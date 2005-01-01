Абрамович расхотел британскую визу

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался от планов получить британскую инвестиционную визу, сообщает газета Sun со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

По информации газеты, Абрамович отозвал заявку на получение новых визовых документов, передает РИА «Новости».

Сообщается, что миллиардеру не требуется британская инвестиционная виза после получения израильского гражданства.

Sun добавляет, что с израильским паспортом Абрамович сможет находиться в Великобритании без визы до шести месяцев в году, однако не сможет вести трудовую деятельность.

Накануне сообщалось, что английский футбольный клуб «Челси», владельцем которого является Роман Абрамович, приостановил строительство нового стадиона в Лондоне. Это означает отказ вкладывать в британскую экономику сотни миллионов фунтов и прямо связано с задержкой выдачи Абрамовичу новой британской визы.

У Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему сразу не выдали. После этого Абрамович получил паспорт гражданина Израиля.