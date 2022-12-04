Эстония страдает без российского электричества

Эстония, как и многие другие страны Европы, тоже готовится к отключениям электричества. Доступность электроэнергии в стране и Прибалтике в целом падает, а цены стремительно растут. Виновата в происходящем, как обычно, Россия. У Таллина есть рецепт борьбы с кризисом, да только сработает ли он на самом деле?

Глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что наступила пора переходить с устаревшей «грязной» энергетики на передовую, «зеленую» – которая, мол, поможет всему Евросоюзу избавиться от энергетической зависимости от восточного соседа. «Война на Украине показала в том числе важность "зеленого переворота", необходимость отказаться и перестать зависеть от источников энергии, работающих на фоссильном топливе», – подчеркнула премьер-министр, добавив, что «это важно и для развития экономики».

По словам Каллас, правительство Эстонии вскоре представит общественности план зеленого переворота. «Я посетила вчера Ида-Вирумаа, где также много тем было связано с зеленой энергетикой», – отметила Каллас.

«Возможны перебои»

За этой обтекаемой формулировкой скрывается настоящая драма. Северо-восточный эстонский уезд Ида-Вирумаа богат горючими сланцами, которые и могли бы обеспечить Эстонии истинную энергетическую независимость. Но еще несколько лет назад эстонские власти, следуя модному «зеленому» тренду, дали понять, что будут отказываться от сланцевой энергетики.

В нынешнем году у населения Ида-Вирумаа, напрямую и косвенно извлекающего заработок из труда на сланцевых шахтах, появилась надежда, что власти откажутся от этих своих планов – на фоне бушующего в стране и в ЕС в целом энергетического кризиса, связанного с отказом от российских энергоносителей. Но в октябре Каллас, посетившая Ида-Вирумаа совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, не оставила от этих надежд камня на камне – сообщив, что планы ликвидации сланцевой отрасли остаются в силе.

Другая больная для эстонцев тема – электричество. Рассуждая об энергокризисе, глава правительства сказала, что «Эстония потребляет слишком много электричества, то есть больше, чем нужно».

В долгосрочной перспективе, по ее словам, существует единственный выход: инвестиции в новые источники энергии, электростанции и т. д. «Но в более короткой перспективе у нас по сути два пути: либо возможные перебои с электричеством, либо экономия и управление потреблением. Говоря об отключениях, я никого не запугиваю. Просто констатирую тот факт, что мы должны уменьшить потребление... Если мы этого не сделаем, то мы можем быть вынуждены производить региональные отключения электроэнергии на несколько часов», – отметила Каллас.

Но как же вообще получилось так, что эстонцы оказались столь бедны электричеством?

Тут нужно иметь в виду то, что в начале июня операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем. Представители литовского оператора Litgrid сообщили, что они с коллегами из Латвии и Эстонии теперь «поддерживают баланс в системе общими усилиями самостоятельно, используя только резервные мощности – свои, Швеции и Польши». Ранее экспорт электричества в регион и балансирующие перетоки с использованием российской электроэнергии обеспечивались через расчеты с российской «Интер РАО». Но с 22 мая данная компания полностью прекратила экспорт электроэнергии в страны Балтии и ЕС. Это произошло после того, как «Интер РАО» получила извещение от европейской энергобиржи Nord Pool о прекращении торговли со структурами российской компании «в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии» из-за санкций. В середине мая 2022 года по той же причине были остановлены энерготорги с Финляндией.

Остались лишь технические перетоки

Сегодня страны Прибалтики соединены с Россией лишь техническими (то есть балансирующими) перетоками электроэнергии по приграничным ЛЭП. Прибалты давно уже планируют выйти из энергокольца БРЭЛЛ, соединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву еще с советских времен. Предполагается, что Эстония, Латвия и Литва окончательно сбросят эти «оковы прошлого» и присоединятся к сети ЕС к концу 2025 года.

Хотя Россия и понесет определенные финансовые потери, отключение от БРЭЛЛ негативно скажется прежде всего на самих прибалтийских государствах. «Изъятие российской электроэнергии с Nord Pool приведет к росту цен. В результате потребители в странах Балтии будут платить за электричество на 250 млн долларов в год больше только за счет использования более дорогой генерации и еще около 150 млн долларов – за дополнительные выбросы СО2», – подсчитал аналитик Vygon Consulting Кирилл Степанченко.

Впрочем, когда для руководства стран Прибалтики, если речь заходит об «остаточне прощавай» России, был важен вопрос наполнения карманов их налогоплательщиков?

Сейчас эстонская энергетика так хрупка и уязвима, что любое ЧП способно поставить всю систему под угрозу. Эстонию и Латвию соединяют три линии электропередач. «Из этих трех линий уже год не работает L301 (Тарту – Валмиера)», – сообщила 1 декабря сотрудница эстонского сетевого оператора Elering Эло Эллермаа. Она пояснила, что линию пришлось выключить в рамках подготовки отсоединения Эстонии от БРЭЛЛ. До конца 2025 года пропускная способность для передачи электроэнергии между Эстонией и Латвией в силу различных технических причин будет значительно снижена.

Эксперты предупреждают, что в случае частых аварийных ситуаций цена электроэнергии за мегаватт-час в Эстонии может вырасти до 4000 евро. При этом, как свидетельствует Эллермаа, зимний запас мощности в регионе в пиковый час тревожно мал. Понятно, почему в этих условиях Каллас предупреждает население о том, что ему, возможно, придется посидеть без электроэнергии...

Дотянуть до весны

Резко подорожавшее электричество привело к появлению самых разнообразных проблем в обслуживающем секторе – от закрывающихся бань и спа-центров до отмены планов ремонта медучреждений. Рост цен на электроэнергию привел к спаду и в эстонской промышленности.

«Цены на электричество и газ в Эстонии очень высокие, если сравнивать с Северными (скандинавскими – прим. ВЗГЛЯД) странами. Мы почти каждый день обращаемся к правительству и просим найти какой-нибудь механизм, чтоб эти цены снизить», – рассказал директор Ассоциации машиностроения Рауль Кютт. По его словам, эстонским машиностроителям тяжело конкурировать со странами, где стоимость электричества ниже.

«Если сравнить девять месяцев прошлого и этого года, то стоимость электроэнергии в Эстонии возросла на 32%. Это очень существенно», – подчеркивает и член правления машиностроительной компании BLRT Masinaehitus Прийт Линд. Линд считает, что эстонское государство должно перенять привычку у соседей по субсидированию счетов за электроэнергию – в том числе для больших предприятий, как это сделала Швеция. Однако премьер-министр Кая Каллас уже заявила, что правительство не планирует энергетических субсидий для крупных компаний.

«Что касается электричества, то у нас сегодня нехватка мощностей примерно на 1000 мВт. За одну ночь она не появится. Если мы будем субсидировать дальнейшее потребление электроэнергии всеми на полную мощность, то у нас ее просто не останется», – сказала Каллас.

Глава правительства подчеркнула, что «экономика развивается циклически», а «приоритетом является поддержка людей в сложных зимних условиях». Эстонская правящая коалиция договорилась между собой, что бытовые потребители, муниципальные учреждения и малые предприятия смогут покупать электричество у госконцерна Eesti Energia по фиксированной цене – в рамках так называемой универсальной услуги.

Член правления партии «Отечество» Прийт Сибул пояснил: «Цена универсальной услуги формируется таким образом: себестоимость производства Eesti Energia плюс норма прибыли, к которой добавляется стоимость квоты на выбросы CO2, а затем налог с оборота». В итоге с 1 октября Eesti Energia предлагает своим клиентам универсальную услугу электроснабжения по цене 19,24 цента за киловатт-час (включая налог с оборота), к которой прибавляется ежемесячная плата в размере 1,99 евро.

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17 октября на площади Вабадузе в центре Таллина состоялся организованный оппозиционной Консервативной народной партией (EKRE) митинг с требованием снижения цен на электроэнергию. «Мы считаем, что предприятие Eesti Energia должно получить от государства, своего владельца, распоряжение продавать в Эстонии сланцевое электричество по себестоимости, вычитая из цены плату за CO2... Также следует снизить плату за загрязнение окружающей среды, а также налог на добычу ископаемых. Это очень большие суммы, которые значительно увеличивают стоимость электричества. Такими действиями цену на электричество можно снизить до трех центов за киловатт-час или даже меньше буквально с завтрашнего дня», – призвал глава EKRE Мартин Хельме. Но к этому его предложению власти не прислушались.

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер признает, что стоимость универсальной услуги оказалась очень высокой. Но он призывает потерпеть до весны – тогда, мол, станет полегче.

«Основная масса электроэнергии будет производиться парками ветрогенераторов. Это будет уже с начала нового года. Мы надеемся, что в результате смысла в универсальной услуге больше не будет, и новые пакеты смогут конкурировать с ней», – утверждает Суттер. Другими словами, эстонцев, как и до начала разразившегося в 2021 году энергетического кризиса, уверяют, что их спасет «зеленая энергетика»...

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