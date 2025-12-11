Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.2 комментария
Путин назвал выполнение задач СВО подарком Родине на Новый год
Президент России Владимир Путин отметил, что выполнение задач участниками спецоперации на Украине стало символичным новогодним подарком для страны наравне с трудом оборонной промышленности.
Президент России Владимир Путин рассказал о том, как страна встречает Новый год, обращая внимание на разные традиции подготовки к празднику, передает ТАСС. Глава государства отметил вклад граждан, занятых на производстве и в оборонной промышленности, а также особо подчеркнул роль участников спецоперации на Украине.
«Скоро Новый год, вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России», – заявил президент.
Путин отметил, что выполнение боевых задач участниками спецоперации становится своего рода новогодним подарком для всей страны. По его словам, труд и самоотверженность этих людей ценятся как проявление важнейшего патриотизма в преддверии праздника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле по ситуации в зоне спецоперации, уделив особое внимание северу Донецкой народной республики.