Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) стал владельцем клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Юг» СКА (Ростов-на-Дону), сообщила пресс-служба клуба.

«Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба. Вслед за этим владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами», – передает ТАСС сообщение клуба.

Напомним, в июне 2018 года британские СМИ сообщали, что российский миллиардер Роман Абрамович может продать английский футбольный клуб «Челси».

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