Адвокат напомнил о рисках новогодних подарков для госслужащих

Адвокат Пивоваров напомнил о рисках новогодних подарков для госслужащих

Tекст: Валерия Городецкая

Пивоваров объяснил, что для госслужащих и работников бюджетных организаций действует жесткое ограничение: нельзя принимать подарки, связанные с выполнением должностных обязанностей, за исключением сувениров стоимостью до 3 тыс. рублей, протокольных подарков или подарков на официальных мероприятиях, передает «Газета.Ru».

Однако даже дешевый презент может вызвать вопросы у правоохранительных органов, если он выглядит как благодарность за определенные действия или бездействие должностного лица. «Юридическая логика простая: важно даже не сколько стоит подарок, а зачем он был передан и существует ли какая-либо зависимость между дарителем и получателем», – отметил Пивоваров. Особенно строго такие ситуации рассматриваются при наличии деловой переписки или иных свидетельств возможной выгоды.

В коммерческом секторе закон не устанавливает лимит стоимости подарков, однако каждая компания вправе вводить свои внутренние стандарты: определять лимиты, фиксировать подарки или требовать отчетности сотрудников. Передача дорогих подарков – алкоголя, гаджетов, путевок – может рассматриваться как коммерческий подкуп, особенно если подарок сопровождается выгодными контрактами или решениями по закупкам.

Адвокат советует избегать излишней личной ориентации подарков и выбирать символические презенты вроде сувениров, канцелярских принадлежностей или корпоративной продукции. Если возникают сомнения, лучше ограничиться официальным поздравлением, которое даже можно опубликовать на сайте компании.

Нарушение антикоррупционных запретов может привести для получателя к служебной проверке, увольнению «в связи с утратой доверия», административной или уголовной ответственности. Для дарителя также предусмотрены значительные риски: от штрафа до реального лишения свободы при попытке повлиять на решения должностного лица. Эксперт подчеркивает, что новогодний корпоративный этикет не отменяет требований закона, и если подарок воспринимается как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем – это уже становится правовым риском.

