минздрава, в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung заявил, что ФРГ должна быть готова не только к возможным пандемиям, но и военным конфликтам.

«Ничего не делать – это не вариант. В системе здравоохранения необходим переворот», – подчеркнул он и призвал распределить обязанности на случай кризиса: каждая больница, каждый врач должны понимать, что от них требуется при работе с большим количеством раненых. Кроме того, Германия нуждается в «ясных вариантах транспортировки» пациентов, получивших травмы в рамках боевых действий.

Данные заявления укладываются в общую картину милитаризации ФРГ. Еще в 2022 году звучали громкие заявления канцлера страны Олафа Шольца о том, что Берлин должен стать обладателем «самой большой традиционной армии в Европе». Для реализации амбиций главы государства был создан специальный фонд размером в 107 млрд евро, который призван помочь увеличить траты Германии на оборону до заветных 2% от ВВП.

Несмотря на то, что планы ФРГ по столь масштабному финансированию бундесвера долгое время подвергались критике как внутри Европы, так и за ее пределами, недавно Шольц заявил об успехах в этом вопросе. Во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, трансляция которой велась телеканалом n-tv, он сообщил, что фонд уже освоен на 80%.

Кроме того, в феврале прошлого года издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды готовятся интегрировать свои сухопутные войска в состав немецкой армии. Отмечается, что 13-я легкая бригада, базирующаяся в Ойршоте, перейдет под командование 10-й танковой дивизии ФРГ. Таким образом, Берлин получил под контроль объединение размером в 50 тыс. военных.

Позже Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и техники. Все это синхронизировано с планами НАТО по созданию «военного Шенгена» на всей территории альянса. Таким образом, не только ФРГ, но и США получают возможность беспрепятственной переброски войск с запада ЕС (голландские порты) на восточный фланг НАТО.

Увеличились и внешнеполитические амбиции бундесвера. Весной 2023-го власти Германии заявили о намерении направить в Судан до 1,6 тыс. военнослужащих, чья миссия продлится до 31 мая. Данное решение напрямую противоречило основному закону ФРГ, согласно которому армия страны может быть использована только в оборонительных целях.

В декабре стало известно еще об одном государстве, где бундесвер планирует разместить собственные бригады. Им стала граничащая с Россией Литва, согласившаяся на присутствие 203-го танкового батальона из земли Северный Рейн – Вестфалия и 122-го бронетанкового пехотного батальона из Баварии.

Общее напряжение от милитаризации Германии усилила и недавняя утечка разговора немецких офицеров, обсуждавших возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Несмотря на то, что власти страны пытаются отрицать планы по конфликту с Россией, возросшие расходы на бундесвер и постепенное усиление войск ФРГ не может не настораживать Москву.

В экспертном сообществе отмечают, что Берлин способен решиться на введение всеобщей воинской обязанности в ближайшее время по двум причинам. Во-первых, такой шаг пройдет в экспериментальных условиях, и если результаты эксперимента будут удачными – масштабы призыва будут расширены. Во-вторых, это позволит Берлину создать условия, при которых он будет менее зависим от США в военном плане в случае прихода к власти Дональда Трампа.

«Идея Писториуса о возвращении Германии к всеобщей воинской обязанности – пробный шаг, с помощью которого правительство сможет прощупать реальное настроение общества. Политическая элита ФРГ считает, что немцев необходимо готовить к возможному противостоянию с Россией»,

– сказал германский политолог Александр Рар. «Однако согласно данным социологических опросов, большинство местных жителей не хотят воевать с Москвой. Население придерживается преимущественно пацифистской точки зрения. Но если конфликт на Украине станет затяжным, ситуация может резко измениться», – уточняет эксперт.

«Скорее всего, инициативу о возрождении призыва поддержат все немецкие политики, вне зависимости от идеологических взглядов. Предложение с одинаковой вероятностью одобрят как «Зеленые», так и «Альтернатива для Германии». Сейчас многие европейские газеты пишут о том, что мирные времена остались в прошлом», – подчеркивает собеседник.

«К сожалению, в ЕС царит идея о том, что события последних лет ставят демократию и моральные устои Запада под угрозу. Соответственно, в обществе постепенно закрепляют мысль о том, что «свободным странам» нужно обороняться против авторитаризма и диктатуры», – акцентирует Рар.

Решение о введении воинской повинности будет одобрено правительством ФРГ, соглашается Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. «Причем в дальнейшем число призывников будут увеличивать. Главное – одобрить инициативу, провести ее в поле публичной политики, а через год-другой уже можно работать над ее ужесточением», – сказал он.

«Не исключаю, что в первую очередь в армию попытаются отправить мигрантов, осевших на территории ФРГ. В конечном счете именно они до сих пор не подверглись тотальной западной пропаганде леволиберальных ценностей и сохраняют мужественность, столь необходимую для прохождения службы», – считает эксперт.

«Не думаю, что это решение вызовет общественное недовольство. Скорее всего, одобрению инициативы будет предшествовать долгая информационная кампания, в рамках которой немецкие медиа подробно расскажут гражданам ФРГ, почему и с какой целью нужно податься в бундесвер»,

– заметил собеседник. «Оппозиция и правящая элита также не будут противиться предложению Писториуса. Руководство Германии прекрасно понимает, что армия страны фактически обескровлена. Тот факт, что проект всплывает в прессе непосредственно перед выборами, скорее говорит о том, что власти понимают бедственное положение войск», – подчеркивает он.

«Отмечу, что многие представители немецкого истеблишмента до сих пор сохраняют надежды на подлинный государственный суверенитет. Выход из-под американского контроля – тайное желание немецкого руководства. Осуществить его без сильной армии, разумеется, невозможно», – акцентирует Гердт.

Политически для одобрения инициативы Бориса Писториуса существует не так уж и много препятствий, соглашается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. «В немецком истеблишменте сложился достаточно прочный консенсус по поводу так называемой российской угрозы и того, как на нее необходимо отвечать Германии», – сказал он.

«Другой вопрос заключается в реализуемости такой меры. Длительное время армия ФРГ не получала достаточных средств, необходимых для содержания и обучения призывников. Нужная инфраструктура давно канула в прошлое, в случае возвращения всеобщего призыва восстановить ее будет крайне непросто», – указывает эксперт.

«Для этого потребуется огромное количество средств, новый источник для которых пока что отсутствует. Именно поэтому Писториус и решил остановиться на трех-четырех тысячах призывников в год. Большие показатели попросту нереализуемы в условиях отсутствия необходимой инфраструктуры»,

– подчеркивает собеседник. «Кроме того, при реализации обозначенных планов потребуется увеличивать и число административного персонала. Сейчас значительная часть расходов министерства обороны уходит на содержание уже имеющихся кадров. В случае возвращения воинской повинности, Борису Писториусу будет необходимо привлечь значительное количество финансов как для обеспечения функционирования персонала, так и для восстановления инфраструктуры», – акцентирует он.

«Ответа на вопрос, откуда он сможет взять деньги, нет ни у кого. В прессе и истеблишменте активно обсуждаются перспективы сокращения социальных расходов в пользу военных. На первый взгляд, это решение выглядит опасным для действующего главы бундесвера. Однако Писториус не просто так стал самым популярным политиком Германии», – указывает Кузьмин.

«За ним четко закреплен образ человека, способного поднять армию с колен. Предложение вернуть всеобщую воинскую обязанность от него звучит логично, и оно вполне укладывается в его предшествующие решения. Кроме того, согласно социологическим опросам, около 72% населения ФРГ согласны «затянуть пояса» ради нужд бундесвера», – уточняет собеседник.

«При этом с помощью данной инициативы Берлин пытается создать условия, при которых он будет менее зависим от США в военном плане. В стране все чаще звучат аргументы о том, что ФРГ нужно подготовиться к возможному возвращению Дональда Трампа. Однако полностью из-под контроля Вашингтона милитаризация Германии не выйдет», – уверен эксперт.

«Важно помнить, что ориентация Берлина на блок НАТО традиционно сильна как в военном, так и в политическом истеблишменте страны. Немцы всегда избегают серьезных действий на международной арене в одиночку, пытаясь выступать единым фронтом со своими союзниками», – резюмирует Кузьмин.