В окружении Абрамовича рассказали о ситуации с британской визой

Роману Абрамовичу не отказывали в выдаче инвестиционной визы, проблема в затянувшейся процедуре продления, сообщил источник из окружения российского бизнесмена.

«Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно», – сказал собеседник РИА «Новости».

Источник уточнил, что Абрамович пока не может въезжать в Великобританию.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что несколько недель назад у Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему не выдали.

Абрамович занимает 13-ю позицию в списке самых богатых жителей Великобритании. У него множество активов в Британии.