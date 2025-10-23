Стало известно, чем занимается командир ВСУ Манько в свободное время

Судимый за разбой и коррупцию командир ВСУ Манько занялся самопиаром

Tекст: Вера Басилая

Представители российских силовых структур рассказали о привычках Валентина Манько (внесен в список террористов и экстремистов), командующего штурмовыми войсками ВСУ, ранее осужденного за коррупцию, разбой и грабежи. По их сведениям, Манько большую часть свободного времени уделяет собственному продвижению в социальных сетях, как передает РИА «Новости».

«Ежедневные брифинги, прямые эфиры, хождения по интервью, посты с обстановкой и прочая активность», – сообщили силовики.

Известно, что Манько объявлен в розыск в России. Ранее, согласно сообщениям, он принимал участие в объявлении антитеррористической операции на Украине в качестве одного из командиров «Правого сектора*»* (признан в России террористической организацией и запрещен), а его группа, по данным украинских СМИ, совершала разбои, грабежи и похищения, в частности занималась похищением фермеров с целью завладения их техникой и урожаем.

Ранее командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько снял видео, на котором он танцует под русскую песню.