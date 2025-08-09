Легкоатлет Никитин побил рекорд России в беге на 10 тыс. метров

Политолог: Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой

Политолог Гаспарян: Пашинян выдает поражение Армении за триумф

Tекст: Андрей Резчиков

«Нет ничего удивительного в том, что трагичный для Армении сценарий переговоров в Белом доме оказался правдой. Пашинян последовательно шел к этому. Страна идет по пути унижения и предательства, начиная с проигранной войны», – считает политолог Армен Гаспарян, член Общественной палаты России.

Самым удивительным эксперт назвал отсутствие реакции армянского общества и многочисленной диаспоры, в том числе «калифорнийской»: «Если раньше мы только предсказывали, что Баку на правах безусловного победителя в войне начнет диктовать свои условия и вопрос так называемого Зангезурского коридора будет решен, то теперь это данность. Я не понимаю, что с этим будет делать Армения. Из заявления спикера парламента Алена Симоняна следует, что это миг национального триумфа. Может быть, у слова «триумф» есть какие-то другие значения, которые не были до этого прописаны в Оксфордском словаре?» – иронизирует эксперт.

Армения теперь отрезана от важного партнера – Ирана, который был дружелюбно настроен к Еревану. «Для Пашиняна Иран не союзник, а противник. Армянский премьер выполняет те задачи, которые ставят ему кураторы процесса. Поэтому окончательно испоганить отношения с Тегераном для него тоже хорошая история. Наверняка в Иране будут предприняты какие-то ответные меры по этому поводу», – прогнозирует политолог.

Гаспарян напомнил, что жители Сюникской области Армении больше 35 лет жили в идеологии тотальной ненависти к соседнему Азербайджану, «а теперь они узнают, что по их территории будет происходить движение и никого этого не волнует». «То, что эта дорога будет называться «Путь Трампа» – наименьшее из возможных существующих унижений. И без того с ноября 2020 года Армения терпит унижения одно за другим. Если армян устраивает после всего этого «Путь Трампа» на их территории – это их выбор», – добавил спикер.

В том, что встреча Дональда Трампа и Никола Пашиняна вместо запланированных 30 минут продлилась около 20, тоже нет ничего удивительного: «Пашинян приехал в Вашингтон подписывать капитуляцию. Он добровольно на все согласен, что было видно по его радостному лицу. О чем еще с ним говорить? Для понимания посмотрите фотографии о подписании капитуляции Германией в 1945 году и сравните лица германской делегации с радостными лицами армянской делегации в США. То есть это предательство как счастье».

Гаспарян обратил внимание, что Пашинян не стал поднимать во время встречи с Трампом вопрос об освобождении армянских пленных. «Задача Пашиняна – находиться в массовке этого политического процесса. После проигрыша в войне и фактического подписания капитуляции говорить о судьбах пленных невозможно в принципе. Армения должна была заниматься этим вопросом раньше. А после ноября 2020 года все эти разговоры бесполезны», – подчеркнул собеседник.

По мнению эксперта, Пашинян мыслит в логике Владимира Зеленского, который тоже не хочет возвращать пленных. «Это же головная боль и источник политической нестабильности, нагрузка на бюджет и т.д. Тем более в Армении в следующем году выборы. Зачем им дополнительный контингент плюс к весьма негативно настроенным беженцам из Нагорного Карабаха? Конечно, Пашинян, который любит власть и себя в ней, не будет заниматься этим», – резюмировал Гаспарян.

В пятницу президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым объявил о договоренности Еревана и Баку взять на себя обязательства навсегда прекратить в регионе боевые действия, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Лидеры подписали (парафировали) совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта.

«Это мирное соглашение и прекращение огня. Мы договорились, что они будут активно сотрудничать друг с другом и с Соединенными Штатами», – заявил Трамп на церемонии подписания договоренности.

Трамп объявил также, что Армения создает эксклюзивное партнерство с США для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение. Речь идет о так называемом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивал Азербайджан. Он передается США и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).

Коридор длиной около 40 км через Сюникскую область Армении должен соединить Западный Азербайджан с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой. Теперь американцы смогут передать эту дорогу в субаренду некоему консорциуму, который будет отвечать за инфраструктуру и управление. Эксплуатировать коридор будут в соответствии с армянским законодательством.

В ходе встречи Пашинян также поддержал инициативу Алиева, который предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Премьер Армении выразил надежду, что президент США пригласит их на церемонию вручения. Трамп ответил, что они будут в первом ряду.