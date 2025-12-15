Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.0 комментариев
При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана
Студент из Узбекистана Мухаммад-Азиз Умурзоков погиб при стрельбе в Брауновском университете города Провиденс, расположенного в штате Род-Айленд, сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.
Студент из Узбекистана погиб в результате стрельбы на территории Брауновского университета в американском городе Провиденс, штат Род-Айленд, передает РИА «Новости».
Информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов, выразивший соболезнования родным погибшего Мухаммад-Азиза Умурзокова. Он отметил, что дипломаты Узбекистана в США находятся на связи с семьей студента и сотрудничают с американскими властями.
Полиция штата Род-Айленд освободила задержанного ранее мужчину по имени Бенджамин Эриксон. Однако, как сообщается, улики теперь свидетельствуют о причастности другого человека к трагедии, сообщает CNN со ссылкой на заявление генерального прокурора штата.
Мэр Провиденса Джозеф Смайли заявил, что у властей пока нет информации о возможном отъезде злоумышленника за пределы штата. Расследование инцидента продолжается; правоохранительные органы ищут новые зацепки по делу.
В результате стрельбы в Брауновском университете в США погибли два человека, еще девять получили ранения.
Ранее сообщалось, что задержанный по делу Бенджамин Эриксон служил в ВС США и проходил снайперскую подготовку.
Две студентки университета ранее попадали в инциденты со стрельбой в школах.