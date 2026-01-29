  • Новость часаРоссийские войска освободили Белую Березу в Сумской области
    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики
    Маск решил прекратить выпуск моделей S и X Tesla ради производства роботов
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    Стармер заявил о конкретных результатах переговоров с Си Цзиньпином
    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС
    «Лукойл» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    11 комментариев
    29 января 2026, 13:36 • Новости дня

    В Кремле подтвердили обсуждение военных баз на переговорах Путина и аш-Шараа

    Песков: Путин и аш-Шараа обсуждали тему российских военных баз в Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Что касается российских военных баз – эта тема присутствовала в повестке дня переговоров». Он также отметил, что детали по этому вопросу не будут озвучиваться публично, передает ТАСС.

    Накануне Путин отметил достижения в развитии отношений России и Сирии.

    Во вторник Reuters сообщило, что российские военные начали покидать сирийский аэродром Эль-Камышлы, технику транспортируют на базу Хмеймим.

    В декабре Кремль оставил без комментариев, вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шибани тему российских военных баз в Сирии.

    28 января 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера Бекмамбетова

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    Комментарии (2)
    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    Комментарии (60)
    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 05:50 • Новости дня
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз давно распределил замороженные российские активы между Киевом и своим военно-промышленным комплексом, что подтверждает заинтересованность в продолжении конфликта, считает директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», – заявил он ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что нежелание Евросоюза расстаться с суверенными государственными резервами России, незаконно замороженными в юрисдикции ЕС, стало дополнительным препятствием для пересмотра политики антироссийских санкций.

    Он выразил уверенность, что именно этот фактор мешает Брюсселю поставить под сомнение целесообразность дальнейших ограничительных мер против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки  замороженных активов. Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают  Евросоюз изнутри.

    Комментарии (6)
    28 января 2026, 20:02 • Новости дня
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Египте пропали двое туристов из России
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских туристов, Владислав Ревенко и Никита Таланов, пропали в Египте и не выходят на связь уже третьи сутки.

    О пропаже сообщил Павел Ревенко, отец одного из молодых людей, передает РИА «Новости». По его словам, последний раз его сын выходил в интернет в городе 6 октября, который находится к западу от Каира.

    Оба туриста прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и планировали вернуться домой через шесть дней. Павел Ревенко рассказал, что молодые люди самостоятельно отправились автобусом из Шарм-эш-Шейха в Каир, после чего Владислав сообщил, что благополучно добрался и заселился в гостиницу.

    Однако с 26 января мужчины перестали выходить на связь. По словам Павла Ревенко, авиакомпания Red Sea Airlines проинформировала в среду, что ни Владислав, ни Никита не явились на обратный рейс.

    В августе полиция Таиланда сообщила о пропаже 35-летнего россиянина на Пхукете.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 23:02 • Новости дня
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России

    Главный раввин Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России

    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, потому что чувствуют себя комфортно.

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин России Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, сообщается на сайте Кремля.

    «Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно. Мы чувствуем этот многонациональный мир, это что-то особенное», – заявил Лазар.

    Лазар отметил, что российские евреи выражают большую благодарность президенту за повседневные усилия по обеспечению комфорта и безопасности. Главный раввин также подчеркнул, что понимает важность этого вопроса для главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мир и согласие между представителями разных конфессий обеспечивают стабильность страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    Комментарии (35)
    29 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Лавров предложил реформу Совбеза ООН
    Лавров предложил реформу Совбеза ООН
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров (МПП) по реформе Совета Безопасности ООН, чтобы представить своё видение о реформе структуры.

    «Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока», – приводит российский МИД позицию Лаврова, которую он изложил постпредставителям Кувейта и Нидерландов при ООН Тареку Альбанаи и Лиз Грегуар-ван Хаарен.

    Стороны признали, что между участниками переговорного процесса есть существенные разногласия по всем аспектам реформ. В этой связи необходимо дальнейшее кропотливое обсуждение темы без установления крайних сроков ради  достижения широкого согласия среди государств-членов, договорились участники переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия вместе со странами БРИКС и ШОС поддерживает систему международных отношений с центральной ролью ООН. Генсек Антониу Гутерреш признал необходимость реформирования ООН.

    Комментарии (13)
    28 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что это предварительная дата, и стороны пока исходят именно из нее, передает ТАСС.

    «На 1 февраля запланированы (переговоры). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – сказал он.

    Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби назвали в Белом доме историческим событием.

    Комментарии (3)
    28 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин поддержал действия аш-Шараа по восстановлению Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва поддерживает интеграцию Заевфратья как важный этап на пути восстановления целостности страны.

    Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает усилия сирийских властей, включая действия в Заевфратье, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает ТАСС.

    «Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», – подчеркнул российский лидер.

    По словам Путина, интеграция Заевфратья является ключевым шагом на пути к восстановлению единства страны. Президент выразил надежду, что этот процесс поспособствует возвращению под контроль Дамаска всех сирийских территорий.

    Он также отметил, что Москва последовательно поддерживает стремления сирийских властей к восстановлению суверенитета и безопасности. Путин добавил, что Россия готова продолжать оказывать необходимую поддержку Сирии для достижения этих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значительный прогресс в восстановлении межгосударственных отношений между Россией и Сирией.

    Комментарии (8)
    29 января 2026, 04:56 • Новости дня
    Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов

    Tекст: Катерина Туманова

    В странах Евросоюза (ЕС) заблокированы значительные суммы активов российского Центробанка, основная часть которых размещена на счетах Euroclear в Бельгии.

    В документах Еврокомиссии указано: «Около 210 млрд евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС». Отдельно отмечается, что ежегодный доход от замороженных средств может составлять от 2,5 до 3 млрд евро в зависимости от процентных ставок, передаёт РИА «Новости».

    Большая часть суммы, а именно 180 млрд евро, осталась на счетах бельгийской компании Euroclear. Еще около 20 млрд евро размещены во Франции. Оставшиеся средства находятся в Люксембурге и Германии.

    Помимо государственных активов, в Евросоюзе заблокировали частные средства российских граждан и компаний на сумму 28 млрд евро.

    В материалах Еврокомиссии подчеркивается, что речь идёт о капитале, который власти ЕС рассматривают в качестве источника потенциальных доходов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. ЦБ объяснил конфиденциальность разбирательства с Euroclear по активам. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки замороженных активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датский МИД обязал российских дипломатов информировать о намерении пересечь границу страны минимум за сутки до въезда.

    Посольство России в Копенгагене получило уведомление от МИД Дании о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Теперь аккредитованные в других странах ЕС сотрудники российских дипломатических миссий, а также совершеннолетние члены их семей, должны информировать датский МИД минимум за 24 часа до въезда на территорию Дании, включая транзитные поездки.

    Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил РИА «Новости» , что аналогичные правила распространяются и на сотрудников посольства при их выезде в другие страны ЕС. Отдельно отмечается, что для поездки на датский остров Борнхольм теперь потребуется уведомление МИД Швеции, так как единственное паромное сообщение осуществляется через шведский порт.

    Барбин заявил: «Любые ограничения на свободу передвижения, даже имеющие уведомительный характер, не только осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, но и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств».

    Посол также отметил, что избирательный характер применения новых правил является проявлением враждебной и дискриминационной политики ЕС по отношению к России и ее представителям в странах блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду шведское внешнеполитическое ведомство уведомило российское посольство о новых правилах для дипломатов. А накануне МИД Франции ввел ограничения на передвижение российских дипломатов на территории страны.

    В понедельник власти Нидерландов приняли аналогичные меры. Они являются частью 19-го санкционного пакета Евросоюза и распространяются на всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС с 25 января.

    Комментарии (5)
    29 января 2026, 02:40 • Новости дня
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В Алма-Ате стартовало строительство первой международной школы и образовательного центра «Сириус» для поддержки талантливых детей, рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в среду президенту России Владимиру Путину.

    «Мы создаём международную школу «Сириус» и центр по работе с талантами в Алма-Ате – с республикой, с Министерством образования, акиматом», – сказала Шмелёва.

    Она рассказала, что в рамках трёхдневного Саммита талантов в Казахстане были представлены интегрированные образовательные программы по математике, физике, информатике и биологии, а также междисциплинарные проекты, аналогичные конкурсам «Большие вызовы». Мероприятие вызвало большой интерес среди школьников и педагогов республики.

    «Таким образом, мы заложили камень, школу мы уже начали строить, начали создавать эти программы. Соответственно, Касым-Жомарт Кемелевич пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу ещё и в Астане», – указала Шмелёва. – «Казахстан первый на постсоветском пространстве создаёт полноформатную модель образовательного центра «Сириус» и международной школы для того, чтобы работать с талантами всей республики».

    В школе планируется разместить 600 проживающих детей, 600 учащихся и 400 работающих специалистов, что делает проект одним из крупнейших в регионе.

    Президент Путин подчеркнул, что накопленный опыт «Сириуса» поможет успешно реализовать проект в Казахстане. Он выразил уверенность, что образовательная модель центра станет удачной и востребованной.

    «В Казахстане, так же как и в России, очень много молодых, талантливых детей, и создать условия для их полноценного развития, для того, чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, – это чрезвычайно важно», – отметил президент.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, молодые ученые представили 76 изобретений на конгрессе в «Сириусе». Научная сфера названа успешным социальным лифтом для россиян. Анонсировано подписание соглашения по созданию Квантового университета.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Спортсменка Клишина объяснила причину отстранения России от соревнований
    Спортсменка Клишина объяснила причину отстранения России от соревнований
    @ Alexander Stupnikov/spartak.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дисквалифиция сборной России по лёгкой атлетике – не более чем способ устранить сильного соперника, считает двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике, чемпионка России (2019) Дарья Клишина.

    «Зачем дисквалифицировали всю сборную? Чтобы убрать самого сильного соперника. Мы приезжали на Олимпиаду в самом большом составе в сравнении с любой сборной», – сказала она в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко.

    Клишина не верит в некий системный допинг в российской лёгкой атлетике, так как, если бы какая-то придуманная допинговая система и существовала, она должна была быть более структурирована и защищена.

    К тому же, отметила легкоатлетка, Россия никогда не становилась лидером по числу  положительных допинг-проб.

    Напомним, в августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права участвовать в  международных соревнованиях из-за допинговых скандалов. В 2023 году международный статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики вернули, но вступили новые ограничения из-за СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, легкоатлет Никитин побил рекорд России в беге на 10 тыс. метров. Федор Иванов обновил национальный рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике в Казани. ВФЛА предложила поэтапно вернуть россиян на мировые турниры. Российские легкоатлеты заработали 17 млн рублей за три дня на чемпионате в Токио.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 22:01 • Новости дня
    Путин отметил значение памяти о Холокосте для россиян

    Путин: Россия хранит память о Холокосте и не забывает о злодеяниях нацистов в СССР

    Путин отметил значение памяти о Холокосте для россиян
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    Россия придает особое значение памяти о Холокосте, поскольку страна не забывает злодеяния нацизма, совершенные на территории СССР, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями еврейской общины.

    «Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю, – более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», – подчеркнул президент.

    Владимир Путин обратил внимание на совпадение Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного снятия блокады Ленинграда. По словам президента, не случайно эти две даты приходятся на один день, ведь обе связаны с преступлениями, совершенными нацистами против мирных жителей.

    «Это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта – и прежде всего жертвами стали представители гражданского населения, всех национальностей», – заявил Путин.

    «Это именно люди гражданские, не комбатанты, как в таких случаях говорят, не военные. Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город, Конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь», – отметил президент России.

    Президент Владимир Путин встретился с руководителями российской еврейской общины.

    Минобороны России запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского

    Ушаков: В случае готовности Зеленского к встрече с Путиным его ждут в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять Владимира Зеленского в Москве для встречи с президентом Владимиром Путиным, напомнил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона не раз озвучивала такую позицию и открыта к диалогу при желании украинского лидера, передает ТАСС.

    «Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», – заявил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что Россия готова гарантировать Зеленскому безопасность во время возможного визита в Москву.

    В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 06:03 • Новости дня
    Судебные приставы наложили арест на компании детей депутата Дорошенко

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебные приставы арестовали компании, связанные с Миланой и Эльдаром Дорошенко, чтобы предотвратить вывод активов на сумму 2,8 млрд рублей, сообщили в правоохранительных органах.

    «Обеспечительный арест наложен на две компании, учредителями которых являются Милана и Эльдар Дорошенко. Еще одна компания арестована, где учредителем значится только Милана Дорошенко», – сказал источник ТАСС.

    Арест компаний был проведен в рамках иска Генпрокуратуры, которая требует обратить имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко, экс-депутата Анатолия Вороновского и аффилированных лиц в доход государства.

    Арестованные компании занимаются строительством автомобильных дорог и перевозкой грузов, а одна из них по итогам 2024 года продемонстрировала выручку свыше 4,41 млрд рублей. Арест введён для предотвращения продажи имущества и вывода средств.

    Напомним, в отношении Миланы и Эльдара Дорошенко возбуждено уголовное дело, и они были взяты под стражу по решению Центрального районного суда Сочи.

    Дорошенко связывают с экс-депутатом Госдумы Анатолием Вороновским, который ранее был обвинен во взяточничестве и сейчас находится в СИЗО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры. Генпрокуратура потребовала изъять недвижимость экс-депутата Вороновского.

    Комментарии (2)
    СК назвал основную версию смерти постояльцев в прокопьевском интернате
    Боевик «Азова» рассказал о трансляции пыток российских военных
    Популярность Макрона выросла после выступления в защиту Гренландии
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    ЛДПР предложила исключить выходные из числа дней отпуска
    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича
    Рособрнадзор выступил против учета оценки за поведение при поступлении в вуз

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink

    Starlink снова стал «яблоком раздора» между ЕС и США. Глава польского МИД Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в том, что предприниматель не препятствует использованию системы спутниковой связи российскими военными, и потребовал отключить ее на Украине. Как ВС России используют Starlink и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию? Подробности

    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО

    Руководство Евросоюза призывает резко ускорить строительство собственных военных возможностей, независимых от США Вооруженных сил и промышленности. Однако есть сразу несколько причин, по которым эта задача является практически невыполнимой. И дело вовсе не в отсутствии финансирования. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, перенос

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

