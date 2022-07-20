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Как закрыть небо для американских ракет

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«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
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Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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    Отказ от российского газа ввергает Эстонию в чрезвычайную ситуацию

    Эстонию ждут высокие счета за коммунальные услуги, в том числе электричество
    		   20 июля 2022, 16:55
    Фото: REUTERS
    Текст: Станислав Лещенко

    России «надо сломить хребет с точки зрения экономики», заявляют в Эстонии – и в это самое время требуют объявить чрезвычайную ситуацию из-за отказа покупать российские энергоносители. Получится ли у Таллина найти замену топливу из России и почему даже местная «нетрадиционная нефть» не дает этой стране гарантий согреться предстоящей зимой?

    Одна из самых обсуждаемых в Эстонии тем – цены на энергоносители и то, какого размера достигнут коммунальные счета за предстоящий отопительный период. «К сожалению, у меня нет хороших новостей для потребителей, потому что глобально цены на энергию очень высокие, в том числе на газ, нефтепродукты и так далее», – говорит председатель правления эстонского энергетического госконцерна Eesti Energia Хандо Суттер, напоминая, что недавно Эстония отказалась от российского газа.

    Нас спасут сланцы!

    В начале июля норвежский танкер Arctic Princess доставил в литовскую Клайпеду очередную партию сжиженного природного газа (СПГ), закупленного эстонской госкомпанией Eesti Gaas (управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии). Это уже третья подряд крупная поставка (предыдущие были в мае и июне), которая, как ожидается, обеспечит газоснабжение потребителей в Эстонии вплоть до конца сентября.

    «В сегодняшней ситуации клиенты Eesti Gaas могут быть спокойны... Мы работаем над объемами на осень и зиму, а также – как и весь газовый рынок и клиенты – ждем завершения строительства терминала СПГ в Палдиски, – успокаивающе заявил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик. В настоящее время в эстонском порту Палдиски ведется строительство инфраструктуры для плавучего терминала СПГ, который государство планирует разместить здесь уже в ближайшее время.

    Проект Эстония воплощает совместно с Финляндией. «Этим мы смогли бы удовлетворить около половины потребности всего региона, то есть половину от потребляемого объема газа в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. Это ровно тот запас, который понадобится, чтобы компенсировать нехватку газа в случае, если Россия полностью закрутит свои краны», – поясняет Прийт Хейнла.

    Однако сам факт строительства терминала, по мнению энергетиков, не должен давать оснований для самоуспокоения. Поскольку продавцы газа не решаются брать на себя обязательства по покрытию потребностей всех участников рынка, Министерство экономики призвало предприятия готовиться к внедрению «альтернативных» видов топлива – таких, например, как сланцевое масло (вид нетрадиционной нефти). Это возможно благодаря присутствию в Эстонии богатых месторождений горючих сланцев. Еще в прошлом году эстонские власти заявляли о своем намерении полностью закрыть сланцевую отрасль как «грязную» и «неэкологичную». Однако мировой энергетический кризис заставил внести в эти планы коррективы.

    ЧП городского уровня

    В общем, в Таллине рассчитывают, что в случае недостатка СПГ Эстонию спасет сланцевое масло. Однако и тут возникла проблема. Хандо Суттер напоминает, что согласно принятым в ЕС правилам использовать жидкое топливо можно только в качестве «резервного», то есть не более десяти дней в году. Если же жидкое топливо используется более десяти дней, то требуется монтаж дополнительных устройств для очистки выхлопных газов.

    По утверждению Суттера, установить такие устройства до начала отопительного сезона уже не удастся. Поэтому он предлагает министерству ввести исключение, смягчающее требования к количеству выхлопных газов. «Для применения исключения местное самоуправление должно будет объявить чрезвычайную ситуацию в теплоснабжении», – предложил Суттер.

    На эстонских предприятиях по теплоснабжению считают, что в ситуации, когда нет уверенности в дополнительных поставках СП, нужно думать о незамедлительном применении мер по сокращению потребления природного газа. Это мнение подтвердило факт того, что один из крупнейших городов Эстонии Нарва вынужден был объявить чрезвычайную ситуацию.

    Дело в том, что тендер на закупку газа, объявленный предприятием Enefit Power, предоставляющим городу услугу отопления, провалился – и произошло это по причине отсутствия предложений. Выход мог бы заключаться в резком повышении цен на тепло, но, по словам мэра Катри Райк, для Нарвы это стало бы катастрофой. «Сравним доходы жителей Нарвы и Таллина. В Таллине средняя зарплата составляет 1700 евро, а у нас – 1050 евро», – констатировала мэр, напомнив, что каждый четвертый нарвитянин – пенсионер.

    В ответ глава предприятия Eesti Gaas Маргус Каазик заявил, что оснований для объявления чрезвычайной ситуации он не видит. «На сегодняшний день перебоев с поставками газа нет, как не будет и в обозримом будущем», – оптимистично заверил Каазик. А эстонский министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут заявила, что, хотя объявлять чрезвычайное положение в целом по стране нет необходимости, отдельные самоуправления имеют полное на это право. Она добавила, что и Таллин, стоящий перед той же проблемой, должен пройти эту процедуру. Вице-мэр Таллина Владимир Свет подтвердил: «Уже сейчас понятно, что к началу отопительного сезона у нас не будет хватать порядка половины запасов газа, которые в среднем уходят на сезон».

    Возврата к российскому газу не будет!

    И вдруг успокоительные заявления о том, что все не так уж плохо, разбило тревожное коммюнике эстонского Союза городов и волостей Эстонии (ELVL). Там заявили, что чрезвычайное положение впору объявлять по всей стране.

    «Мы считаем, что ситуацию, когда работа централизованного теплоснабжения может быть прервана из-за нехватки газа по всей стране, нельзя решить на уровне местного самоуправления. Перебои с газоснабжением в масштабах всей страны или угроза их возникновения не являются вопросами местного уровня. Проблема в том, что даже если газ имеется, то какой будет его стоимость и что это будет означать для жителей?» – вопрошает исполнительный директор ELVL Вейкко Лухалайд.

    Он сообщил о том, что возник заколдованный круг: для использования «альтернативных видов топлива» требуется разрешение Департамента окружающей среды, а тому, чтобы его выдать, в свою очередь нужно решение о чрезвычайной ситуации. «Мы считаем, что нынешняя ситуация соответствует как минимум двум условиям: есть существенные перебои с поставками природного газа, а рыночные механизмы не обеспечивают достаточного снабжения.

    Так что речь идет о чрезвычайной ситуации на государственном уровне или ее угрозе», – добавил Лухалайд.

    Он пояснил, что риск прекращения теплоснабжения может возникнуть, если фирмы не смогут получить необходимый природный газ. «Возникновение такой ситуации не зависит от конкретных местных самоуправлений. В связи с этим придется решать ситуации, обусловленные трудностями с поставками, посредством чрезвычайной ситуации, управляемой единообразно на государственном уровне», – предлагает эксперт.

    Лухалайд также отметил, что в случае получения разрешения на использование сланцевого масла им еще нужно будет запастись. Однако объемы сланцевого масла также ограничены и уже законтрактованы. «Чтобы иметь возможность использовать альтернативные источники энергии зимой, этим нужно заняться уже сейчас. На основании вышеизложенного предлагаем Министерству экономики и коммуникаций принять решение о чрезвычайной ситуации со снабжением природным газом», – говорится в обращении ELVL. 

    А тем временем министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, вступивший в должность на этой неделе, заявил, что «наша жизненно важная цель номер один, номер два, номер три» заключается в том, что России «надо сломить хребет с точки зрения экономики».

    По его словам, этого необходимо добиться для скорейшего прекращения конфликта на Украине. «Войну закончат тогда, когда экономический хребет России будет сломлен», – подчеркнул министр. Для этого, по его словам, «давление на Россию необходимо эскалировать в хорошем смысле».

    Подобного рода заявления дают гарантию того, что Эстония к прямым закупкам российского газа не вернется. По крайней мере, не при нынешнем правительстве, срок работы которого истекает весной следующего года, с парламентскими выборами. Иначе говоря, в Эстонии, скорее, готовы заморозить собственных граждан, чем договариваться с Россией.


     
     
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