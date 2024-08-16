Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

Европейский энергетический рынок продолжает проходить вынужденные стресс-тесты, связанные с СВО. Бои в районе газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», что Курской области, в моменте спровоцировали рост котировок на газ свыше 490 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цены снизились и варьируются в пределах 450-480 долларов, которые, однако, значительно выше июльских значений (400-420 долларов). Частично успокоил рынок тот факт, что газ, несмотря на продолжающие боестолкновения, продолжает идти по трубе. Тем не менее в любой момент поставки могут прекратиться.

Волатильность вызвана опасениями того, что оборудование ГИС «Суджа» будет повреждено. Это сделает невозможным учет газа, который идет через Украину, и с большой долей вероятности приведет к прекращению транзита. Альтернативный маршрут поставок газа – через ГИС «Сохрановка», что в Луганской области – был остановлен по инициативе Киева еще в мае 2022 года со ссылкой на форс-мажор (утрата Украиной контроля над территорией, на которой расположена ГИС). С тех пор Газпром ежедневно стабильно прокачивал газ по единственному оставшемуся маршруту в объеме около 40 млн кубометров в день, что обеспечивало потребности Австрии, Словакии и частично Италии.

Больше других от остановки прокачки пострадает Австрия, которая до сих пор получает большую часть российского газа по украинской трубе. Несмотря на значительное снижение поставок газа из России с 2022 года, Вена по итогам 2023 года на 64% обеспечивала свои потребности за счет Газпрома. 13 августа австрийское Минэнерго забило в колокола, сообщив об огромном риске внезапного прекращения поставок российского газа, обеспечивающего функционирование экспортно ориентированной тяжелой промышленности страны.

«Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует и огромный риск соответствующего сбоя поставок с далеко идущими последствиями. Мы должны как можно скорее положить конец зависимости Австрии», – говорится в сообщении министерства.

Алармистская риторика Минэнерго Австрии резко контрастирует с заявлениями, звучавшими от него же всего полгода назад. Так, в феврале австрийский министр энергетики и окружающей среды Леонор Гавесслер заявила о необходимости ускорить диверсификацию поставок газа, обязав австрийские компании принять конкретные меры по сокращению доли российского газа в закупках. Речь шла, в частности, о необходимости расторжения контракта между крупнейшей энергокомпанией Австрии OMV и Газпромом, действующего до 2040 года.

Несмотря на то, что данные поставки не находятся под санкциями ЕС, действующее австрийское руководство, продолжая масштабные закупки российского газа, ощущало на себе давление Брюсселя. В сентябре 2023 года канцлер Австрии Карл Нехаммер даже заявил, что закупки российского газа «неприятны с моральной точки зрения», но необходимы для обеспечения энергетической безопасности страны.

Ругать Россию и одновременно покупать ее газ австрийцам позволяло одно важное обстоятельство – время. Полный отказ от «агрессивного» газа австрийское руководство запланировало на 2027-2028 годы. Сделано это должно быть за счет пресловутого энергоперехода, а также за счет налаживания альтернативных поставок, идущих через Италию и Германию. И если перспективы резкого роста доли «зеленой» энергетики в энергобалансе Австрии и ЕС в целом остаются туманными, то поставки американского СПГ действительно заменили значительный объем ушедшего с рынка российского газа.

Однако партнеры оказались ненадежными. В январе текущего года администрация Байдена приостановила выдачу новых разрешений на экспорт СПГ. А существующие потоки доходят до Европы тонкой струйкой с учетом того, что за этот же объем газа конкурируют куда более успешные сейчас рынки Азии.

Так или иначе, продолжающиеся поставки трубопроводного газа через Украину давали европейцам – и Австрии в частности – столь необходимое время, чтоб решить вопрос с энергообеспечением. Решение Киева не продлевать контракт на транзит газа, завершающийся в конце 2024 года, казалось бы, сокращал это время до минимума. Но и эту проблему быстро решили, убедив Украину продолжать транзит газа уже без контракта – по предварительным заявкам и при посредничестве европейской стороны. Тем более что транзит приносит Украине не лишний миллиард долларов в год.

Атака ВСУ на Курскую область может лишить европейцев столь необходимого им времени. И вина за это ляжет не столько даже на Украину, сколько на саму Европу. Фактическое нападение прокси-армии НАТО на суверенную и признанную территорию России ставит вопрос о полном разрыве экономических взаимоотношений. Прежние компромиссы, включая прямые поставки энергоресурсов, на этом фоне выглядят неубедительно.

Убытки России от непоставок газа в Европу уже не выглядят критичными: ее доля на рынке ЕС снизилась с некогда рекордных 40% до 8%. Идет активная переориентация поставок на азиатские, ближневосточные и прочие рынки. А вот для ряда стран Европы, включая Австрию, резкое прекращение поставок газа может иметь катастрофические последствия.

Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков, а вместе с ней – и к ослаблению связей внутри Европейского союза. Европа, не имеющая ни стратегии, ни целей в текущем противостоянии с Россией, продолжает наказывать саму себя.