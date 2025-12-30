Строительство заграждения на границе Латвии с Россией завершено

Tекст: Катерина Туманова

«В общей сложности на латвийско-российской границе построено около 280 км забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено. В настоящее время введено в эксплуатацию 72 км из ранее построенного участка ограждения (99 км)», – приводит ТАСС данные из пресс-релиза VNI.

Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил, что завершенный объект усилит безопасность населения страны и позволит реагировать на «давление организованной нелегальной миграции, поддерживаемой агрессивными соседними странами».

По его словам, основной задачей органов безопасности остается формирование современной и эффективной службы охраны внешней границы Евросоюза. Поэтому Латвия должна способствовать тому, чтобы новые инженерные сооружения помогли повысить уровень контроля на границе.

