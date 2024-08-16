  • Новость часаГруппа украинских штурмовиков ликвидирована в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    @ dpa/ТАСС

    16 августа 2024, 09:02 Мнение

    Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Европа, не имеющая ни стратегии, ни целей в текущем противостоянии с Россией, продолжает наказывать саму себя.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    США помогли снизить отток капитала из России
    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области
    Погиб один из летчиков разбившегося в Иркутской области Ту-22М3
    Первый за пределами Африки случай заражения оспой обезьян выявлен в Европе

    Европейский энергетический рынок продолжает проходить вынужденные стресс-тесты, связанные с СВО. Бои в районе газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», что Курской области, в моменте спровоцировали рост котировок на газ свыше 490 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цены снизились и варьируются в пределах 450-480 долларов, которые, однако, значительно выше июльских значений (400-420 долларов). Частично успокоил рынок тот факт, что газ, несмотря на продолжающие боестолкновения, продолжает идти по трубе. Тем не менее в любой момент поставки могут прекратиться.

    Волатильность вызвана опасениями того, что оборудование ГИС «Суджа» будет повреждено. Это сделает невозможным учет газа, который идет через Украину, и с большой долей вероятности приведет к прекращению транзита. Альтернативный маршрут поставок газа – через ГИС «Сохрановка», что в Луганской области – был остановлен по инициативе Киева еще в мае 2022 года со ссылкой на форс-мажор (утрата Украиной контроля над территорией, на которой расположена ГИС). С тех пор Газпром ежедневно стабильно прокачивал газ по единственному оставшемуся маршруту в объеме около 40 млн кубометров в день, что обеспечивало потребности Австрии, Словакии и частично Италии.

    Больше других от остановки прокачки пострадает Австрия, которая до сих пор получает большую часть российского газа по украинской трубе. Несмотря на значительное снижение поставок газа из России с 2022 года, Вена по итогам 2023 года на 64% обеспечивала свои потребности за счет Газпрома. 13 августа австрийское Минэнерго забило в колокола, сообщив об огромном риске внезапного прекращения поставок российского газа, обеспечивающего функционирование экспортно ориентированной тяжелой промышленности страны.

    «Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует и огромный риск соответствующего сбоя поставок с далеко идущими последствиями. Мы должны как можно скорее положить конец зависимости Австрии», – говорится в сообщении министерства.

    Алармистская риторика Минэнерго Австрии резко контрастирует с заявлениями, звучавшими от него же всего полгода назад. Так, в феврале австрийский министр энергетики и окружающей среды Леонор Гавесслер заявила о необходимости ускорить диверсификацию поставок газа, обязав австрийские компании принять конкретные меры по сокращению доли российского газа в закупках. Речь шла, в частности, о необходимости расторжения контракта между крупнейшей энергокомпанией Австрии OMV и Газпромом, действующего до 2040 года.

    Несмотря на то, что данные поставки не находятся под санкциями ЕС, действующее австрийское руководство, продолжая масштабные закупки российского газа, ощущало на себе давление Брюсселя. В сентябре 2023 года канцлер Австрии Карл Нехаммер даже заявил, что закупки российского газа «неприятны с моральной точки зрения», но необходимы для обеспечения энергетической безопасности страны.

    Ругать Россию и одновременно покупать ее газ австрийцам позволяло одно важное обстоятельство – время. Полный отказ от «агрессивного» газа австрийское руководство запланировало на 2027-2028 годы. Сделано это должно быть за счет пресловутого энергоперехода, а также за счет налаживания альтернативных поставок, идущих через Италию и Германию. И если перспективы резкого роста доли «зеленой» энергетики в энергобалансе Австрии и ЕС в целом остаются туманными, то поставки американского СПГ действительно заменили значительный объем ушедшего с рынка российского газа.

    Однако партнеры оказались ненадежными. В январе текущего года администрация Байдена приостановила выдачу новых разрешений на экспорт СПГ. А существующие потоки доходят до Европы тонкой струйкой с учетом того, что за этот же объем газа конкурируют куда более успешные сейчас рынки Азии.

    Так или иначе, продолжающиеся поставки трубопроводного газа через Украину давали европейцам – и Австрии в частности – столь необходимое время, чтоб решить вопрос с энергообеспечением. Решение Киева не продлевать контракт на транзит газа, завершающийся в конце 2024 года, казалось бы, сокращал это время до минимума. Но и эту проблему быстро решили, убедив Украину продолжать транзит газа уже без контракта – по предварительным заявкам и при посредничестве европейской стороны. Тем более что транзит приносит Украине не лишний миллиард долларов в год.

    Атака ВСУ на Курскую область может лишить европейцев столь необходимого им времени. И вина за это ляжет не столько даже на Украину, сколько на саму Европу. Фактическое нападение прокси-армии НАТО на суверенную и признанную территорию России ставит вопрос о полном разрыве экономических взаимоотношений. Прежние компромиссы, включая прямые поставки энергоресурсов, на этом фоне выглядят неубедительно. 

    Убытки России от непоставок газа в Европу уже не выглядят критичными: ее доля на рынке ЕС снизилась с некогда рекордных 40% до 8%. Идет активная переориентация поставок на азиатские, ближневосточные и прочие рынки. А вот для ряда стран Европы, включая Австрию, резкое прекращение поставок газа может иметь катастрофические последствия.

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков, а вместе с ней – и к ослаблению связей внутри Европейского союза. Европа, не имеющая ни стратегии, ни целей в текущем противостоянии с Россией, продолжает наказывать саму себя. 

    Другие материалы автора

    Главное
    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область
    Президент Болгарии подписал указ против ЛГБТ-пропаганды в школах
    Возвратившиеся разведчики Дульцевы рассказали об аресте и тюрьме в Словении
    В Москве арестован фигурант дела комбрига ВДВ
    Агенты ФБР пришли с обыском к ведущему Первого канала Саймсу
    По делу о смерти Мэтью Перри задержаны врач и несколько наркодилеров
    Москва раскритиковала новые армянские учебники истории

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

    Перейти в раздел

    Поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России доступ в Курскую область. На первый взгляд, причины запроса более чем оправданны: собрать информацию о происходящем, тем более что Москва сама просила ООН зафиксировать военные преступления киевского режима. Однако кто именно может приехать в регион от имени ООН и какой доклад эти люди в итоге составят? Подробности

    Перейти в раздел

    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............