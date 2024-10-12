Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги

Tекст: Вера Басилая

Блогер и президент команды Lit Energy Михаил Литвин ударил болельщика во время матча Медиалиги со СКА из Ростова-на-Дону, передает RT. Инцидент произошел из-за кричалок, которые оскорбляли Литвина.

Литвин подбежал к трибуне и ударил болельщика по лицу. Это спровоцировало драку, в которую вмешался владелец СКА рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста. После инцидента Литвину была показана красная карточка, и он был удален с поля.

Позднее стало известно, что Михаила Литвина задержала полиция, сообщает Telegram-канал Mash. Блогеру грозит до пятнадцати суток ареста за нарушение порядка.

В октябре 2019 года Баста купил ростовский футбольный клуб СКА.

Баста объявил, что его футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу.