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Суд в США приостановил решение о возобновлении лотереи грин-карт
Апелляционный суд в США приостановил возобновление лотереи грин-карт
Федеральный апелляционный суд США приостановил действие судебного постановления, обязывавшего Госдепартамент возобновить проведение лотереи грин-карт.
Суд удовлетворил ходатайство о приостановлении исполнения решения до рассмотрения апелляции, передает РИА «Новости».
«Мы не поддерживаем то, что Госдепартамент не открыл регистрацию участия в лотерее. Однако Red Eagle не продемонстрировала вероятность успешного исхода по существу дела», – говорится в документе.
Коллегия судей отметила, что подавшая иск юридическая фирма Red Eagle Law не привлекла ни одного заявителя на визу и имеет в этом экономический интерес, не имея прямого отношения к программе. Действующая администрация США заморозила лотерею грин-карт после стрельбы в Брауновском университете, устроенной приехавшим по этой программе выходцем из Португалии. Формальными причинами названы национальная безопасность и тотальная проверка процедур отбора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца американский суд обязал Госдепартамент США возобновить регистрацию участников лотереи грин-карт.
В начале года группа правозащитных организаций через суд потребовала отменить решение Госдепартамента о запрете выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран.
В конце прошлого года власти США временно остановили лотерею грин-карт после приезда по этой программе подозреваемого в нападении на Брауновский университет.