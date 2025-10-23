Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Стало известно, чем занимается командир ВСУ Манько в свободное время
Судимый за разбой и коррупцию командир ВСУ Манько занялся самопиаром
Командующий штурмовыми подразделениями ВСУ, ранее судимый за разбой и коррупцию, Валентин Манько большую часть свободного времени тратит на соцсети, занимается популяризацией себя, сообщили в российских силовых структурах.
Представители российских силовых структур рассказали о привычках Валентина Манько (внесен в список террористов и экстремистов), командующего штурмовыми войсками ВСУ, ранее осужденного за коррупцию, разбой и грабежи. По их сведениям, Манько большую часть свободного времени уделяет собственному продвижению в социальных сетях, как передает РИА «Новости».
«Ежедневные брифинги, прямые эфиры, хождения по интервью, посты с обстановкой и прочая активность», – сообщили силовики.
Известно, что Манько объявлен в розыск в России. Ранее, согласно сообщениям, он принимал участие в объявлении антитеррористической операции на Украине в качестве одного из командиров «Правого сектора*»* (признан в России террористической организацией и запрещен), а его группа, по данным украинских СМИ, совершала разбои, грабежи и похищения, в частности занималась похищением фермеров с целью завладения их техникой и урожаем.
Ранее командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько снял видео, на котором он танцует под русскую песню.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ