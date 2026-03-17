Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Tекст: Дарья Григоренко

Собянин в своем официальном канале на платформе Max написал, что «силами ПВО Минобороны отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву». Он уточнил, что беспилотник был уничтожен на подлете к городу.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил, что на подлете к Москве успешно перехвачен вражеский летательный аппарат, после чего к работе приступили оперативные службы.

В понедельник мэр Москвы сообщил о 49-м сбитом беспилотнике на подлете к столице.

