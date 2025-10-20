Командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько снял видео с танцем под русскую песню

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает издание «Страна», командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, ранее судимый по обвинениям в коррупции, разбое и грабежах, опубликовал в TikTok короткие видео. В одном ролике Манько танцует в шортах под русскую песню, содержащую бранные выражения.

Издание разместило эти видеозаписи в своем телеграм-канале. В другом видео Манько определяет, каким персонажем из российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» он является.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал появление нового рода войск – штурмовых. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая резко раскритиковала назначение Манько, назвав его рейдером и бандитом. Она заявила, что, по ее мнению, создание штурмовых войск и практика так называемых «мясных штурмов» используются Сырским для сокрытия неудач на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВС России при выдвижении к Московскому вблизи Димитрова наступил на голову заснувшего в лесу украинского солдата. После этого между сторонами произошел стрелковый бой, в результате которого противник был уничтожен.

В Сумской области украинская армия усилила штурмовой полк за счет бывших заключенных и готовит его к новым наступательным действиям. Национальная полиция на Украине в Харьковской области разыскивает дезертиров, число которых доходит до пяти на одного полицейского.