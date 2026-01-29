В Кремле подтвердили обсуждение военных баз на переговорах Путина и аш-Шараа

Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Песков: Путин и аш-Шараа обсуждали тему российских военных баз в Сирии
Вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул: «Что касается российских военных баз – эта тема присутствовала в повестке дня переговоров». Он также отметил, что детали по этому вопросу не будут озвучиваться публично, передает ТАСС.
Накануне Путин отметил достижения в развитии отношений России и Сирии.
Во вторник Reuters сообщило, что российские военные начали покидать сирийский аэродром Эль-Камышлы, технику транспортируют на базу Хмеймим.
В декабре Кремль оставил без комментариев, вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шибани тему российских военных баз в Сирии.