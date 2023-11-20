Литва открыла репрессии за дружбу с Россией

Tекст: Никита Демьянов

Для многих жителей стран Прибалтики (в первую очередь, конечно, русскоязычных) оказалась настоящей отдушиной появившаяся в прошлом году возможность съездить в соседнюю Белоруссию без оформления визы. На данный момент этой возможностью успели воспользоваться уже 763 тыс. человек – они приезжали навестить родственников, закупиться белорусскими продуктами, отдохнуть в местных санаториях, отметить 9 мая День Победы (официально запрещенный в Прибалтике), возложить цветы к памятникам советским солдатам (в Прибалтике почти все такие памятники уже снесены) и т. д.



При этом далеко не все прибалты знают, кому именно они должны быть благодарны за появление такой возможности. Ведь решению белорусских властей о продлении безвизового режима (первоначально введенного всего на месяц) предшествовала поездка в Минск нескольких литовцев, состоявшаяся весной 2022 года. Это оказались люди из окружения брошенного в литовскую тюрьму оппозиционера Альгирдаса Палецкиса. В Белоруссии они пообщались с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и поздравили его с Днем Победы «от имени всех здравомыслящих людей Литвы».

Кроме того, Швенченене и ее сподвижники побывали в белорусской деревне Волма и пообщались с местными жителями. «После вчерашнего концерта – очень красивый был концерт, до слез – сижу и думаю: у вас о героях слагают песни, а у нас сносят памятники. Я говорила с коллегами – мы не хотим ехать домой и снова видеть тот ужас. Меня даже корреспонденты спрашивали: правда ли это? Я сказала, да, правда – фашизм возродился», – горько жаловалась им Швенченене.

То, что Белоруссия продлила «безвиз» для жителей Литвы и Латвии, Эрика Швенченене считает своей личной заслугой – и, пожалуй, не без оснований. Цели ее поездок в соседнюю страну секрета не составляют – по ее словам, это сохранение связей с белорусами, чтобы «не ломали мосты».

Швенченене не скрыла, что «восхищена Беларусью»: ей нравятся там низкие цены, удивляет разнообразие ассортимента, качество белорусских товаров. «У меня есть еще одно желание – поговорить с господином Лавровым, это великий дипломат. Я хотела бы услышать его ответы на вопросы, важные для Литвы, для «Форума добрососедства». Приложу для этого максимум усилий», – сказала она, проявив недюжинную храбрость. Ведь в Литве подобного рода заявления граничат с риском уголовного дела.



Швенченене заверила, что с белорусскими спецслужбами ей общаться не довелось. Что «Форум добрососедства» не просил и не получал никакой помощи из Белоруссии. «Ни в коем случае, это ведь свободная страна, понимаете? Это свободная страна», – подчеркнула общественная деятельница. Зато Швенченене не скрыла, что интерес к ней проявили сотрудники литовского департамента госбезопасности (ДГБ), досконально расспросившие об обстоятельствах ее поездок в Белоруссию. «Они спросили: чувствуем ли мы себя в безопасности? Да, мы чувствуем себя в безопасности – там мы не видели ни одного конфликта, никаких потасовок. Это не Литва, там не видно пьяных, лежащих где-то с протянутыми руками», – сказала она.

Но на родине эти ее уверения стараются всячески обесценить: штатные пропагандисты обвинили Швенченене в том, что она «продалась диктатору Лукашенко». Бывший председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас призвал завести в отношении Швенченене и ее соратников уголовное дело.

Другой бы испугался и забился под лавку, но Эрика оказалась не такова. В июле 2022 года Швенченене и ее соратники посетили Москву и провели встречи с российскими политиками и общественными деятелями. Там активистка рассказала, что экономическая ситуация в Литве сложная, предприятия останавливаются, республике не хватает сырья из России и Белоруссии. «У нас много чего нету, но у нас есть бешеные цены. Потому что, когда Германия покупает что-то у России – они продают это нам, и это намного дороже. И этот нечестный круг существует... Я понимаю, что мы, как государство, никогда не будем на равных в Европе. Нас там не признают, как равных им. Но мы здесь (в России и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) всегда можем быть равными партнерами», – говорила Швенченене.



По ее словам, она с соратниками желает партнерства Литвы с Россией – как на культурном, так и на экономическом уровне. «Мы поняли, что с другой стороны (российской – прим. ВЗГЛЯД) тоже мосты открыты и возможности у нас есть. Это самое главное. Значит, наш народ имеет большую возможность общаться с российским народом. Нам надо, чтобы вражды между народами не было, мы не враги друг другу.

Я должна сказать российскому народу: мы вас любим, уважаем, мы обожаем вашу музыку, вашу культуру. Как же мир без России? Он невозможен», – убеждена активистка.

Она заверила, что не боится возвращаться на родину после визита в Россию – так как литовская конституция защищает свободу мнений. Однако вскоре после ее возвращения на родину депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис обратился в Генпрокуратуру с требованием оценить факт визита Швенченене и ее сподвижников в Москву. «Бред, высказанный во время этого визита, был явной акцией против Литовской Республики. Такие действия влекут за собой ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Литвы», – возмущался Малдейкис.

В августе 2022 года Генпрокуратура Литвы обратилась в суд с просьбой о ликвидации общественной организации «Международный форум добрососедства», деятельность которой сочли «противоречащей интересам Литвы и ее конституции, не соответствующей требованиям законности, наносящей вред государству». Разбирательство затянулось почти на шесть месяцев и 16 марта Вильнюсский окружной суд принял решение о ликвидации «Форума добрососедства».

Закрытие форума сопровождалось заведением уголовных дел на его участников – Эрики Швенченене и Казимераса Юрайтиса. Их обвинили по статье УК Литвы, карающей за «помощь другому государству в действиях против Литовской Республики» (наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет).«Нас хотят посадить за то, что мы захотели иметь добрососедские отношения с Беларусью и Россией», – констатирует Швенченене.

Также против Швенченене, Юрайтиса и проживающего в Литве историка Валерия Иванова недавно было возбуждено еще уголовное дело – за то, что во время своей дискуссии, выложенной на YouTube, они усомнились в официальной версии событий у телебашни Вильнюса 13 января 1991 года (в соответствии с которой советские солдаты тогда целенаправленно убивали литовцев) и в том, что в 1940-м и в 1945-м Литва была «оккупирована» СССР.

Особенно тяжело сейчас приходится Эрике Швенченене, которая стала изгоем в собственном государстве. Хотя она заботится о двух несовершеннолетних дочерях (одна из них страдает ДЦП), Эрика уже долгое время нигде не может устроиться на работу, хотя готова даже мыть полы. При этом она имеет при две востребованные специальности – педагога начальных классов и социального медицинского работника. Но как только потенциальные работодатели слышат ее фамилию, в трудоустройстве тут же отказывают. Ей закрыли банковские счета, изъяли паспорт, поливают помоями в СМИ. Летом этого года от болезней умер муж Эрики…

«Вообще давят со всех сторон. У меня еще есть двое старших детей – сын и дочь. Сейчас они уже успокоились, но было время – очень сильно на меня сердились. У сына была фирма, и он лишился возможности принимать участие в конкурсах, потому что напротив его фамилии в базах данных написано красным – «сын Швенченене». Такая же проблема у зятя...

Но сейчас мой сын говорит – буквально вчера мы сидели и разговаривали, когда мне было плохо и вызвали скорую: «Знаешь, мама, какой большой плюс есть? Если начнется война и меня захотят забрать в армию, буду говорить, что я сын Швенченене, защищать вас не могу», – горько шутит Эрика.

А на днях очередь дошла еще до нескольких соратников Швенченене, по которым тоже прокатилась репрессивная машина. Сотрудники ДГБ провели обыск на студии, где записывались видео для «Международного форума добрососедства» и оппозиционного портала ekspertai.eu. Это произошло аккурат запланированной там съемки видеосюжета о судьбе томящегося в тюрьме Альгирдаса Палецкиса.



«Все люди, которые должны были участвовать в этих съемках, исчезли», – рассказал в соцсети Казимерас Юрайтис. Задержаны оказались активисты Аудрюс Наскас и Дмитрий Глазков, сейчас они содержатся в следственном изоляторе. Сообщается, что главным «заказчиком» новой атаки стал все тот же Дайнюс Жалимас, возглавляющий НКО, щедро финансируемое властями Литвы и международными фондами, специализирующееся на поддержке подрывной деятельности в России и Белоруссии.