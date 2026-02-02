Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?12 комментариев
В США подали в суд на Рубио из-за запрета выдачи виз гражданам 75 стран
Группа правозащитных организаций потребовала через суд отменить решение госдепартамента США о запрете выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию.
В США подан коллективный иск против Госдепартамента и госсекретаря Марко Рубио, передает РИА «Новости». В документе, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится о требовании признать введенный запрет на выдачу виз несоответствующим законам страны.
Истцы заявляют, что решение нарушает сложившуюся десятилетиями практику рассмотрения заявлений на визы и основывается на недоказанных утверждениях о том, что граждане указанных стран могут стать обузой для американского общества.
В иске отмечается: «Госдепартамент ввел категорический запрет на легальную иммиграцию по признаку гражданства для граждан 75 стран... на основании неподтвержденного и явно ложного заявления о том, что граждане вышеуказанных стран прибывают в США, чтобы ненадлежащим образом рассчитывать на денежное обеспечение и, вероятно, перейдут на общественное обеспечение».
Правозащитники просят суд признать бессрочный запрет на выдачу виз и все сопутствующие действия несанкционированными и противоречащими законам и конституции США. По сообщениям Fox News, запрет затронул граждан таких стран, как Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия. Позднее телеканал уточнил, что ограничение касается исключительно иммиграционных виз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о полном запрете на въезд для граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. США также ввели визовые ограничения для граждан еще 15 государств.
Глава Службы гражданства и иммиграции Джозеф Эдлоу заявил, что решения о предоставлении убежища приостановлены до обеспечения тщательной проверки кандидатов.
Дональд Трамп предложил ужесточить миграционные меры и аннулировать гражданство для ряда мигрантов.