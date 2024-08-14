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    14 августа 2024, 08:46 • Экономика

    Почему европейцы отказываются хранить газ на Украине

    Почему европейцы отказываются хранить газ на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Самофалова

    Европа стала бояться хранить свой газ на Украине, но продолжает скупать по максимуму российский газ, идущий через Украину. Почему европейцы лишают Киев доходов от использования подземных хранилищ, чем это грозит украинской энергосистеме и почему так востребован сейчас российский газ?

    Украина долгое время была важным местом хранения газа для Евросоюза, однако теперь европейские страны сокращают использование украинских газовых хранилищ, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

    Причина в том, что европейцы боятся, что наземная инфраструктура может быть разрушена в результате атак России, и европейцы не смогут извлечь газ из украинских ПХГ тогда, когда им это будет нужно. Это лишает Украину доходов – 200 млн евро в год, посчитали в немецком издании.

    Эксперты согласны, что основная причина отказа европейцев хранить газ на Украине в страхе, что наземная инфраструктура будет подорвана, и тогда обратно получить свой газ будет невозможно. А закачивается газ в ПХГ летом не просто так, а чтобы иметь возможность доставать его в зимний отопительный сезон, когда спрос высокий и цены, как правило, выше. Либо в летние пики спроса, которые в последние годы не уступают зимним пикам из-за аномальной жары и высокого спроса на кондиционирование.

    «Россия неоднократно била как раз по наземной части крупнейшего подземного хранилища на Украине. Наземная инфраструктура страдала, но ни транзит газа, ни снабжение газом внутренних регионов не пострадало», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    В марте «Нафтогаз Украины» говорил о повреждении оборудования ПХГ во Львовской области, и тогда все подумали, что речь о крупнейшем в Европе Бильче-Волицком ПХГ с номинальной мощностью хранения в 17 млрд кубометров.

    «Не факт, что сейчас вообще есть техническая возможность в полной мере закачивать газ в украинские ПХГ, по крайней мере, отдельные хранилища могли пострадать», – не исключает эксперт ФНЭБ.

    Еще одной причиной отказа европейцев хранить газ в украинских ПХГ мог быть риск введения полного моратория на экспорт любого газа с территории Украины, если не брать в расчет транзит.

    Потому что несколько лет назад Украина уже вводила запрет на экспорт газа. Тогда на Украине была очень холодная зима, а газа в ПХГ было закачено мало, поэтому властям пришлось ввести чрезвычайное положение в энергетике, ограничить промышленных потребителей, чтобы хватило газа для социальных объектов и населения. Тогда запрет был введен только на экспорт газа, добытого на Украине, но нельзя исключать, что при возникновении новой критической ситуации Киев может решиться ввести полный мораторий на вывоз газа, даже того газа, который купили у Газпрома и закачали в хранилища европейские трейдеры, то есть не украинского газа, говорит Юшков.

    Наконец, третья причина, почему Европа лишила Украину 200 млн евро за услуги хранения европейского газа у себя в хранилищах – это то, что европейцам просто не нужны украинские хранилища. «В Европе достаточно собственных подземных хранилищ газа, за последние десять лет их было построено довольно много. Поэтому им не нужны иностранные хранилища, даже если они находятся не на Украине. Причем последние два года европейцы закачивают к отопительному сезону по максимуму: заполненность их подземных хранилищ доходит до 95-100%, а после отопительного сезона сохраняется неплохая заполненность ПХХ – на уровне 55-60%. Зачем им украинские ПХГ?» – говорит Игорь Юшков.

    Украина, по его словам, заманивала европейцев только за счет ценового демпинга, но появившиеся риски стали нивелировать экономическую выгоду.

    Для Украина это может стать проблемой. И дело не только в потере дохода от хранения «чужого» газа, который немецкое издание оценивает в 200 млн евро.

    «Есть технический момент: чем больше закачано газа в ПХГ, тем больше ежесуточно можно отбирать оттуда во время отопительного сезона. Чем меньше там газа, тем меньше давление и тем меньшие объемы газа можно поднять из подземного хранилища. Поэтому и для Украины, и для Европы самым страшным раньше было то, когда морозы ударяют в конце отопительного сезона. Так как газа в ПХГ остается мало – и качать много не получается. Однажды даже, когда в марте в Европе стукнули сильные морозы, европейцы разрешили якобы для тестирования запустить на месяц на полную мощность «Северный поток – 1». Хотя труба работала наполовину из-за антимонопольных законов ЕС», – рассказывает Юшков.

    Кроме того, без европейских денег все затраты на обслуживание инфраструктуры для хранения газа ложатся на плечи украинских компаний.

    Значимость ПХГ для внутреннего рынка Украины вырастет, если с 1 января 2025 года (закончится контракт) или даже раньше будет остановлен транзит российского газа по украинской территории.

    «Потому что когда будет остановлен транзит, идущий с востока на запад, Украине надо будет развернуть газотранспортную систему, чтобы качать газ с запада на восток. На западе находятся и газовые месторождения, и подземные хранилища газа. А на востоке есть потребители. И непонятно до конца все ли будет нормально работать в новом режиме, когда во время отопительного сезона будет прекращен транзит и надо будет перестраивать ГТС. Возможно, потребуется больше закачивать газа в ПХГ, чтобы зимой можно было за счет газа из ПХГ заполнять трубу в восточном направлении», – рассуждает собеседник.  

    При этом европейцы качают по украинскому транзиту снова по максимуму. На 13 августа через ГИС «Суджа» идет газ в объеме 42,4 млн кубов в сутки. До этого прокачка падала до 39 млн кубов – как только появились новости об угрозе повреждения ГИС «Суджа» из-за ударов Украины по Курской области. Но падение было недолгим – и теперь снова идет максимально возможный транзит.

    Это объясняется тем, что по контракту с Газпромом брать газ европейцам сейчас выгодно. Потому что цены на европейском спотовом рынке газа подскочили на опасениях остановки транзита уже сейчас. А в контрактах с Газпромом цены остаются еще на прежнем уровне, они вырастут не сразу, а через какое-то время – такова особенность ценообразования.

    С 6 августа цена на газ подскочила на 12% – до 450 долларов за тысячу кубометров по сентябрьским фьючерсам. В начале недели цены выросли даже до 480 долларов за тысячу кубов после того, как в СМИ появились снимки разрушенных зданий газоизмерительной станции «Суджа» на границе России и Украины в Курской области. Однако транзит продолжает идти – и европейцы качают по максимуму.

    «Скачок цен на данный момент благоприятен для Газпрома, который экспортирует тот же объем газа, что и неделю назад. Увеличение цены на 100 долларов за тысячу кубометров должно выразиться в росте EBITDA на 13%.

    Фьючерсы на газ на TTF на месяц вперед в существенной мере определяют цену реализации Газпрома – чем дольше период высоких цен, тем лучше для компании. Кроме того, подорожание газа делает цену Газпрома для европейского потребителя более привлекательной, чем спотовые котировки, и газовый гигант также может выиграть в силу фактора объема», – отмечает Кирилл Бахтин, старший аналитик инвестбанка «Синара».

    Негативный сценарий, по его оценке, предполагает потерю Газпромом 10 млрд кубометров в год из-за остановки транзита через Украину, в этом случае EBITDA у Газпрома может уменьшиться на 6%. «По единственному с мая 2022 года транзитному маршруту через территорию Украины в Европу стабильно поступало 15 млрд кубометров в год. По нашей оценке, через Черное море и Турцию можно компенсировать 5 млрд кубов – а значит, в худшем сценарии годовой экспорт Газпрома может упасть на 10 млрд кубов, что эквивалентно всего 2% потребляемого Европой газа», – говорит Бахтин.

    В выигрыше от роста цен еще и российский СПГ. «Когда мировые цены на газ повышаются, у «Новатэка», во-первых, увеличивается собственная выручка от перепродажи СПГ, а во-вторых, растет EBITDA проекта «Ямал СПГ», – замечает эксперт.

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