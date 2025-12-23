  • Новость часаНачальник генштаба армии Ливии погиб в результате крушения самолета в Турции
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    23 декабря 2025, 23:47

    SANA сообщило о встрече Путина с главами МИД и минобороны Сирии в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром, сообщило сирийское государственное новостной агентство SANA.

    В ходе переговоров рассматривались «различные политические, военные и экономические вопросы». При этом особое внимание было уделено вопросам стратегического партнерства в оборонной промышленности. Обсуждалось также укрепление военно-технического сотрудничества, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

    В политической части обсуждения участники встречи обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке и в мире, подтвердив необходимость плотной политической и дипломатической координации между Москвой и Дамаском. Также прозвучал призыв к уважению норм международного права и отказу от вмешательства во внутренние дела государств.

    В ходе экономического блока переговоров стороны рассмотрели пути расширения торговли, поддержку проектов восстановления Сирии, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    23 декабря 2025, 11:17
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
    @ Rami Alsayed/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой привели к жертвам в Алеппо и помешали реализации интеграционного соглашения, сообщает Bloomberg.

    В северной части Сирии в понедельник произошли новые столкновения между армией страны и поддерживаемой США группировкой на фоне срыва сроков по интеграции вооружённого формирования в государственные структуры, передает Bloomberg.

    Сирийские демократические силы (СДС), возглавляемые курдами, вступили в бой с полицией и военными в Алеппо: несколько силовиков были ранены, погибли как минимум два мирных жителя.

    Министерство обороны Сирии обвинило СДС в нападении и опровергло сообщения о якобы нанесённых армией ударах по позициям курдского формирования в городе. По информации агентства Sana, также восемь человек получили ранения, а к вечеру уровень насилия пошёл на спад.

    Стычки произошли на фоне визита турецких министров в Сирию, где обсуждалось внедрение СДС в органы власти. Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дамаске заявил, что СДС не рассматривает интеграцию всерьёз, и обвинил формирование в координации действий с Израилем.

    Согласно договорённости от марта между президентом Сирии Ахмедом Аш-Шаара и руководителем СДС Мазлумом Абди, курдские силы должны были войти в состав государственных структур, а объекты в северо-восточной части страны – границы, аэропорт, нефтяные и газовые месторождения – перейти под контроль правительства. Однако существенного прогресса в реализации соглашения с того времени не наблюдается, а продолжающиеся столкновения ставят под сомнение его выполнение в этом году.

    Власти Сирии вновь обвинили курдское формирование в срыве договорённостей, подчеркивая, что интеграция СДС – ключевой элемент плана по объединению вооружённых групп после долгих лет гражданской войны. Губернатор Алеппо распорядился закрыть школы, университеты и государственные учреждения во вторник из-за обострения ситуации.

    В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке.

    23 декабря 2025, 02:40
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время экскурсии по Эрмитажу премьер-министр Армении Никол Пашинян с интересом обсуждал уникальную конструкцию Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга.

    В ходе визита в Государственный Эрмитаж премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным и директором музея Михаилом Пиотровским, передает ТАСС.

    Внимание армянского политика привлекла Александровская колонна на Дворцовой площади, вид на которую открывается из зала дворца. Пашинян спросил, снимался ли крест с рук ангела на колонне в советское время.

    «Ни на день», – ответил Пиотровский.

    Владимир Путин подчеркнул уникальность конструкции: «Стоит под собственным весом. Никак не закреплена».

    Пиотровский пояснил, что в прошлом на площади старались избегать проведения механизированных парадов, чтобы не создавать вибрации и не повредить устойчивость колонны.

    Позднее для участия танков на Дворцовой площади разрешили использовать резиновые накладки на гусеницы.

    Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы. Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже. Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер UMA2RMAN на песню Газманова. Путин поинтересовался, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году.

    23 декабря 2025, 20:10
    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    23 декабря 2025, 22:20
    NTV: Самолет с начальником генштаба армии Ливии разбился в Турции
    @ Fatih Kurt/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Вылетевший из Анкары в направлении Триполи частный самолет Falcon 50 упал в Турции, на борту находился начальник генштаба ливийской армии Мухаммед Али Аль-Хаддад, сообщает турецкий канал NTV.

    Самолет разбился в районе Хаймана вскоре после вылета в направлении Триполи, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

    Ранее NTV сообщал, что «связь с частным самолетом, вылетевшим из Анкары, была потеряна», передает РИА «Новости».

    После инцидента воздушное пространство над Анкарой закрыто для полетов, международный аэропорт Анкары Эсенбога прекратил прием и отправку рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой – находится в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт. Им руководит Усама Хаммад.

    Власти Турции ввели дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    23 декабря 2025, 14:21
    В Ульяновске нашли авторов жалобы Путину на жизнь как в «XIX веке»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сообщение президенту Владимиру Путину на «Итоги года» с жалобой на жизнь «как в XIX веке» отправляли не жители Ульяновска, а жители поселка Ульяновка из Ленинградской области, сообщили в ульяновской администрации.

    Автор сообщения позвонила в приемную главы Ульяновска Александра Болдакина, она пояснила, что сообщение поступило от жителей поселка Ульяновка из Ленобласти, но произошла опечатка, сообщили в ульяновской администрации ТАСС.

    Там добавили, что жители хотели рассказать главе государства об отключениях электроэнергии, они переживают, что их вопрос не смогут решить из-за ошибки.

    Ранее сообщалось, что ульяновские власти решили найти авторов обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке».

    23 декабря 2025, 11:41
    NYT: Семья Асада ведет роскошную жизнь в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семья экс-президента Сирии Башара Асада живет роскошной жизнью в российской столице, экс-лидер Сирии сначала жил в отеле, а потом переехал в элитный дом на Рублевке, пишут СМИ.

    Башар Асад с семьей сначала проживал в отеле Four Seasons, где аренда апартаментов доходила до 13 тыс. долларов в неделю. Позднее семья перебралась в пентхаус в башне «Федерация», а затем – в элитный дом на Рублевке, передает телеканал 360 со ссылкой на New York Times.

    По этим данным, Асада заметили среди гостей ресторана Sixty на 62-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити. Это заведение пользуется популярностью у представителей российской элиты и зарубежных знаменитостей.

    Бывший коллега Асада отметил: «Башар живет полной жизнью, как будто ничего не произошло».

    Ранее британские СМИ сообщали, что Асад поселился на Рублевке, он изучает русский язык и офтальмологию, а его дочь завершила обучение в МГИМО.

    23 декабря 2025, 18:18
    Иран внезапно остановил поставки газа в Ирак

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран внезапно остановил экспорт газа в Ирак, что привело к значительным перебоям в энергоснабжении внутри страны на фоне поиска решений.

    Иранская сторона официально уведомила министерство электроэнергетики Ирака о полном прекращении поставок газа, передает РИА «Новости». Представитель министерства Ахмед Мусса сообщил, что речь идет о потере от 4 до 4,5 тыс. мегаватт электроэнергии в иракских сетях.

    Власти Ирака в ответ приняли решение о переходе на местные альтернативные виды топлива для электростанций. Мусса отметил, что работа электростанций продолжается, несмотря на то, что некоторые из них пострадали из-за нехватки газа. Он подчеркнул, что прекращение поставок произошло из-за «непредвиденных обстоятельств» и носит незапланированный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские поставки дизельного топлива осуществляются в Афганистан транзитом через иранский порт Амирабад с последующей отправкой топлива по железной дороге.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал Соглашения Авраама противоречащими идеалам страны, подчеркнув, что Иран к ним не присоединится.

    23 декабря 2025, 23:38
    Начальник генштаба армии Ливии погиб в результате крушения самолета в Турции

    Глава ПНЕ Ливии Дбейба: Начальник генштаба аль-Хаддад погиб в авиакатастрофе

    @ Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и сопровождающие его лица погибли в результате крушения самолета, который исчез с радаров вскоре после вылета из Анкары, сообщил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба.

    «Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», – приводит слова Дбейбы РИА «Новости».

    Причиной крушения могла стать техническая неисправность, заявил госминистр ПНЕ Валид аль-Ляфи.

    Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что обломки самолета были обнаружены в провинции Анкара к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана. Самолет направлялся из Анкары в Триполи и принадлежал делегации ливийской армии.

    Ливийский правительственный источник Al Jazeera сообщил, что турецкие власти официально уведомили ливийскую сторону, что все находившиеся на борту, включая членов делегации, погибли.

    В районе катастрофы продолжают работать подразделения вооруженных сил Турции, жандармерия, сотрудники управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, а также специалисты министерств транспорта, инфраструктуры и внутренних дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что в Турции упал самолет Falcon 50, вылетевший из Анкары в направлении Триполи, на борту которого находился начальник генштаба ливийской армии Мухаммад Али Аль-Хаддад. Указывалось, что поисково-спасательные отряды обнаружили обломки самолета. Ерликая подтвердил нахождение Аль-Хаддада на борту пропавшего самолета.

    23 декабря 2025, 15:39
    Анонсирована встреча Лаврова с прибывшим в Россию главой МИД Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время должен обсудить с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шейбани, который прибыл в Москву, передает ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила подготовку переговоров.

    «Что касается МИД, то планируется встреча с Лавровым», – заявила Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве 15 октября прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, прибывшим с рабочим визитом. Лидеры России и Сирии обсудили  текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.


    23 декабря 2025, 09:20
    Песков: Путин не планирует отдельной встречи с участниками СВО до Нового года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в своем графике пока не намечал отдельной встречи с участниками спецоперации и их семьями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент проводит встречи с участниками СВО каждый день, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    «Отдельной такой, дополнительной, к тому, что происходит ежедневно, пока нет», – добавил он.

    Ранее в ходе «Итогов года» Путин отмечал, что участники спецоперации имеют все необходимые навыки для успешной работы в гражданских областях.

    23 декабря 2025, 14:10
    Путин сменил российского посла в Чехии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил назначение Анны Пономаревой чрезвычайным и полномочным послом в Чехии.

    Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Пономаревой новым чрезвычайным и полномочным послом России в Чешской Республике, передает ТАСС.

    Отмечается, что прежний посол Александр Змеевский освобожден от занимаемой должности другим президентским указом. Змеевский работал главой российской дипмиссии в Чехии с 2016 года.

    Ранее Путин утвердил Сергея Андреева на пост посла России в Словакии.

    Также Путин подписал указ об освобождении Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.

    До этого президент назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом России в Вануату.

    23 декабря 2025, 14:08
    Берлин сдержанно воспринял инициативу Макрона связаться с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин сдержанно отреагировал на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к проведению телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет Suddeutsche Zeitung.

    Как сообщает Suddeutsche Zeitung, канцлер Германии Фридрих Мерц сделал акцент на том, что эта инициатива не стала, по его мнению, «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства», в целом он скептически отреагировал на известие, передает РИА «Новости».

    Заместитель пресс-секретаря правительства Германии Штеффен Майер отметил, что в Берлине принимают к сведению эту информацию.

    Напомним, Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным.

    Грузия назвала призыв Макрона возобновить контакты с Путиным отражением кризиса в Европе.

    23 декабря 2025, 20:45
    Власти Турции назвали Израиль катастрофой для региона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента Турции назвала Израиль катастрофой для Ближнего Востока. Начальник управления по коммуникациям Бурханеттин Дуран заявил, что правительство Биньямина Нетаньяху стало катастрофой не только для всего региона, но и для самого израильского народа.

    «За последние два года Израиль напал на семь стран Ближнего Востока. Теперь это же руководство хочет отвлечь внимание от своих преступлений, совершая нападки на нашу страну», – написал Дуран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что израильские лидеры заявляют об империалистических амбициях других государств, хотя сами причастны к одному из самых ужасающих геноцидов. Дуран также охарактеризовал Израиль как дестабилизирующую силу, подчеркнув, что высказывания страны о силе и влиянии Турции считает «смешными».

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган многократно критиковал Биньямина Нетаньяху за удары по Ирану и по представителям ХАМАС, подчеркивая поддержку стран, страдающих от действий Израиля.

    Сейчас торговые отношения между Турцией и Израилем приостановлены. Контакты между сторонами поддерживаются, согласно источникам, преимущественно по каналам спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильских министров.

    Премьер-министр Канады Марк Карни также заявил о готовности арестовать Нетаньяху при въезде в страну согласно ордеру Международного уголовного суда.

    В то же время в Израиле усиливаются опасения относительно возможной поддержки ХАМАС со стороны Турции с целью восстановления позиций движения в секторе Газа.

    23 декабря 2025, 14:04
    Путин провел первую встречу с новым генпрокурором Гуцаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле первую встречу с Александром Гуцаном после его назначения на должность генерального прокурора.

    Во время беседы глава государства подчеркнул важность защиты прав граждан, передает ТАСС.

    «Необходимо все сделать, чтобы права, законные интересы граждан были соблюдены в полном объеме», – заявил Путин.

    Указ о назначении Гуцана был подписан 24 сентября этого года. Гуцан ранее работал замгенпрокурора под руководством Юрия Чайки, а с 2018 года занимал пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

    23 декабря 2025, 14:35
    «Народный фронт» сообщил о более 3 млн обращений на прямую линию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    В 2025 году на прямую линию президента России Владимира Путина поступило 3,03 млн обращений, в них было поднято 3,45 млн тем и вопросов, сообщили в «Народном фронте».

    На заседании центрального штаба «Народного фронта» была представлена презентация по итогам работы прямой линии президента в 2025 году, передает РИА «Новости». Всего поступило 3,03 млн обращений, в которых затронуто 3,45 млн различных тем и вопросов.

    В «Народном фронте» отдельно отметили, что из новых регионов России в этом году поступило 102,8 тыс. обращений. По данным, наибольшее количество обращений пришло из ДНР – 49,7 тыс. сообщений, из ЛНР поступило 39,8 тыс., из Запорожской области – 10,1 тыс., из Херсонской области – 3,28 тыс.

    Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов заявил: «Как всегда у нас женщин больше, чем мужчин». Согласно статистике организации, 67% всех обращений в этом году отправили женщины.

    Ранее президент России Владимир Путин 19 декабря  провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией.Программа вышла под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Штаб Народного фронта зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту, что стало рекордом за последние пять лет.

    Президент ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    23 декабря 2025, 20:33
    ХАМАС потребовало ограничить роль миротворцев в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель ХАМАС Гази Хамад настаивает, чтобы иностранный миротворческий контингент занимался только разграничением сторон конфликта и не вмешивался в дела сектора Газа.

    Миротворческий контингент в секторе Газа должен строго придерживаться своей задачи по разделению палестинской и израильской сторон, сообщил представитель ХАМАС Гази Хамад, передает РИА «Новости». По его словам, присутствие международных сил можно считать положительным шагом, однако необходимо создать четкие механизмы регулирования их деятельности.

    Хамад подчеркнул, что основная задача этих сил заключается в обеспечении разграничения сторон и в наблюдении за соблюдением соглашения о прекращении огня. При этом стабилизационные силы, по его мнению, должны располагаться исключительно на границах анклава. Он не уточнил, что имеет в виду под границами в условиях, когда Израиль контролирует примерно половину сектора.

    Кроме того, представитель ХАМАС заявил, что международный контингент не должен вмешиваться во внутренние дела сектора Газа, а временные рамки его нахождения необходимо четко определить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители ХАМАС заявили о гибели примерно 400 человек из-за нарушений перемирия Израилем.

    В свою очередь власти Израиля подчеркнули, что исключают возможность создания палестинского государства и требуют полного разоружения сектора Газа.

    На этом фоне Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Газе из-за постоянных нарушений перемирия.


