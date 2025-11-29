Tекст: Вера Басилая

В российских силовых структурах отметили, что с момента объявления о создании этих войск и назначения Валентина Манько командующим не было оформлено никаких официальных документов, передает ТАСС.

По данным российской стороны, основной деятельностью этих войск запомнились лишь ложные заявления, скандалы и резкая критика.

В данный момент подразделения штурмовых войск ВСУ находятся в районе Покровска и Гуляйполя, где, как сообщается, несут серьезные потери. Представитель российских силовых структур подчеркнул, что Киев признал провал проекта и стремится как можно скорее отказаться от этой инициативы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск – штурмовых. При этом украинский депутат Марьяна Безуглая критиковала командующего Манько, называя его рейдером и бандитом, а саму идею создания штурмовых войск – попыткой скрыть неудачи на фронте.

Ранее Валентин Манько появился в TikTok в ролике с танцем под русскую песню с нецензурной лексикой.

Силовики сообщали, что Манько тратит большую часть свободного времени на соцсети и популяризацию себя.

Большинство солдат в штурмовых подразделениях ВСУ имеют инвалидность, страдают инфекционными заболеваниями, являются бомжами и маргиналами.