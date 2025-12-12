Россияне выбрали диапазон цен новогодних подарков для близких

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство россиян считают приемлемой стоимость новогоднего подарка для близких от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Согласно исследованию микрофинансовой компании «Займер», которое охватило более 3 тыс. человек, 41% респондентов готовы потратить на подарок именно такую сумму.

Почти четверть опрошенных (23,9%) собираются приобрести подарки ценой от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 21,8% называют приемлемой стоимость до 2 тыс. рублей. Только 13,3% респондентов готовы потратить на новогодний подарок для близких сумму свыше 10 тыс. рублей. При этом авторы исследования отмечают, что 48,9% участников опроса планируют сократить траты на подарки для коллег и знакомых, а 25% намерены экономить на всех новогодних подарках.

В то же время 26,1% опрошенных не собираются ограничивать свои расходы на праздничные сюрпризы. Большинство россиян планируют покупать подарки на маркетплейсах – такой вариант выбрали 54,8% участников опроса. Покупки в обычных магазинах предпочтет 23,4%, а еще 19,1% будут выбирать подарки в интернет-магазинах.

Лишь 2,7% опрошенных решили сделать подарки своими руками, отмечается в исследовании. Аналитики подчеркивают сохраняющийся интерес к онлайн-покупкам и желание россиян при этом контролировать праздничный бюджет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что выполнение задач спецоперации на Украине станет подарком для Родины к Новому году. Эксперты выделили регионы с самыми доступными по стоимости услугами Дедов Морозов. В декабре россиянам рекомендовали проводить генеральную уборку и соблюдать народные приметы в определенные дни перед праздником.