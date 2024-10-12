Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
На матче Медиалиги между Lit Energy и СКА из Ростова-на-Дону блогер Михаил Литвин, оскорбленный кричалками, ударил болельщика по лицу, что привело к драке с участием рэпера Василия Вакуленко (Баста).
Блогер и президент команды Lit Energy Михаил Литвин ударил болельщика во время матча Медиалиги со СКА из Ростова-на-Дону, передает RT. Инцидент произошел из-за кричалок, которые оскорбляли Литвина.
Литвин подбежал к трибуне и ударил болельщика по лицу. Это спровоцировало драку, в которую вмешался владелец СКА рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста. После инцидента Литвину была показана красная карточка, и он был удален с поля.
Позднее стало известно, что Михаила Литвина задержала полиция, сообщает Telegram-канал Mash. Блогеру грозит до пятнадцати суток ареста за нарушение порядка.
В октябре 2019 года Баста купил ростовский футбольный клуб СКА.
Баста объявил, что его футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу.