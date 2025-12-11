  • Новость часаПутин об освобождении Северска: Сказал и сделал. Мужчина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провальные британские бронемашины придется осваивать Украине
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    Обманутая мошенниками пианистка Адфельдт решила вернуть себе проданную квартиру
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Путин заявил об индексации на 7,6% страховых пенсий с 1 января
    В Восточной Европе возмутились новой стратегией нацбезопасности США
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    19 комментариев
    11 декабря 2025, 18:09 • Новости дня

    Путин назвал выполнение задач СВО подарком Родине на Новый год

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что выполнение задач участниками спецоперации на Украине стало символичным новогодним подарком для страны наравне с трудом оборонной промышленности.

    Президент России Владимир Путин рассказал о том, как страна встречает Новый год, обращая внимание на разные традиции подготовки к празднику, передает ТАСС. Глава государства отметил вклад граждан, занятых на производстве и в оборонной промышленности, а также особо подчеркнул роль участников спецоперации на Украине.

    «Скоро Новый год, вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России», – заявил президент.

    Путин отметил, что выполнение боевых задач участниками спецоперации становится своего рода новогодним подарком для всей страны. По его словам, труд и самоотверженность этих людей ценятся как проявление важнейшего патриотизма в преддверии праздника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле по ситуации в зоне спецоперации, уделив особое внимание северу Донецкой народной республики.

    11 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России

    Военный эксперт Кнутов: Украина запускает сотни дронов по России, когда получает детальные разведданные от США

    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Противник запускает более сотни дронов, как правило, тогда, когда обладает полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО. Эти сведения Украина получает, в том числе, от США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По информации Минобороны, в ночь на четверг средства ПВО сбили 287 БПЛА.

    «Масштаб украинских атак БПЛА по российским объектам постоянно меняется. Вариация зависит от нескольких критериев. Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», – перечисляет Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, важное значение имеет получение украинской армией разведданных от США. «Эта информация, очевидно, поступает противнику, причем все время в разном объеме. ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», – продолжил он.

    «В противном случае ВСУ бьют не более, чем несколькими десятками БПЛА для создания постоянства давления на нашу противовоздушную оборону и другие силы. При таком сценарии атаки проводятся по известным противнику объектам топливно-энергетического комплекса, социальной инфраструктуры и просто жилым домам», – считает спикер.

    Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. 118 было сбито над Брянской областью, по 40 – над Калужской и Московской, в том числе 32 БПЛА, летевших на столицу.

    Также до нескольких десятков БПЛА сбили над Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской областью, Курской, Орловской, Воронежской и Рязанской областями. В московских аэропортах вводились временные ограничения на прием воздушных судов. Свыше 40 рейсов перенаправили из Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского в другие города.

    По информации СМИ, ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров, передает «Лента.ру».

    Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за украинских атак, который оценивается примерно в 600 млрд рублей. По его словам, современные вооружения, используемые ВСУ, позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

    Комментарии (9)
    11 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (4)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 05:20 • Новости дня
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    @ Udo Gottschalk/imago-images/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Во вторник, 9 декабря, в британских СМИ сообщили о британском солдате, погибшем на Украине, его назвали рядовым Джорджем Хули из парашютно-десантного полка, а премьер-министр Кир Стармер сообщил Палате общин, что Хули погиб в результате «трагического несчастного случая» вдали от линии фронта.

    «Великобритания неохотно признает присутствие своих военнослужащих на Украине, число которых, как считается, ненамного превышает 100 человек, отчасти потому, что она не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в своих целях», пишет Guardian.

    В частности, Стармер в Палате общин заявил, что рядовой Хули погиб, наблюдая за испытаниями новой оборонительной системы» с участием украинских военных.

    «Его жизнь была полна мужества и решимости. Он с честью и отличием служил нашей стране по всему миру во имя свободы и демократии, в том числе в составе небольшого британского контингента на Украине», – заявил британский премьер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший офицер британской гвардии Эдвард Харрис, лишившийся ноги на Украине и участвовавший в боях под Артемовском, совершил самоубийство в Лондоне.

    Захваченный украинский разведчик Владимир Ли рассказал о подготовке нескольких сотен новобранцев и иностранных наемников к боевым действиям на Яворовском полигоне. Наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США пополнили ряды украинского подразделения беспилотных систем «Флэш».

    Комментарии (9)
    10 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных

    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел двух пленных ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой Народной Республике суд приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики признал украинского военнослужащего 41-летнего Игоря Скубака виновным в особо тяжких преступлениях. Скубаку были предъявлены обвинения по статьям о жестоком обращении с военнопленными и убийстве, что повлекло за собой пожизненный срок, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

    В ходе разбирательства было установлено, что ранним утром10 июня 2025 года Скубак находился на позициях в лесопосадке между населенными пунктами Отрадное и Комар ДНР, где расстрелял двух российских военнопленных.

    Ранее солдата ВСУ Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, а также расправу над мужчиной в курском селе.

    До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Лиман возле Волчанска в Харьковской области
    Российские войска освободили Лиман возле Волчанска в Харьковской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Алексеевки, Андреевки, Новой Сечи и Кучеровки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, егерской, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Прилипкой, Старицей, Вильчей и Волчанскими Хуторами.

    Потери противника при этом составили до 145 военнослужащих, израильская радиолокационная станция RADA и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска-Узлового, Богуславки, Новоплатоновки, Куриловки Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, четыре американских бронеавтомобиля HMMWV и канадский бронетранспортер Senator, станцию РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Северска, Краматорска, Степановки и Константиновки ДНР.

    Потери ВСУ составили более 120 военнослужащих, два бронетранспортера, две бронемашины, три склада боеприпасов, матсредств и горючего.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова, а также зачистку Светлого и Гришино. Они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Торецкого, Родинского, Красноярского, Светлого, Шевченко, Белицкого, Торского ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 415 военнослужащих, шведский бронетранспортер Viking, две бронемашины и три пикапа.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Терноватого, Косовцево, Варваровки, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области.

    Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. До этого они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР, а также освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 00:10 • Новости дня
    Telegraph узнала об условиях, при которых Киев пойдет на уступки

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией, сообщили Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ходе двухчасового телефонного разговора.

    «В отдельном интервью Трамп заявил, что Украина в конечном итоге подчинится требованиям России, если соглашение не будет подписано. В других местах он назвал европейских лидеров «слабыми» за неспособность положить конец войне и обвинил их в управлении «угасающим» континентом, ослабленным нелегальной миграцией и политической корректностью», – пишет британская Telegraph.

    Украинские чиновники сообщили газете, что Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить его уступить территории в обмен на неопределенные гарантии безопасности.

    Во вторник вечером в социальных сетях Зеленский заявил, что «очень активно» работает с европейскими союзниками над формулированием предложения о прекращении войны.

    Он сообщил журналистам, что попросил чиновников разработать планы проведения выборов в течение 60-90 дней в условиях военного положения. Это произошло после того, как Трамп предположил, что Киев подрывает демократию.

    Зеленский заявил, что выборы могут состояться, если США и Европа предоставят гарантии безопасности. Украинский президент надеется переманить на свою сторону Трампа с помощью контрплана после того, как президент США заявил, что Россия имеет преимущество в конфликте, пишет издание.

    На вопрос Politico о том, что произойдет, если  Зеленский отклонит последние предложения США, президент ответил: «Ну, ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Знаете, когда вы проигрываете, потому что он проигрывает».

    «Украинская и европейская составляющие уже проработаны более подробно, и мы готовы представить их нашим партнерам в Америке. Вместе с американской стороной мы рассчитываем сделать возможные шаги максимально эффективными и быстрыми», – написал Зеленский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 18:28 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о месте нахождения Ермака

    Депутат Рады Дубинский: Ермак не на фронте, а в Киеве, в здании СВР Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак был замечен в Киеве в здании службы внешней разведки, а не на линии фронта, вопреки заявлениям, сообщил депутат Рады Александр Дубинский.

    Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не отправился на фронт, как обещал после своей отставки, а находится в киевском здании службы внешней разведки Украины, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

    Депутат утверждает, что Ермак «держит оборону» в кабинете на улице Нагорной, где расположено здание СВР, и пытается управлять расставленными им за последние семь лет чиновниками.

    Дубинский также отметил, что сотрудники службы внешней разведки жалуются на отсутствие удостоверений у половины сотрудников, из-за чего их задерживают на блокпостах и передают в ТЦК. Вопрос о том, коснется ли такая же участь самого Ермака, он оставил открытым.

    По данным депутата, глава ведомства Олег Иващенко позволил Ермаку временно находиться в здании СВР. Дубинский сообщил, что готовит официальный запрос в службу внешней разведки для проверки информации и выяснения законности пребывания Ермака на территории ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Украине сообщили о том, что Андрей Ермак готовит документы для выезда из страны.

    При этом, несмотря на увольнение, бывший глава офиса Зеленского сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины. Украинские пограничники ранее получили распоряжение не выпускать Ермака за пределы страны.

    Напомним, что 29 ноября американская газета New York Post утверждала, что Ермак сообщил о своем уходе на фронт, а сам Дубинский писал, что Ермак вместе с охраной выехал в расположение сил беспилотных систем Украины.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 08:47 • Новости дня
    ВС России начали зачистку Северска в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего 25% Северска Донецкой Народной Республики остаются под огневым контролем подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы ВС России начали зачистку города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, около 25% территории Северска Донецкой Народной Республики до сих пор находятся под огневым контролем подразделений ВСУ, передает ТАСС.

    Марочко заявил, что российские военные начали операцию по зачистке в западной части города.

    По словам Марочко, в настоящий момент российские подразделения берут под полный контроль центральную часть Северска. Он отметил, что продвижение в городе также происходит одновременно в его северной, южной и восточной частях.

    Он подчеркнул: «Под огневым контролем противника остается около 25% Северска. На данный момент российские подразделения начали зачистку в западной части города».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 17:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании о ходе спецоперации на Украине Владимир Путин был проинформирован о том, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин получил доклады о полном переходе Северска в Донецкой народной республике под контроль российских военных, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что соответствующая информация была озвучена на совещании по обстановке в зоне спецоперации на Украине.

    «Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады», – заявил официальный представитель Кремля.

    Песков отметил, что Владимир Путин регулярно получает актуальную информацию о ситуации на линии соприкосновения и о ключевых изменениях в контролируемых зонах. Особое внимание на совещании было уделено событиям последних дней, связанным с Северском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР, где украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Пленный заявил о массовом бегстве солдат с позиций ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некоторые украинские командиры отпускают подчиненных домой, поскольку и сами не хотят продолжения боевых действий, рассказал пленный солдат ВСУ Ярослав Доля.

    Доля поделился подробностями ситуации на передовой, передает ТАСС. По его словам, некоторые командиры ВСУ официально разрешают своим подчиненным покидать позиции и возвращаться домой. Доля отметил: «Есть такое понятие, как СОЧ (самовольное оставление части), и командиры дают добро на СОЧ. Дают добро за два дня добраться домой. Потом ты отзваниваешься командиру, говоришь, что ты дома, и он тебя подает в СОЧ. Воевать никто не хочет».

    Он добавил, что среди своих сослуживцев на передовой не встречал никого, кроме обычных рядовых, поскольку вышестоящие по званию офицеры и сержанты избегают прямого участия в боях. Доля рассказал, что во время одного из обстрелов ВС РФ он ощутил сильную одышку и не смог идти, после чего остальные бойцы приняли решение оставить его и отойти. «У меня просто была одышка, я не мог идти. Меня бросили, оставили. Семь человек ушло, я остался. Подлетели «мавики», я нашел где-то белый пакет и сдался в плен добровольно», – уточнил он.

    Он пояснил, что был мобилизован сотрудниками ТЦК, определен в 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и направлен на передовые позиции у населенного пункта Ямполь, где впоследствии попал в плен к бойцам 25-й армии группировки войск «Запад».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров в рядах ВСУ. Другой пленный офицер подтвердил случаи злоупотребления алкоголем в украинской армии. Пленный также заявил о пытках, применяемых командиром бригады к украинским осужденным.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 22:29 • Новости дня
    При падении в Воронеже обломков БПЛА пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки сбитой скоростной воздушной цели повредили фасады и остекление домов в Воронеже, а из одного здания были эвакуированы 80 человек, пострадавших нет, возник пожар в админитсративном здании, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В результате падения обломков скоростной воздушной цели, сбитой за пределами города, в левобережной части Воронежа никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале Гусев.

    Губернатор сообщил, что одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием помощь оказали на месте.

    В результате падения обломков повреждены остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме на одном из этажей обрушилась лестничная клетка, из здания временно эвакуировали 80 человек. Для эвакуированных организован пункт временного размещения в учебном заведении, к месту происшествия уже прибыли автобусы.

    Возник пожар в административном здании, который был быстро ликвидирован. Также отмечаются перебои в электроснабжении на нескольких улицах из-за повреждения линии электропередач.

    Специалисты работают над восстановлением поврежденных сетей теплоснабжения. В ряде домов левого берега и в нескольких зданиях правобережья Воронежа возможно снижение температуры теплоносителя, жители предупреждены о временных неудобствах.

    Ранее дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили воздушную цель на подлете к Воронежу. На левом берегу города несколько многоквартирных домов получили повреждения остекления и конструкций.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 21:53 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над подлете к Воронежу

    Гусев: Обломок сбитого БПЛА повредил многоквартирные дома в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель, на левом берегу города несколько многоквартирных домов получили повреждения остекления и конструкций, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    На подлете к Воронежу дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили воздушную цель, сообщил Гусев в Max.

    По словам губернатора, в результате падения обломков пострадало остекление и конструкции нескольких жилых домов в левобережной части города.

    На месте происшествия дежурят автомобили скорой помощи и работают оперативные службы. Сейчас специалисты продолжают осмотр территорий, информация о возможных пострадавших уточняется. Власти предупреждают, что на земле могут остаться взрывоопасные элементы.

    Гусев призвал жителей Воронежа проявлять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам, а при обнаружении таковых сразу звонить по номеру 112. Кроме того, воронежцам напомнили о необходимости воздерживаться от публикации фотографий и видеозаписей с последствий работы ПВО в интернете, особенно с деталями местоположения.

    Министерство обороны России заявило, что системы ПВО сбили 31 беспилотник над пятью регионами.

    В Воронежской области 4 декабря женщина получила травмы из-за падения обломков сбитого дрона.

    Ранее в Воронежской области обломки БПЛА повредили топливные резервуары.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 09:06 • Новости дня
    Ростех сообщил о повреждениях Leopard и Bradley минами «Земледелия»

    Ростех сообщил о повреждениях Leopard и Bradley минами системы «Земледелие»

    Tекст: Мария Иванова

    Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» позволяет оперативно устанавливать сотни мин по заданным координатам, которые уже не раз серьезно повредили танки Leopard и БМП Bradley, сообщил «Ростех».

    Противотанковые мины инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» неоднократно выводили из строя танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины пехоты Bradley, сообщает Ростех.

    В корпорации уточнили: «Мощности противотанковых мин достаточно, чтобы серьезно повредить Leopard или Bradley». После получения повреждений бронетехника часто добивалась ударными FPV-дронами.

    В компании подчеркнули, что комплексы «Земледелие» активно применяются в зоне спецоперации на Украине как при наступлении, так и в обороне. При наступательных действиях система останавливает перемещение противника, сокращая его возможности по логистике и ротации личного состава.

    В обороне «Земледелие» обеспечивает эффективное прикрытие переднего края, делая практически невозможными попытки маневра со стороны неприятеля. Мины могут быть приведены в действие дистанционно и программируются на самоликвидацию или деактивацию, что значительно упрощает последующую расчистку местности.

    Комплекс состоит из боевой машины на колесной базе высокой грузоподъемности с колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающей машины и контейнеров с минами различных типов. Одна установка за считанные минуты может дистанционно заминировать территорию размером в несколько футбольных полей, включая тыл противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале система «Земледелие» сорвала контратаку ВСУ на Дзержинск

    Система «Земледелие» заминировала территорию противника за линией фронта.

    А ранее система «Земледелие» помогла сорвать три контратаки ВСУ на авдеевском направлении.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 06:44 • Новости дня
    «Северяне» за сутки продвинулись в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка «Север» за сутки продвинулась более, чем на 1000 метров на ряде участков в Сумской и Харьковской областях, уничтожив позиции и технику противника с помощью авиации и «Солнцепеков».

    Группировка «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер». В Сумской области штурмовые подразделения совершили продвижение более одного километра на шести участках фронта, поддержанные авиацией и артиллерией «Солнцепек». Ударами ТОС-1А были поражены позиции 21-й и 225-й бригад в Мирополье и Андреевке. На командном пункте 116-й бригады, по информации источника, командир довел до сердечного приступа сотрудницу, которая скончалась в госпитале.

    На Теткинском и Глушковском направлениях серьезных изменений не зафиксировано, однако артиллерия и беспилотники наносили удары по позициям противника. В Харьковской области продолжилось продвижение в Вильче, Лимане и на участке Меловое-Хатнее при поддержке авиации и ТОС-1А. В восточной части Вильчи захвачено и зачищено около двадцати домовладений, а продвижение составило четыреста метров. В районе Лимана захвачено шесть домовладений, а за сутки продвижение достигло триста пятидесяти метров. На фронте Меловое-Хатнее за сутки продвижение составило до четырехсот пятидесяти метров.

    Беспилотник «Герань-2» уничтожил командный пункт артиллерийского дивизиона 40-й бригады в районе Подсреднего, подтверждены потери командования. В Липцах противник активных действий не предпринимал.

    Сообщается о потерях вооруженных сил Украины более ста человек за сутки, из них свыше семидесяти в Сумской области и более тридцати в Харьковской. Уничтожено и захвачено оружие, техника, дроны, станции связи Starlink, склады боеприпасов и материальных средств в Сумской, Волчанской, Липцовской и Великобурлукской зонах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северяне» заняли новые позиции вблизи Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Командиры ВСУ вводили в заблуждение своих штурмовиков, чтобы те не оставляли позиции.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    FT: США пообещали Украине создать самую передовую буферную зону

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предлагал Киеву создать передовую демилитаризованную буферную зону при условии отвода украинских войск с Донбасса, по примеру границы между КНДР и Южной Кореей, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, США предлагали предоставить Киеву гарантии безопасности и создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную буферную зону» в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что об этом якобы заявил министр армии США Дэн Дрисколл во время переговоров в Киеве, где присутствовали европейские дипломаты и украинские чиновники. По данным СМИ, этот визит был организован по поручению президента США Дональда Трампа.

    Дрисколл сообщил, что администрация Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки, вместе с «самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной в мире». Он также подчеркнул, что США обеспечат «самую сильную линию в мире». По информации газеты, собеседники из числа европейских послов были ошеломлены инициативой Вашингтона, а украинские представители выразили обеспокоенность ситуацией.

    Американская сторона, отмечает издание, настаивает на создании зоны, подобной демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

    Ранее Washington Post указывала, что такой вариант, включающий «корейскую модель», также обсуждается как один из возможных сценариев урегулирования конфликта на Украине.

    Идея о создании буферной зоны между Россией и Украиной предполагает участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна стать буферным государством между Россией и НАТО.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    Комментарии (2)
    Главное
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США
    Военных ВСУ после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики
    В Финляндии назвали причину перевооружения Европы
    Глава правительства Болгарии объявил о досрочной отставке кабмина
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Актер Добронравов рассказал о желании дочерей связать жизнь с искусством

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации