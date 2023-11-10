Русофобия заставила Литву вводить налоги даже на дождь

Противостояние с Россией вызвало в Литве острый финансовый кризис

Tекст: Станислав Лещенко

Недавно жителей Литовской Республики огорошили – с января 2024 года в этом государстве вступят в силу поправки к законам о воде и налогах на природные ресурсы. Вводится регистрация для пользователей поверхностных вод, добывающих из одного водного объекта десять и более кубометров в сутки (это прежде всего гидроэлектростанции). По мнению инициаторов, «налогообложение использования поверхностных вод будет стимулировать устойчивое использование воды или заставит искать другие более экономически выгодные решения». Налог будет составлять 0,003 евро за кубический метр воды.

«Следуя логике, согласно которой гидроэлектростанции должны платить за воду, когда вы обещаете принять ветровой налог для ветряных электростанций? Ведь чем больше ветра, тем больше электроэнергии будут производить ветряные электростанции», – заявил на заседании Сейма, обращаясь к премьер-министру Ингриде Шимоните, член фракции оппозиционной партии Союз крестьян и «зеленых» Литвы (СКЗЛ) Валюс Ажуолас. «Спасибо за вопрос. У нас таких планов нет», – коротко ответила Шимоните.

Тут нужно помнить, что в последнее время на фоне украинского кризиса, длительных антироссийских санкций и курса на разрыв отношений с РФ экономика балтийской республики серьезно пострадала. В Литве с 2022 года сохраняются высокие цены на электроэнергию, топливо, продукты питания и другие товары. Население вынуждено тратить деньги только на самые необходимые товары. Государственные доходы падают. И дабы как-то поправить положение дел, власти решили провести «налоговую реформу».

«Для полноты картины: Литва последовательно выступает за увеличение помощи Украине и, как принято у прибалтов, подает пример несознательным союзникам по НАТО собственной бюджетной политикой», – комментирует калининградский политолог Александр Носович.

И действительно. Надо сказать, что деньги литовские парламентарии честно пытаются выжать не только из бедных, но и из богатых. Так, в мае этого года Сейм принял закон о «временном взносе солидарности», который будут брать с банков и кредитных организаций. Взнос этот, как сейчас обещается, будет взиматься только в 2023 и 2024 годах – и он как раз целенаправленно пойдет на нужды вооруженных сил.

В августе в Минобороны уточнили, что большая часть «взноса солидарности» направится на развитие гигантского полигона Руднинкай – в частности, на строительство подъездных путей к нему, жилья для военнослужащих, стрельбищ и других учебных помещений, складов боеприпасов, а также внутренней дорожной сети.

Вообще, Литва сейчас тратит большие деньги на военные нужды – и их необходимо где-то добывать.

Что касается простых литовцев, то их больше всего взволновало известие о предстоящем введении в стране налога на недвижимость. Сейчас такой вид налога платят только жители, владеющие жильем стоимостью свыше 150 тыс. евро, но его решили распространить на всех.

Сначала размер налога предполагалось установить в размере 0,4-5%. Однако столкнувшись с яростным негодованием общественности, власти пошли на уступки. Согласно новому смягченному предложению взимать налог в размере 0,05–0,5% от стоимости недвижимости предлагается с жилищ, садов, ферм, теплиц, гаражей, а также с подсобных хозяйств, зданий и помещений, выполняющих научную, религиозную или развлекательную функцию. В связи с этим глава Союза крестьян и «зеленых» Литвы Рамунас Карбаускис заявил, что правящие, проталкивая в Сейме налог на недвижимость, пытаются довести жителей республики до нищеты и запугать их.

Оппозиционный политик отмечает, что уровень риска бедности в Литве является одним из самых больших в ЕС. «Поскольку у этого правительства нет такого понятия, как мораль, для него кажется моральным облагать налогом даже единственные дома людей, где люди чувствуют себя в безопасности», – заявил Карбаускис.

По мнению политика, правящие, постоянно твердя о различных внешних «угрозах», вселяют в граждан еще один страх – страх потерять свои дома.

В законопроекте предусмотрены практически неограниченные полномочия местных самоуправлений – их хотят наделить правом самостоятельно определять будущую сумму налога на недвижимость. «Такие муниципалитеты, нечувствительные к проблемам людей, как Вильнюс, будут применять самые высокие коэффициенты, в результате чего из центра государства будут выселены все менее обеспеченные», – заявил Карбаускис.

Ситуация с налогом на недвижимость беспокоит многих – и 26 октября в Вильнюсе напротив здания парламента состоялся протестный митинг, собравший почти 2,5 тыс. человек. Выступавшие кричали, что налоговые поправки «являются де-факто конфискацией собственности».

Оппозиционерка Эрика Швенченене, глава запрещенной литовскими властями общественной организации «Международный форум добрососедства», полагает впрочем, что пока еще власти вывели «маленького литовца» из себя в недостаточной мере. «Это агрессивный налог, направленный против всех нас, это агрессия власти против нации», – написала активистка в соцсети.





На ситуации решили нагреть руки в администрации президента государства Гитанаса Науседы, готовящегося к перевыборам в следующем году и открыто враждующего с правящей партией «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ). В администрации Науседы намекнули, что он не поддерживает идею налога на недвижимость. «Наверное, мы впервые видим такой некачественный законопроект», – заявил помощник президента Вайдас Аугустинавичюс. У СО-ХДЛ, впрочем, свои собственные интересы, мало пересекающиеся с интересами простого литовца.

Жизнь в Литве ухудшается в первую очередь от того, что власти страны без всякого сожаления рушат экономические взаимосвязи с соседними Россией и Белоруссией. Из свежего: Сейм Литвы принял закон о запрете на ввоз в республику российского сжиженного природного газа (за исключением транзита в Калининград). Сюрреализм этого решения становится понятен, если учесть, что страну терзает энергетический кризис, вынуждающий жителей искать всевозможные способы экономии и уже приведший к закрытию нескольких крупных предприятий.

Сейчас литовцы с ужасом ждут начала зимы – памятуя предыдущий опыт шокирующих счетов за отопление. Многие самостоятельно оплату этих счетов не потянут. Сейм Литвы рассмотрит возможность позволить министерству финансов взять дополнительный заем на выделение компенсаций за отопление жителям. И одновременно власти вводят новые налоги, выделяют большие суммы на оружие и совершают дальнейшие шаги по разрыву связей с Россией и Белоруссией.

