Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным военно-гражданской администрации Харьковской области, в рядах Вооруженных сил на Украине зафиксированы многочисленные случаи дезертирства, передает ТАСС. Лисняк сообщил, что сотрудники Национальной полиции занимаются поиском сбежавших военнослужащих.

Лисняк заявил: «Коллапс боевого духа и управления – зафиксированы многочисленные случаи отказа выполнять приказы, факты некомпетентности командного состава и дезертирства. Этому имеется особое подтверждение: сотрудники Национальной полиции в тылу занимаются не раскрытием преступлений, а поиском дезертиров, что является самым главным показателем и приоритетом в их работе на данный момент».

Он уточнил, что нагрузка на оперативный блок Нацполиции составляет 4-5 дезертиров в месяц, а в блоке общественной безопасности – два-три дезертира на одного сотрудника.

Лисняк также отметил системный кризис в силах противника, указывая на признаки истощения украинской стороны. Он подчеркнул критическую нехватку резервов.

Командование Вооруженных сил на Украине вынуждено перебрасывать подразделения между участками фронта и использовать для обороны необученные части теробороны, а также наемников и подразделения силовых структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. Бойцы ремонтно-восстановительного батальона ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую. Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала 2025 года.