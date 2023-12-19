Литва создает ситуацию для военного столкновения России и Германии

Эксперты оценили последствия переброски немецкой бригады в Литву

Tекст: Алёна Задорожная

В понедельник министерства обороны Литвы и Германии утвердили план размещения немецкой бригады на территории прибалтийской республики. Согласно заявлению, размещенному на сайте военного ведомства Литвы, бригада будет сформирована из уже существующих и новых подразделений.

Также утверждается, что в республику будут переброшены 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн-Вестфалия и 122-й бронетанковый пехотный батальон из Баварии. Боевая группа передовых сил, находящаяся сейчас в стране, будет преобразована в многонациональный батальон и станет неотъемлемой частью формирования.

«Мы переворачиваем страницу еще более глубокого стратегического партнерства. Немецкая бригада значительно увеличит наш оборонительный потенциал и усилит сдерживание и коллективную оборону НАТО», – приводятся слова главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса на сайте ведомства.

При этом начальный этап переброски сил уже начался. В следующем году передислоцированный элемент бригады будет находиться в Вильнюсе. В 2025-2026 годах состоится основная переброска подразделений бригады, а в 2027 году немецкая бригада в Литве должна выйти на полную боевую готовность. В общей сложности в республику прибудут 5 тыс. немцев: 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала.

Напомним, план о создании немецкой бригады в Прибалтике возник летом прошлого года, когда на полях саммита НАТО в Мадриде был подписан меморандум об участии бригады бундесвера в обеспечении безопасности Литвы. Стороны подтвердили свои намерения весной этого года. Газета ВЗГЛЯД тогда подробно объясняла причины и риски такого решения.

Сейчас же эксперты уверены – страны НАТО активизируют расширение собственной не столько оборонительной, сколько наступательной инфраструктуры, причем это касается не только Литвы. В частности, на это указывает рамочное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA), подписанное в понедельник США и Финляндией. Документ позволит американцам разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в 15 военных районах Финляндии.

Но если договор Вашингтона и Хельсинки пока оформлен не окончательно, то литовско-немецкий проект рассчитан на ближайшие несколько лет. В этой связи России нельзя игнорировать потенциальную угрозу и необходимо продолжить наращивать оборонительный потенциал Калининградской области. Эксперты даже допускают, что

«политически безответственное руководство Литвы» может спровоцировать не вполне суверенные власти Германии на участие в боевых действиях в районах Калининграда, который тот же министр обороны ФРГ Борис Писториус решил называть Кенигсбергом и тем самым сломал немецкое внешнеполитическое табу. Причем заявлял он об этом в контексте размещения бригады немецких ВС в Литве.

«Такой шаг стоит расценивать исключительно как расширение наступательного потенциала НАТО вблизи границ России. Альянс предпринимает шаги по наращиванию уровня эскалации в жизненно важных для безопасности нашей страны районах. Речь идет не только о Прибалтике, но и о Финляндии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«На фоне этого воссоздание Ленинградского военного округа и тесное сотрудничество с Белоруссией выглядит максимально уместным и своевременным. Масштабы возможного ответа Москвы на угрозу, исходящую от стран НАТО, должны быть сопоставимы. И медлить здесь нельзя, наше руководство это понимает», – считает собеседник.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. «Это серьезная угроза, которую нельзя принижать или игнорировать. Очевидно, что наши потенциальные противники таким образом пытаются создать давление на так называемый Сувалкский коридор», – пояснил он.

По словам аналитика, если противник заблокирует Калининградскую область, российским военным (точнее, сухопутной их части) придется деблокировать регион именно через Сувалкский коридор. Сивков также уверен, что несмотря на наличие у немецкой бригады танкового и мотопехотного батальона в данном регионе, «мы прорвем сопротивление». «Но расслабляться все равно не стоит», – добавляет эксперт.

«Нам необходимо усиливать свое военное присутствие в рамках Ленинградского военного округа. И тогда в случае, если противник все же перейдет к реальным действиям, мы сможем дать оперативный, а главное – действенный ответ. И силы у нас для этого имеются», – подчеркивает он.

В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич напоминает: это не первый случай, когда немцы пытались разместить свои военные формирования на территории Литвы.

«Мы это уже видели в конце 1914 года, в 1938 году и летом 1941-го. Однако ничем хорошим все эти случаи не закончились. Поэтому логика Шольца мне совершенно не ясна. Может, он надеется, что хотя бы в этот раз немцы не будут выброшены из страны в случае агрессии», – иронично замечает он.

«С одной стороны, один танковый батальон в составе бригады – это не так много, но с другой – машина является универсальным оружием. Да и очевидно, что это может быть только началом. Усугубляет ситуацию позиция литовских политиков, которые уверены, что чем больше на их земле будет иностранных военных, тем больше они могут себе позволять в отношении Калининградской области и Белоруссии», – рассуждает спикер.

Примечательно то, что буквально накануне президент России Владимир Путин напоминал о воссоздании Ленинградского военного округа, о чем стало известно около года назад. Ленинградский (а ранее – Петербургский и Петроградский) военный округ существовал с 1864 по 2010 год. К моменту упразднения ЛенВО включал территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, Карелии, Коми, Архангельской области (в том числе Ненецкого автономного округа), Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.

«Президент России достаточно четко сказал – наша страна не собирается нападать на НАТО.

Но действия ФРГ в Прибалтике показывают, что нас либо не слышат, либо не хотят слышать. Так или иначе, одной из основных задач перед собой Германия ставит психологическое давление на Россию», – отмечает академик РАН Алексей Арбатов.

«Конечно, одной бригады недостаточно, чтобы осмелиться напасть на такую большую страну, как наша. Тем более что сейчас Российская армия оснащена новейшими и современными видами вооружения. Однако если через пару лет в Прибалтике появится еще несколько дивизий альянса, это создаст реальные предпосылки для вооруженной агрессии в отношении России и Белоруссии», – уверен эксперт.

«И первым под ударом может оказаться Калининград, который странами НАТО рассматривается в качестве потенциального заложника. И мы знаем об этих планах, а значит, уже сейчас предпринимаем все необходимые меры по обеспечению безопасности всей нашей страны», – заключил Арбатов.