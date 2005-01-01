Абрамовичу отказано в праве посещать Британию

Несколько недель назад у бизнесмена Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему не выдали, сообщают СМИ.

Предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад. Новую ему не выдали, при этом, по данным источника, официального отказа в выдаче новой визы не было, документы продолжают рассматриваться, сообщает The Bell.

По данным базы ADS-B Exchange, которая агрегирует данных с транспондеров самолетов по всему миру, в последний раз личный Boeing 767 Абрамовича был в Лондоне 1 апреля.

При этом источники в окружении Абрамовича отмечают, что у бизнесмена не запросили никаких дополнительных документов для проверки виз, выданных богатым россиянам, которую проводит МВД Великобритании.

Из-за того, что Абрамовичу не продлили визу, он не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его «Челси» одержал победу над «Манчестером Юнайтед».

Абрамович занимает 13-ю позицию в списке самых богатых жителей Великобритании. В 2003 году он приобрел за 140 млн фунтов стерлингов английский футбольный клуб «Челси» и фактически перебрался на жительство в Великобританию.

У Абрамовича множество активов в Британии: доля в 2,44 млрд долларов в международной металлургической компании «Евраз»; доля в футбольном клубе «Челси» на сумму 1,45 млрд долларов; особняк в Кенсингтоне (200 млн долларов), доля в компаниях сотовой связи Truphone (110 млн долларов), производителе золота Highland Gold (53 млн долларов), производителе синтетического жидкого топлива Velocys (12 млн долларов), разработчике электрических элементов AFC Energy (6 млн долларов).

В конце марта стало известно, что в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдал ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения».

Мэй также пригрозила заморозить государственные счета России, если будет доказана их возможная угроза для жизни и имущества британских граждан.