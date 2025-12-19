Власти США приостановили лотерею грин-карт после стрельбы в Брауновском университете

США приостановили лотерею грин-карт из-за стрельбы в Брауновском университете

Tекст: Мария Иванова

Власти США приняли решение временно приостановить программу «розыгрыша грин-карт» после событий в Брауновском университете, передает РИА «Новости».

Сообщается, что подозреваемый в стрельбе на территории университета Клаудио Невис Валенти приехал в США по так называемой визовой лотерее DV1 еще в 2017 году, благодаря чему получил вид на жительство.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подчеркнула, что решение было принято по прямому поручению президента Дональда Трампа. «По указанию президента я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», – заявила Ноэм в социальной сети X.

Власти страны намерены оценить эффективность и безопасность существующих визовых механизмов, чтобы предотвратить возможные угрозы в будущем. Приостановка тиража грин-карт будет действовать до завершения проверки и формирования новых подходов к отбору мигрантов.

Напомним.ю в пятницу полиция обнаружила подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете США мертвым.

В результате стрельбы в университете погибли двое и были ранены девять студентов, включая гражданина Узбекистана.