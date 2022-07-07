Российский газ как тест на альтруизм для Европы

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7 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Антироссийские санкции довели экономику США до шоковых сценариев

Мир пугают все большими проблемами в развитых экономиках REUTERS/Dado Ruvic
Крупные бизнесмены и аналитики на Уолл-стрит переходят к открытым разговорам о предстоящей рецессии США. Кризис оказался на носу и у Европы, которая, кажется, делает все, чтобы лишить себя газа. Рано списывать со счетов риски еще одной волны коронавируса, говорят экономисты. А от нефти ждут либо резкого падения до 45-65 долларов за баррель, либо космического взлета до 380 долларов. К чему же стоит готовиться? Подробности...
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«Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Активную молодежь готовят к современным вызовам

«Территория смыслов» объединила активную молодежь из всех регионов страны территориясмыслов.рф
Увлеченная и энергичная молодежь из регионов страны собралась на форум «Территория смыслов» в Подмосковье, чтобы разработать совместные проекты, приобрести новые навыки и встретиться с единомышленниками. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур. Подробности...
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Британия требует отставки главного русофоба Запада

Борис Джонсон переживает один из самых мрачных моментов в своей карьере Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Великобритания переживает невиданный правительственный кризис – десятки высокопоставленных чиновников подали в отставку. Сделать такой же шаг большинство жителей страны призывают и премьера Бориса Джонсона. Почему этим знаменитым русофобом так недовольны его сограждане – и как Борис Джонсон использует Россию в попытках сохранить свой пост? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Российский газ как тест на альтруизм для Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На фоне уже почти неизбежного энергетического кризиса в Европе ведущие экономики – германская и британская – демонстрируют склонность к политике экономического эгоизма. Подробности...

Зачем России Монголия и Узбекистан

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Современная международная политика – это настолько неблагоприятная среда для выживания небольших стран, что способность Монголии и Узбекистана вести взвешенную внешнюю политику уже сама по себе выглядит феноменальной. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему Россия не присоединила ЛНР сразу после освобождения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Территория Луганской народной республики зачищена от украинских войск. Это открывает путь к официальному воссоединению региона с Россией. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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От кого бегут украинцы

Почему рубль опять падает

Чемпиона по хамству уберут из Германии

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Российский газ как тест на альтруизм для Европы

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		7 июля 2022, 09:00

    Анонсированная Газпромом остановка сразу двух ниток газопровода «Северный поток» на плановый ремонт вызвала настоящую панику в Европе. Предполагается, что газ не будет поступать в систему в течение десяти дней, с 11 по 21 июля. Но Федеральное сетевое агентство Германии увидело риск того, что ремонтные работы могут затянуться на неопределенный срок по политическим мотивам. Таким образом, поставки по трубе, сократившиеся в середине июля до 40% из-за проблем с возвратом из ремонта газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens, могут упасть до нуля.

    В этом случае последним маршрутом, по которому российский газ продолжает, хоть и в усеченном объеме, поступать в Европу, останется маршрут через Украину. Его надежность – что не удивительно – тоже под большим вопросом. Если боевые действия распространятся на Сумскую область, где находится одна из двух газоизмерительных станций (вторая находится в Луганской области, и она уже не функционирует), будет прерван и этот тонкий ручеек. На фоне этих новостей цена газа в Европе вновь устремилась к своим мартовским максимумам, перевалив 4 июля через отметку 1700 долл. за тысячу кубометров.

    В ожидании газового апокалипсиса крупнейшие страны этой части света, находящиеся в более привилегированном положении с точки зрения обеспечения газом, одна за другой делают заявления о возможных ограничениях экспорта в соседние государства. В конце июня Федеральное сетевое агентство Германии озвучило свои расчеты обеспеченности газом исходя из двух кризисных сценариев. Первый предполагает, что после ремонта «Северного потока» поставки будут восстановлены, по крайне мере, на уровне 40% (как сейчас). В этом случае с дефицитом газа Германия столкнется в феврале 2023 года.

    Второй сценарий предполагает, что Россия с 10 июля полностью прекращает поставлять газ по трубе и не восстанавливает поставки вовсе под предлогом технической невозможности их организации. В этом случае с дефицитом газа Германия столкнется уже в декабре. Тогда ФРГ, на территорию которой приходит «Северный поток», может принять решение о прекращении реэкспорта газа в соседние страны. Всего через несколько дней после озвученных германским регулятором сценариев британское издание Financial Times сообщило, что в случае дефицита газа в стране, его поставки по двустороннему интерконнектеру, проходящему по дну Северного моря и ведущему в Бельгию, могут быть прекращены. При этом Великобритания, в отличие от большинства других европейских стран, в особенности южных стран ЕС, имеет инфраструктуру, позволяющую получать норвежский газ.

    На фоне уже почти неизбежного энергетического кризиса в Европе ведущие экономики – германская и британская – демонстрируют склонность к политике экономического эгоизма. И, если для покинувшего Евросоюз Лондона такая политика может найти какое-то оправдание, то Берлин рискует столкнуться с обвинениями в разрушении единства Европы. По сути, это выбор без выбора. Размазав дефицитный газовый ресурс тонким слоем по всему Евросоюзу, Германия рискует нанести серьезный удар по собственной промышленности, что усугубит кризисные процессы как в самой стране, так и по всей еврозоне. Отказавшись делиться, Берлину не избежать волны критики и обвинений в том, что европейский локомотив, скрепивший Европу тисками собственного технологического могущества, сам же нанесет по этому единству мощный удар.

    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Неудивительно, что подготовка новых антироссийских санкций ведется с учетом описанной выше незавидной перспективы. 4 июля один из главных «сливных бачков» западного истеблишмента, корреспондент «Радио Свобода*» Рихард Йозвик в своем Twitter сообщил, что седьмой пакет санкций может быть куда менее амбициозным, чем шестой. В частности, по данным Йозвика, санкции не затронут ни газовую сферу, ни атомную энергетику. Спасительными для седьмого пакета санкций с точки зрения информационной картины могут быть только ограничения в отношении российского золота – тоже, однако, во многом формальные (Великобритания ввела санкции против российских аффинажных заводов еще в марте, фактически перекрыв доступ золоту из РФ на западные рынки).

    А пока европейские чиновники анонсируют планы полного отказа от энергоносителей из России, по всему ЕС набирает обороты новый «челлендж» экономии. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал немцев проверить работу своих газовых котлов, а также рассмотреть целесообразность поддержания высокой температуры во всех комнатах квартир и домов. Министерство экономики и защиты климата Германии пошло еще дальше, отключив ночную подсветку фасада собственного здания, фонтанов, а также систему кондиционирования в ряде помещений своего офиса. Таким образом, чтобы победить Россию ее же главным оружием уже этим летом, немцам, а вслед за ними и всем европейцам, придется в буквальном смысле изрядно попотеть. С довольно неочевидным результатом.

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