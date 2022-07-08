Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?

Германская экономика всегда считалась одним из главных локомотивов ЕС. Но сейчас у этого локомотива возникли гигантские проблемы. Английский журнал Spectator опубликовал большую статью «Немецкая промышленность практически встала», содержание которой понятно из заголовка. Среди проблем, обрушившихся на германскую промышленность, журнал упоминает то, что «немецкая промышленная экспортная машина подпитывалась дешевой энергией из России – и это топливо может скоро иссякнуть».

Экономия и утепление

В свою очередь глава Федерального сетевого агентства Германии (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью газете Die Zeit предупредил, что запасов газа в стране в случае прекращения поставок из России хватит до конца лета. Правда, он постарался подсластить пилюлю. «Даже если бы... завтра больше не было поставок газа из России, на что нет никаких указаний, у Германии все еще есть другие источники. А также хранилища, которые хотя и недостаточно, но уже немного лучше заполнены, чем три-четыре недели назад», – подчеркнул Мюллер.

Он рассказал, что в Германии существует план действий на случай прекращения поставок российских энергоносителей – включающий в себя три ключевых «если». «Если нам удастся сократить потребление. Если нам удастся получить больше газа. И если нам удастся заполнить хранилища. Если бы у нас было 48 месяцев мира и времени, мы бы сделали Германию независимой от поставок газа из России по разумной цене», – уверяет Мюллер.

Он не исключает, что предстоящей зимой стране придется обходиться без российского газа. И если страна столкнется с острой нехваткой голубого топлива, тогда, по мнению чиновника, «мы вынуждены будем распоряжаться об отключении» различных объектов. Отвечая на вопрос, кто из представителей промышленности мог бы больше сделать для экономии газа, Мюллер сказал, что «все». Более того, он добавил: «Для многих людей такой сценарий может показаться очень абстрактным. Но это сценарий, когда мы говорим о дополнительных расходах на электроэнергию для средней семьи в размере от полутора до двух тысяч евро, или даже 2,5 тыс. евро и больше».

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В настоящее время германский регулятор актуализирует данные по использованию газа в стране и определяет отрасли и предприятия, которые в случае энергетического кризиса будут получать газ раньше остальных. По словам Мюллера, в первую очередь это частные домохозяйства, больницы и газовые электростанции.

Также власти объявили о начале большой кампании, в рамках которой население будут информировать о необходимости утепления домов. В свою очередь германский министр экономики Роберт Хабек призвал сограждан к бережливости. «Например, немцы могут вполне обойтись без подогрева открытых бассейнов до 28 градусов», – пояснил министр.

«Санкции должны вредить России больше, чем нам!»

Если оценить происходящее на рынке ЕС, то там явно не надеются, что газ к зиме подешевеет. Так, по данным лондонской биржи ICE 7 июля спотовые поставки газа с биржи TTF, предназначенные на август, подорожали на 9% – до 1919 долларов за тысячу кубометров. Котировки же на четвертый квартал выросли до 1950 евро. По мнению биржи ICE, цена газа не вернется к прежним показателям раньше, чем через три года. Так, на зиму 2023-2024 годов топливо уже продают по 1250 долларов, а 2024-2025-х – по 800 долларов.

В июне Газпром сообщил, что немецкая Siemens не вернула из ремонта газоперекачивающий агрегат (ГПА) на компрессорную станцию «Портовая» – и компания вынуждена снизить мощность «Северного потока» на 100 млн кубометров в сутки: до 67 млн кубометров. Тогда в Siemens пояснили, что не могут привезти ГПА из Канады, которая ввела нефтегазовые санкции против России. В итоге о сокращениях импорта российского газа сообщили основные закупщики: немецкая Uniper, итальянская Eni, французская Engie и австрийская OMV. После этого Роберт Хабек публично обратился к Канаде с просьбой вернуть ГПА на «Северный поток».

В беседе с Bloomberg Хабек оправдывался: «Я буду первым, кто станет биться за новые жесткие санкции ЕС. Но они должны бить и вредить России больше, чем они вредят нашей экономике».

В Федеральном сетевом агентстве прогнозируют, что в худшем случае дефицит газа в Германии начнется с середины декабря – и за сезон страна недосчитается 10 млрд кубометров. При этом экспорт газа из Германии в другие страны будет полностью остановлен. «Все рыночные процессы будут приостановлены. Это будет катастрофа для некоторых отраслей. И мы говорим не о двух днях или неделях, а о долгом времени. Мы говорим о людях, которые лишатся работы, и регионах, которые потеряют целые промышленные комплексы», – объяснял Хабек.

К слову, оптовые цены на электроэнергию в Германии и Франции на год вперед установили новый исторический рекорд – соответственно, 325 и 366 евро за МВт·ч. Это происходит по нескольким причинам, главная из которых – сокращаются поставки газа в ЕС и растет стоимость голубого топлива.

Эксперты, опрошенные изданием Financial Times, считают, что экстремальный дефицит газа в Европе затянется еще как минимум на год. Германия и ряд других европейских стран заявили о мерах по более активному использованию угля. Однако стоимость каменного топлива также растет рекордными темпами, что не позволит снизить цену электроэнергии. Котировки угля с поставкой в августе из Роттердама находились в начале июля на уровне 339 долларов за тонну (тогда как год назад не превышали 77 долларов).

Казалось бы, Франция с ее атомной энергетикой оказалась в сравнении с другими странами ЕС в куда более выгодном положении. Однако по положению дел на начало июля доля атомной генерации во Франции снизилась до 43% от своей мощности – что произошло в том числе и из-за регулярных неполадок на стареющих АЭС. Плюс сказывается еще жаркая погода, нагревшая в реках воду, используемую для охлаждения реакторов.

В итоге стоимость электроэнергии рекордно возросла. Так, по данным биржи Nordpool, оптовые поставки электроэнергии на 6 июля во Франции продавались по 388 евро за МВт·ч. Год назад цена не превышала 81 евро. Пока стремительный рост цен не бьет со всей силы по рядовым потребителям, так как государство во Франции выплачивает субсидии и снижает налоги. Но как долго продлится кризис и госбюджет сможет выдерживать дополнительную нагрузку в десятки миллиардов евро, неизвестно.

Крупнейшее поражение европейских «зеленых»

Если в столь тяжелом положении оказались и европейские гиганты, то тем более туго приходится странам менее значительным. Так, глава польского Управления регулирования энергетики (URE) Рафал Гавин заявил, что полякам надо быть «максимально готовыми к зимнему периоду».

В Эстонии глава местного энергетического гиганта Eesi Energia Хандо Суттер в своем письме в министерство экономики предупредил, что потребность в природном газе в регионе Финляндии и Прибалтики, которая составляет в энергетическом эквиваленте около 60 тераватт-часов, в настоящее время обеспечена в объеме не более 39 тераватт-часов. «Данного объема недостаточно, чтобы полностью обеспечить газоснабжение в регионе на весь предстоящий отопительный сезон», – написал Суттер.

При этом, однако, 52% эстонцев готовы, по их словам, платить высокие цены за отопление и электричество, лишь бы достичь «энергетической независимости» от России – во всяком случае, так следует из итогов опроса, проведенного сотрудниками Citadele в странах Прибалтики.

Так 37% жителей Эстонии заявили, что ради столь святой цели будут терпеть и раскошеливаться – но в течение короткого периода. Еще 15% указали, что готовы это сделать, даже невзирая на то, что у них плохо с деньгами. Если же сравнивать с другими странами Балтии, то меньше всего готовы платить более высокую цену за отопление жители Латвии: 39% респондентов отметили, что не согласны это делать. В Литве такой вариант отметили для себя как приемлемый лишь 22% опрошенных.

6 июля депутаты Европарламента с относительно небольшим перевесом голосов, поданных за, согласились временно включить атомную и газовую энергетику в число «зеленых инвестиций». Таким образом, отныне газ и атомная энергия будут временно отнесены к категории «экологически чистых» источников энергии. Это решение оценивается, как одно из крупнейших поражений всесильных, казалось бы, в последние годы сторонников «зеленой повестки» – и те негодуют. «Это черный день для защиты климата. Здесь победило газовое и атомное лобби», – прокомментировал итоги голосования депутат Европарламента от «Зеленых» Германии Расмус Андресен. Недовольны оказались и представители второй по величине фракции социалистов, по мнению которых данное голосование стало «предательством климатических амбиций».

Критически отнеслись к этому решению Европарламента не только инвесторы и активисты, но и отдельные государства, входящие в Евросоюз. Так, Вена и Люксембург уже дали понять, что планируют обжаловать это решение в суде.

А вот в Чехии новость о том, что ядерная и газовая энергетика теперь будут считаться вполне экологичными, сочли просто отличной. «Это открывает путь к энергетической самодостаточности, что абсолютно необходимо для нашего будущего», – заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. В свою очередь министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела отметил, что это решение поможет построить устойчивую и безопасную энергетическую отрасль. Так «кризис животворящий» заставляет Евросоюз выйти из-под влияния «зеленого лобби», которое еще недавно считалось невероятно могущественным и влиятельным.

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