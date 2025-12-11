Путин назвал выполнение задач СВО подарком Родине на Новый год

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как страна встречает Новый год, обращая внимание на разные традиции подготовки к празднику, передает ТАСС. Глава государства отметил вклад граждан, занятых на производстве и в оборонной промышленности, а также особо подчеркнул роль участников спецоперации на Украине.

«Скоро Новый год, вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России», – заявил президент.

Путин отметил, что выполнение боевых задач участниками спецоперации становится своего рода новогодним подарком для всей страны. По его словам, труд и самоотверженность этих людей ценятся как проявление важнейшего патриотизма в преддверии праздника.

