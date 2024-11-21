Старовойт: Простой Airbus neo не повлияет на авиаперевозки

Tекст: Вера Басилая

Министр транспорта Роман Старовойт заявил, что простой половины парка самолетов Airbus neo в стране не окажет значительного влияния на транспортную мобильность, передает РИА «Новости».

По словам министра, эта ситуация была известна ранее, и меры по поддержанию транспортной доступности уже приняты.

Старовойт отметил, что парк A320/А321neo составляет около 10% от всего иностранного магистрального флота в России. Несмотря на технические проблемы, затронувшие каждый второй самолет этой модели, правительство уверено в стабильном функционировании системы авиаперевозок в стране.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать из-за технических неисправностей. Однако министр подчеркнул, что это не окажет серьезного влияния на общие показатели транспортной мобильности, и все необходимые меры для предотвращения проблем уже предприняты.

В Минпромторге сообщили о намеченных на конец марта – начало апреля 2025 года первых полетах самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14, а самолет Ту-214 с новыми российскими комплектующими уже совершил первый полет продолжительностью 1 час 10 минут.