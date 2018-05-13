Российский бизнесмен оказался в числе десяти богатейших жителей Британии

Бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в ежегодном рейтинге самых богатых жителей Великобритании по версии газеты Times.

Состояние Усманова газетой оценивается в 10 млрд 566 млн фунтов стерлингов, что на 1 млрд 235 млн фунтов меньше, чем в прошлом году, когда бизнесмен находился на пятом месте, передает РИА «Новости».

Самым богатым человеком Великобритании является миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos, который владеет состоянием в 21,05 млрд фунтов. Второе место досталось индийским предпринимателям Шри и Гопи Хиндуя, владельцам компании Hinduja Group.

На третьем месте американский бизнесмен советского происхождения Леонид (Леонард) Блаватник, его состояние оценивается в 15 млрд 259 млн фунтов.

Россиянин Роман Абрамович занимает в списке 13-ую позицию.

В апреле СМИ перечислили все активы девяти миллиардеров-россиян в Великобритании.