Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо

Tекст: Вера Басилая

В северной части Сирии в понедельник произошли новые столкновения между армией страны и поддерживаемой США группировкой на фоне срыва сроков по интеграции вооружённого формирования в государственные структуры, передает Bloomberg.

Сирийские демократические силы (СДС), возглавляемые курдами, вступили в бой с полицией и военными в Алеппо: несколько силовиков были ранены, погибли как минимум два мирных жителя.

Министерство обороны Сирии обвинило СДС в нападении и опровергло сообщения о якобы нанесённых армией ударах по позициям курдского формирования в городе. По информации агентства Sana, также восемь человек получили ранения, а к вечеру уровень насилия пошёл на спад.

Стычки произошли на фоне визита турецких министров в Сирию, где обсуждалось внедрение СДС в органы власти. Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дамаске заявил, что СДС не рассматривает интеграцию всерьёз, и обвинил формирование в координации действий с Израилем.

Согласно договорённости от марта между президентом Сирии Ахмедом Аш-Шаара и руководителем СДС Мазлумом Абди, курдские силы должны были войти в состав государственных структур, а объекты в северо-восточной части страны – границы, аэропорт, нефтяные и газовые месторождения – перейти под контроль правительства. Однако существенного прогресса в реализации соглашения с того времени не наблюдается, а продолжающиеся столкновения ставят под сомнение его выполнение в этом году.

Власти Сирии вновь обвинили курдское формирование в срыве договорённостей, подчеркивая, что интеграция СДС – ключевой элемент плана по объединению вооружённых групп после долгих лет гражданской войны. Губернатор Алеппо распорядился закрыть школы, университеты и государственные учреждения во вторник из-за обострения ситуации.

В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке.