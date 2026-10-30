Генпрокуратура Словакии возобновила дела о передаче Украине МиГ-29 и С-300

Tекст: Мария Иванова

«Я поручил обеспечить повторное расследование дел по факту передачи военной техники», – написал Жилинка в Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), передает РИА «Новости».

По его словам, после изучения материалов он пришел к выводу, что решение о закрытии дел было принято преждевременно.

В сентябре генпрокуратура Словакии признала законным закрытие дел о передаче бывшим руководством республики истребителей МиГ-29 и системы С-300 Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце прокуратура Словакии официально признала законной передачу прошлым правительством зенитных комплексов С-300 и боевых самолетов украинской армии.

В феврале Министерство обороны Словакии спланировало подать заявление о проверке действий закрывших дела о передаче техники сотрудников. Ранее дела о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 закрыли.