Российский бизнесмен оказался в числе десяти богатейших жителей Британии

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13 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», заявив, что нападение совершил один из ее «солдат»Фото: Reuters
Франция снова оказалась под ударом исламистов – в Париже совершен теракт. 21-летний гражданин республики с чеченскими корнями Хамзат Азимов с криками «Аллах акбар» напал на прохожих с ножом и был застрелен полицейскими. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что формирование личности, взглядов и убеждений Азимова происходило во французском обществе, и потому вся ответственность за теракт ложится на власти Франции. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
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Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      «Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом

      Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в Нидерландах
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      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
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      В центре Рима сгорел пассажирский автобус

      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
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        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Российский бизнесмен оказался в числе десяти богатейших жителей Британии

          13 мая 2018, 16:34

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в ежегодном рейтинге самых богатых жителей Великобритании по версии газеты Times.

          Состояние Усманова газетой оценивается в 10 млрд 566 млн фунтов стерлингов, что на 1 млрд 235 млн фунтов меньше, чем в прошлом году, когда бизнесмен находился на пятом месте, передает РИА «Новости».

          Самым богатым человеком Великобритании является миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos, который владеет состоянием в 21,05 млрд фунтов. Второе место досталось индийским предпринимателям Шри и Гопи Хиндуя, владельцам компании Hinduja Group.

          На третьем месте американский бизнесмен советского происхождения Леонид (Леонард) Блаватник, его состояние оценивается в 15 млрд 259 млн фунтов.

          Россиянин Роман Абрамович занимает в списке 13-ую позицию.

          В апреле СМИ перечислили все активы девяти миллиардеров-россиян в Великобритании.


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