Появились данные о готовности Абрамовича продать «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович может продать английский футбольный клуб «Челси», британские СМИ называют сумму возможной сделки.

В случае ухода из «Челси» Абрамович продаст клуб за 1,17 млрд фунтов, сообщает The Times.

В пятницу источники сообщили, что Абрамович отказался от планов получить британскую инвестиционную визу.

Накануне сообщалось, что английский футбольный клуб «Челси», владельцем которого является Роман Абрамович, приостановил строительство нового стадиона в Лондоне.

Ранее СМИ сообщали, что с 2003 года Абрамович потратил на лондонский клуб более 3 млрд фунтов. Самыми серьезными стали траты на зарплату футболистам и сотрудникам клуба – за 14 лет им выплатили 2,4 млрд фунтов. Еще около 806 млн фунтов «Челси» потратил на трансферы. 71 млн фунтов ушли на компенсации уволенным тренерам.

Абрамович владеет «Челси» с лета 2003 года. С тех пор лондонцы завоевали 14 трофеев, впервые в клубной истории им покорился кубок Лиги Чемпионов.