Эстония сама лишает себя электричества и тепла

Два грандиозных энергетических проекта, которые должны были гарантировать надежное снабжение Эстонии газом и электричеством, фактически похоронены. Это решение было принято самим эстонским правительством, а спровоцировал его Евросоюз. О чем идет речь, как такое произошло и почему, несмотря ни на что, в энергетическом кризисе Таллин обвиняет Россию?

Все последние месяцы эстонская пресса подбадривала жителей страны – мол, не беспокойтесь, даже после отказа от российских энергоносителей без газа мы не останемся. В порту Палдиски ударными темпами строят инфраструктуру для плавучего СПГ-терминала.

Но внезапно эстонский министр экономики Рийна Сиккут объявила, что этот терминал ошвартуется не в эстонском Палдиски, а в финском Инкоо.

Терминал уйдет в Финляндию

«Эстония раньше завершит строительство своего причала, а также соединение с трубопроводом. И наш стратегический интерес, несомненно, состоит в том, чтобы плавучий терминал был здесь», – признала министр. Однако понимание «стратегического интереса» не удержало Сиккут от его сдачи.

Теперь министр пытается представить дело таким образом, будто Эстония пошла на этот шаг из благородных побуждений, желая помочь соседям. По словам Сиккут, Финляндия объяснила, как сильно для них изменилась ситуация после весны: Россия перекрыла им газовые краны, а атаки на «Северный поток» якобы поставили под угрозу и их единственный газопровод Balticconnector (между Эстонией и Финляндией).

Согласно нынешнему плану, финский терминал в Инкоо должен быть достроен к середине декабря. Тогда же туда должен прийти и первый танкер со сжиженным природным газом.

Тем временем руководство эстонских компаний Alexela и Infortar, строящих по заказу государства причал для плавучего СПГ-терминала в Палдиски, выражает разочарование. Там утверждают, что занимались этой работой в полной уверенности, что терминал будет стоять именно у эстонского, а не у финского берега. Вице-канцлер эстонского министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар пытается успокоить население: по его словам, Таллин договорился с Хельсинки, что эстонцы получат «приоритетный» доступ к терминалу.

Как он уверяет, эстонцам беспокоиться не о чем – если соединение Balticconnector будет прервано, то в подземном хранилище газа в Латвии собрано около 13 тераватт-часов газа, который может быть использован и для снабжения эстонских потребителей. А можно еще получить газ и с литовского СПГ-терминала в Клайпеде.

Добить сланцевую энергетику

Но эти доводы убедили не всех. Экс-министр экономики Таави Аас заявил, что не совсем понял, почему плавучий СПГ-терминал отправится именно в Финляндию. Оппозиционная Центристская партия, в рядах которой состоит Таави Аас, готовит вотум недоверия Сиккут. По словам же председателя финансовой комиссии эстонского парламента Айвара Кокка, в результате решения Сиккут цены на газ для потребителей в стране возрастут в несколько раз.

«Существует риск, что Эстония не получит ни одного кубометра газа от своих соседей... Опасность, о которой я предупреждал с весны, случилась: энергетическая безопасность Эстонии зависит теперь не от нас самих, а только от наших соседей», – отметил Кокк.

Однако беда, как говорится, не приходит одна. И вестником новой эстонской беды стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас гостья приехала в город Нарву – центр уезда Ида-Вирумаа у границы с Россией. Эта территория имеет стратегическое значение для Эстонии – здесь находятся залежи горючих сланцев и идет их разработка.

Фон дер Ляйен и Каллас сообщили обескураженным нарвитянам о программе «Справедливого перехода», призванной облегчить Эстонии отказ от сланцевой энергетики. «Я рада сообщить, что сегодня мы запускаем «Фонд справедливого перехода»: Европейский союз инвестирует 354 млн евро в Ида-Вирумаа», – сказала фон дер Ляйен. По ее словам, деньги планируется направить в развитие местного промышленного сектора, чтобы помочь заново трудоустроить людей, ныне работающих на сланцевых месторождениях.

Напрямую в сланцевой промышленности Эстонии сейчас заняты менее 5000 человек, но косвенно с рабочими местами в этой отрасли связаны в Ида-Вирумаа намного больше людей. Их может насчитываться до 20 тысяч человек – то есть до 40% всех трудоустроенных жителей Ида-Вирумаа. В правительстве обещают возместить эти потери созданием новых рабочих мест и организацией курсов переквалификации. Всего в рамках программы «Справедливого перехода» планируется переобучить до 11 000 человек.

Глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Яан-Хендрик Тоомель надеется, что переход людей из сланцевого сектора в другие сферы будет плавным, но сомневается в этом. «Как посадить за парты людей не первой молодости, всю жизнь проработавших на шахтах и электростанциях? Как показывает практика, труднее всего заставить учиться тех, кому это больше всего нужно», – говорит Тоомель. По его словам, средний возраст работников сланцевой отрасли, которым грозят теперь сокращения, составляет 50 лет.

Верить ли в благородство финнов?

Но главная беда связана даже не с риском резкого роста безработицы в стране. Эстонские власти давно выражали намерение убить сланцевую отрасль и перейти на модную «зеленую» энергетику. Но в прошлом году государству пришлось пойти на расконсервацию сланцевых шахт – из-за начавшегося еще в 2021-м мирового энергетического кризиса. А теперь, когда Эстония лишилась российского газа, сланцевая отрасль приобрела еще большее значение – минувшей весной было объявлено, что в Ида-Вирумаа откроют три новые сланцевые шахты.

Летом эстонские бизнесмены и муниципальные предприятия предупредили, что ввиду критической ситуации с газом надо искать «альтернативные виды топлива». В качестве одного из таковых предлагалось сланцевое масло (или «сланцевая нефть») – продукт, получаемый из горючих сланцев.

Естественно, известие от том, что эстонские власти согласились на отказ от сланцевой энергетики, многих огорошило. «Правительство Эстонии, не стесняясь, продолжает продавать национальные интересы страны. Всего за два дня наши власти умудрилась серьезно подорвать энергетическую безопасность Эстонии. Сначала премьер-министр Кая Каллас после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласилась ликвидировать нашу сланцевую энергетику. За это Эстонии обещано 354 миллиона евро – сумма мизерная, если учитывать потенциальные потери экономики страны.

Сланцевая энергетика – это не только десятки тысяч рабочих мест. В условиях энергетического кризиса в Европе сланец является единственным резервом, способным надежно обеспечить Эстонию электроэнергией и теплом. На газ и другие виды топлива сегодня особой надежды нет», – пишет главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.

Отказ же от размещения СПГ-терминала в Палдиски Чаплыгин именует «национальным предательством» – и с этим согласны многочисленные подписчики его Telegram-канала. «Министр экономики Рийна Сиккут совершила еще один акт национального предательства, без всяких условий согласившись разместить плавучий газовый терминал в Финляндии. И это при том, что причал для приема таких терминалов в Палдиски практически готов.

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Что мы имеем в результате? Электроэнергии в нашем регионе зимой, судя по всему, будет не хватать – не случайно финнов уже предупредили о возможных отключениях электричества. Мы способны производить электричество из сланца, но Кая Каллас решила, что сланец нам не нужен, – констатирует Чаплыгин.

Впрочем, по его мнению, Эстонии, скорее всего, не хватит газа и в том случае, если она согласится приобретать его по очень высоким ценам. «Вся надежда была на палдиский терминал, но теперь газом будет распоряжаться Финляндия. И она, естественно, первым делом займется обеспечением собственных потребностей. На Эстонию газа может не хватить.

То есть правительство умудрилось сделать все для того, чтобы лишить Эстонию энергетической независимости. Будет у нас тепло и электричество, теперь полностью зависит от наших соседей. А ситуация такова, что избытка энергии нынешней зимой не будет нигде. На этом фоне особенно цинично выглядят заклинания Каллас о том, что в энергетическом кризисе виновата Россия. Не Путин заставляет нас убивать собственную энергетику. Это делает наше собственное правительство. И если это не глупость, то предательство», – заключает журналист.