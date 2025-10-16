  • Новость часаЮшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»
    Почему серебро дорожает быстрее золота
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Кремль обесценил слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем
    Британские СМИ: Трамп готовит «фонд победы» для Украины
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика и другие.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    16 октября 2025, 12:55 • Новости дня

    ВГА сообщила о пяти дезертирах на каждого полицейского Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальная полиция на Украине в Харьковской области активно ищет дезертиров, число которых достигает пяти на одного сотрудника правоохранительных органов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По данным военно-гражданской администрации Харьковской области, в рядах Вооруженных сил на Украине зафиксированы многочисленные случаи дезертирства, передает ТАСС. Лисняк сообщил, что сотрудники Национальной полиции занимаются поиском сбежавших военнослужащих.

    Лисняк заявил: «Коллапс боевого духа и управления – зафиксированы многочисленные случаи отказа выполнять приказы, факты некомпетентности командного состава и дезертирства. Этому имеется особое подтверждение: сотрудники Национальной полиции в тылу занимаются не раскрытием преступлений, а поиском дезертиров, что является самым главным показателем и приоритетом в их работе на данный момент».

    Он уточнил, что нагрузка на оперативный блок Нацполиции составляет 4-5 дезертиров в месяц, а в блоке общественной безопасности – два-три дезертира на одного сотрудника.

    Лисняк также отметил системный кризис в силах противника, указывая на признаки истощения украинской стороны. Он подчеркнул критическую нехватку резервов.

    Командование Вооруженных сил на Украине вынуждено перебрасывать подразделения между участками фронта и использовать для обороны необученные части теробороны, а также наемников и подразделения силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. Бойцы ремонтно-восстановительного батальона ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую. Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала 2025 года.

    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    16 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия нанесла массированный удар по украинским объектам газовой энергетической инфраструктуры в ответ на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Россия ударила в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами. Целью ударов были объекты газовой инфраструктуры Украины, которые обеспечивали украинский ВПК.

    Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВСУ атаковали дронами два населенных пункта Белгородской области, травмы получили три человека.

    Также в городе Шебекино в том же регионе украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру, повреждения получили автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    16 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские специалисты могут взять на себя управление крылатыми ракетами Tomahawk при возможных поставках Киеву, что позволит обойти обучение украинских военных, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного, знакомого с обсуждениями.

    Американские подрядчики будут управлять крылатыми ракетами Tomahawk в случае их поставок Киеву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times и слова высокопоставленного западного военного, участвовавшего в обсуждениях.

    По информации издания, украинских военных, возможно, даже не станут обучать обращению с этими ракетами.

    «В случае одобрения поставок ракеты могут быть доставлены относительно быстро, а для их применения будут задействованы американские подрядчики», – приводит издание слова собеседника. По его словам, это позволит избежать масштабной подготовки украинских военных и даст США возможность контролировать процесс нацеливания и другие аспекты применения Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Сенатор Алексей Пушков увидел угрозу ракетной войны в случае передачи Tomahawk Киеву. Эксперт Александр Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как возможный ответ на поставки таких ракет.

    16 октября 2025, 09:29 • Новости дня
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    @ Ethan Swope/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных взрывов в Полтавской области была нарушена работа энергетических объектов, что привело к полной остановке газодобычи в регионе, сообщило издание «Общественное» со ссылкой на энергокомпанию «ДТЭК».

    Энергетическая инфраструктура в Полтавской области Украины получила повреждения, передает ТАСС со ссылкой на данные издания «Общественное» и энергокомпанию «ДТЭК».

    Сообщается, что в результате происшествия была полностью остановлена работа объектов газодобычи в регионе.

    Минувшей ночью и утром в Полтавской области объявляли воздушную тревогу. Также поступали сообщения о взрывах, произошедших в разных районах области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины создали скрытые аккумуляторные парки для поддержания энергосистемы в случае новых атак. Министерство энергетики на Украине сообщило о повреждениях ключевых объектов инфраструктуры из-за взрывов. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики на Украине.

    16 октября 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку украинского ЗРК «Пэтриот»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены кабина управления и пусковая установка американского ЗРК «Пэтриот» (Patriot) и радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 278 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотников, 633 ЗРК, 25 533 танка и других бронемашин, 1 602 боевые машины РСЗО, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    За день до этого они поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    16 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Меньше 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Андрей Марочко, предполагая, что на полное освобождение республики потребуется не больше пары недель.

    Он напомнил, что территория Луганской Народной Республики – самая освобожденная территория из всех новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

    «Но те участки, которые нам еще осталось освободить – они очень сложные по рельефу местности. Получается, западные окраины Луганской Народной Республики, к сожалению, нам еще придется освобождать», рассказал эксперт ТАСС.

    Марочко подчеркнул: если командование решит освободить Луганскую Народную Республику полностью, то это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств».

    По его словам, под контролем ВСУ остается небольшой участок местности в районе Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ.


    15 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о восьми сброшенных ВСУ управляемых бомбах в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в оперативной сводке за 15 октября с территории проведения спецоперации доложило в Telegram-канале о применяемых ВСУ управляемых авиабомбах.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России днем ранее поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины. Кроме того, российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    16 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о черной дыре для ВСУ в Садках Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Для солдат ВСУ населенный пункт Садки в Сумской области стал черной дырой, в которой они исчезают бесследно и откуда никогда не возвращаются, рассказали представители российских силовых структур.

    «Этот населенный пункт уже давно является своеобразной черной дырой для украинской армии», – рассказал представитель силовиков ТАСС.

    По их данным, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ говорят о постоянных исчезновениях военнослужащих бригады в районе Садков.

    До этого российские силовики рассказывали, что тела пропавших без вести солдат ВСУ из 80-й ОДШБр полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона.

    16 октября 2025, 03:58 • Новости дня
    Марочко: Взятие Алексеевки – шанс на буферную зону с Запорожской областью

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобождение Алексеевки в Днепропетровской области дает возможность российским военнослужащим сформировать буферную зону на стыке с Запорожской областью, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    «Военнослужащие России продолжают продвигаться в западном направлении и освобождать Запорожскую область, одновременно создавая буферную зону в Днепропетровской области. Заявление Министерства обороны о освобождении Алексеевки – лишнее тому подтверждение», – сообщил он ТАСС.

    Напомним, днем ранее российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска 14 октября освободили поселок Балаган в ДНР. За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой Народной Республике.

    15 октября 2025, 21:41 • Новости дня
    Рютте объявил о готовности большей части стран – членов НАТО спонсировать Киев

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, более половины стран – членов альянса готовы выделять средства и закупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List/Список приоритетных требований Украины).

    «США постоянно предоставляют Украине летальное, а в данном случае, когда речь идет о ПВО, нелетальное вооружение. И, конечно же, здесь активно действуют и европейцы. Мы знаем, что у итальянцев, французов и немцев есть свои собственные противоракетные системы. Я не могу вдаваться в подробности, что они поставили или не поставили на Украину, но, вероятно, вы слышали, как украинское руководство говорило об этом ранее», – заявил Рютте на пресс-конференции.

    Он добавил, что еще многое из обещанного только должно поступить Украине, поэтому Европе нужна инициатива PURL,  список того, что нужно Киеву и что могут предоставить только США за деньги союзников.

    «И сегодня, как я уже сказал, более половины союзников уже подписались. Изначально нас было шесть: голландцы, немцы, канадцы, шведы, норвежцы и датчане, а сегодня, могу вам сказать, это больше половины всех союзников. И, знаете, их 32, так что их больше 16», – провозгласил генсек НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, присоединяющихся к плану закупки вооружений для Украины.

    Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав Минобороны. В рамках новой инициативы Германия намерена профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов, включая системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

    16 октября 2025, 07:51 • Новости дня
    Расчет «Молнии-2» поразил цель ВСУ на рекордной дальности 82 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые ударный беспилотник «Молния-2» сумел уничтожить цель на Украине на расстоянии 82 км от точки запуска, используя противотанковую мину, сообщила оператор ударных БПЛА 1-й Славянской бригады 51-й армии ЮВО, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным Радистка.

    Расчет ударного беспилотника «Молния-2» сумел проникнуть в тыл Вооруженных сил Украины и поразить цель на рекордной для этого дрона дальности – 82 км от пункта запуска, сообщает ТАСС. Об этом рассказала оператор БПЛА с позывным Радистка из 1-й Славянской бригады 51-й армии ЮВО, действующей в интересах группировки «Центр».

    По ее словам, максимальная дальность полета «Молнии-2» зависит от поставленной командованием задачи, погодных условий и заряда аккумулятора. «У нас максимум получалось улетать на 82 километра», – подчеркнула Радистка, отвечая на вопрос о возможностях дрона.

    Она уточнила, что чаще всего в качестве боевой части для дрона используют противотанковые мины ТМ. Также в подразделении применяются осколочные и зажигательные боеприпасы, отметила оператор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы БПЛА научили дроны «Молния-2» обходить средства радиоэлектронной борьбы на Украине. Беспилотники «Молния-2» уничтожили позиции ВСУ под Харьковом. Российские военнослужащие уничтожили украинский опорный пункт с помощью беспилотника «Молния-2».

    16 октября 2025, 10:07 • Новости дня
    Полуслепой солдат ВСУ раскрыл детали мобилизации на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский пленный Виталий Турницкий признался, что оказался на передовой из-за принудительной мобилизации, несмотря на почти полное отсутствие зрения.

    Турницкий, взятый в плен российскими бойцами, поделился подробностями своей мобилизации, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что сотрудники военкомата задержали его по пути в магазин, когда он направлялся за чипсами, и принудительно отправили в армию, несмотря на инвалидность второй группы и почти полную потерю зрения.

    Турницкий отметил: «У меня плохое зрение. Я ничего не вижу. На ВАК в военкомате выяснилось, что один глаз видит на 8%, второй – на 15%. Но я не проходил полноценную медкомиссию. Только с глазами к врачу зашел. Это они (сотрудники военкомата) за меня прошли всю комиссию».

    Пленный рассказал, что был уверен в своей негодности к службе из-за возраста и инвалидности, но сотрудники военкомата оформили документы за него. Он оказался на передовой без соответствующего медицинского обследования.

    Турницкий также описал тяжелые условия жизни на Украине, отметив резкий рост цен на продукты. По его словам, даже маленькая буханка хлеба стоит 22 гривны, что в пересчете составляет около 40 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкомы на Украине избили мужчину, пытавшегося защитить своего брата-инвалида от мобилизации. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что на фронт отправляют не только инвалидов, но и погибших. Военнослужащие ВСУ также привлекали инвалидов к рытью окопов на запорожском направлении.

    15 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    На RT представили фильм «Сильные духом. Белый свет» о раненых на СВО бойцах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьера фильма «Сильные духом. Белый свет» о бойцах с позывными Бобер, Юг и Хабарик, которые потеряли зрение в результате ранений на СВО и смогли заново обрести смысл жизни, состоялась на телеканале RT.

    В фильме военные делятся личными историями преодоления трудностей после потери зрения, передает RT. Юг осваивает плавание, Бобер начал обучать детей правилам безопасности при обращении с оружием, а Хабарик встретил любовь и сыграл свадьбу.

    Автором мотивационной ленты выступила незрячая журналистка Регина Парпиева. Она в 2018 году брала интервью у президента России Владимира Путина, а сейчас учится в магистратуре МГУ после окончания обучения на RT.

    Фильм доступен с тифлопереводом и опубликован в официальном сообществе RT в VK. Также пользователям предлагаются другие работы из серии «Сильные духом», посвященные бойцам с позывными Струна, Рокот и Бойка.

    16 октября 2025, 06:28 • Новости дня
    Штурмовик «Востока» заблокировал солдат ВСУ в Алексеевке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе освобождения Алексеевки российский штурмовик сумел изолировать группу украинских солдат, заставив их сдаться, рассказал штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Милоха.

    Российский штурмовик из 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» при освобождении Алексеевки в Днепропетровской области сумел в одиночку заблокировать группу украинских военных в одном из домов на 40 минут, передает ТАСС. Боец с позывным Клешня удерживал четверых солдат ВСУ, не давая им покинуть здание до прибытия подкрепления.

    «Ну у нас был парень такой, позывной Клешня. Он один четверых держал в страхе, а они признались после того, как их взяли в плен, что думали, что их держит целый взвод. Он один на протяжении 40 минут их держал в доме», – отметил российский военнослужащий.

    Минобороны РФ ранее 15 октября сообщило о взятии под контроль населенного пункта Алексеевка силами группировки войск «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Алексеевку, что может создать буферную зону с Запорожской областью. Военные России также освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку. Российские ВС недавно обезвредили без выстрелов группу украинских боевиков.

    16 октября 2025, 08:05 • Новости дня
    Марочко сообщил о выводе офицеров ВСУ из Константиновки ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицерский состав ВСУ был выведен из Константиновки на фоне продвижения российских сил на востоке этого города Донецкой народной республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, командование ВСУ вывело офицерский состав из Константиновки Донецкой Народной Республики на фоне продвижения российских подразделений на востоке города, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что сейчас в Константиновке действительно наблюдаются успехи российских бойцов: «Касаемо Константиновки: у нас сейчас действительно есть определенные успехи. Пока можно говорить об определенных результатах на востоке данного населенного пункта. <…> Украинские боевики оттуда вывели руководящий состав. В основном на линии боевого соприкосновения находятся обычные боевые единицы: рядовой и в редких случаях сержантский состав», – сказал Марочко.

    Эксперт добавил, что украинские солдаты в городе продолжают оказывать сопротивление и пытаются оказывать давление на российские подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть в Константиновке после бегства местной администрации. Российские войска взяли Часов Яр, что позволило им существенно продвинуться в сторону Константиновки. С территории России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    • Школьные каникулы на 2025/2026 учебный год: расписание по четвертям и триместрам

      Расписание школьных каникул на 2025/2026 учебный год традиционно регламентируется Министерством просвещения Российской Федерации и региональными органами управления образованием. Каникулы предоставляют учащимся необходимый отдых между учебными периодами и позволяют восстановить силы для успешного освоения образовательной программы.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

