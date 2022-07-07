Российский газ как тест на альтруизм для Европы

Анонсированная Газпромом остановка сразу двух ниток газопровода «Северный поток» на плановый ремонт вызвала настоящую панику в Европе. Предполагается, что газ не будет поступать в систему в течение десяти дней, с 11 по 21 июля. Но Федеральное сетевое агентство Германии увидело риск того, что ремонтные работы могут затянуться на неопределенный срок по политическим мотивам. Таким образом, поставки по трубе, сократившиеся в середине июля до 40% из-за проблем с возвратом из ремонта газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens, могут упасть до нуля.

В этом случае последним маршрутом, по которому российский газ продолжает, хоть и в усеченном объеме, поступать в Европу, останется маршрут через Украину. Его надежность – что не удивительно – тоже под большим вопросом. Если боевые действия распространятся на Сумскую область, где находится одна из двух газоизмерительных станций (вторая находится в Луганской области, и она уже не функционирует), будет прерван и этот тонкий ручеек. На фоне этих новостей цена газа в Европе вновь устремилась к своим мартовским максимумам, перевалив 4 июля через отметку 1700 долл. за тысячу кубометров.

В ожидании газового апокалипсиса крупнейшие страны этой части света, находящиеся в более привилегированном положении с точки зрения обеспечения газом, одна за другой делают заявления о возможных ограничениях экспорта в соседние государства. В конце июня Федеральное сетевое агентство Германии озвучило свои расчеты обеспеченности газом исходя из двух кризисных сценариев. Первый предполагает, что после ремонта «Северного потока» поставки будут восстановлены, по крайне мере, на уровне 40% (как сейчас). В этом случае с дефицитом газа Германия столкнется в феврале 2023 года.

Второй сценарий предполагает, что Россия с 10 июля полностью прекращает поставлять газ по трубе и не восстанавливает поставки вовсе под предлогом технической невозможности их организации. В этом случае с дефицитом газа Германия столкнется уже в декабре. Тогда ФРГ, на территорию которой приходит «Северный поток», может принять решение о прекращении реэкспорта газа в соседние страны. Всего через несколько дней после озвученных германским регулятором сценариев британское издание Financial Times сообщило, что в случае дефицита газа в стране, его поставки по двустороннему интерконнектеру, проходящему по дну Северного моря и ведущему в Бельгию, могут быть прекращены. При этом Великобритания, в отличие от большинства других европейских стран, в особенности южных стран ЕС, имеет инфраструктуру, позволяющую получать норвежский газ.

На фоне уже почти неизбежного энергетического кризиса в Европе ведущие экономики – германская и британская – демонстрируют склонность к политике экономического эгоизма. И, если для покинувшего Евросоюз Лондона такая политика может найти какое-то оправдание, то Берлин рискует столкнуться с обвинениями в разрушении единства Европы. По сути, это выбор без выбора. Размазав дефицитный газовый ресурс тонким слоем по всему Евросоюзу, Германия рискует нанести серьезный удар по собственной промышленности, что усугубит кризисные процессы как в самой стране, так и по всей еврозоне. Отказавшись делиться, Берлину не избежать волны критики и обвинений в том, что европейский локомотив, скрепивший Европу тисками собственного технологического могущества, сам же нанесет по этому единству мощный удар.

Неудивительно, что подготовка новых антироссийских санкций ведется с учетом описанной выше незавидной перспективы. 4 июля один из главных «сливных бачков» западного истеблишмента, корреспондент «Радио Свобода*» Рихард Йозвик в своем Twitter сообщил, что седьмой пакет санкций может быть куда менее амбициозным, чем шестой. В частности, по данным Йозвика, санкции не затронут ни газовую сферу, ни атомную энергетику. Спасительными для седьмого пакета санкций с точки зрения информационной картины могут быть только ограничения в отношении российского золота – тоже, однако, во многом формальные (Великобритания ввела санкции против российских аффинажных заводов еще в марте, фактически перекрыв доступ золоту из РФ на западные рынки).

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А пока европейские чиновники анонсируют планы полного отказа от энергоносителей из России, по всему ЕС набирает обороты новый «челлендж» экономии. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал немцев проверить работу своих газовых котлов, а также рассмотреть целесообразность поддержания высокой температуры во всех комнатах квартир и домов. Министерство экономики и защиты климата Германии пошло еще дальше, отключив ночную подсветку фасада собственного здания, фонтанов, а также систему кондиционирования в ряде помещений своего офиса. Таким образом, чтобы победить Россию ее же главным оружием уже этим летом, немцам, а вслед за ними и всем европейцам, придется в буквальном смысле изрядно попотеть. С довольно неочевидным результатом.