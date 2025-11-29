Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.10 комментариев
Провалившийся род штурмовых войск ВСУ оказался под угрозой ликвидации
На Украине могут ликвидировать род штурмовых войск из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания, сообщили в российских силовых структурах.
В российских силовых структурах отметили, что с момента объявления о создании этих войск и назначения Валентина Манько командующим не было оформлено никаких официальных документов, передает ТАСС.
По данным российской стороны, основной деятельностью этих войск запомнились лишь ложные заявления, скандалы и резкая критика.
В данный момент подразделения штурмовых войск ВСУ находятся в районе Покровска и Гуляйполя, где, как сообщается, несут серьезные потери. Представитель российских силовых структур подчеркнул, что Киев признал провал проекта и стремится как можно скорее отказаться от этой инициативы.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск – штурмовых. При этом украинский депутат Марьяна Безуглая критиковала командующего Манько, называя его рейдером и бандитом, а саму идею создания штурмовых войск – попыткой скрыть неудачи на фронте.
Ранее Валентин Манько появился в TikTok в ролике с танцем под русскую песню с нецензурной лексикой.
Силовики сообщали, что Манько тратит большую часть свободного времени на соцсети и популяризацию себя.
Большинство солдат в штурмовых подразделениях ВСУ имеют инвалидность, страдают инфекционными заболеваниями, являются бомжами и маргиналами.